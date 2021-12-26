Путін не хоче війни в Україні, бо це буде для нього кінець, але підвищує ставки і намагається зробити вигляд, що його це не лякає, - вважає міністр оборони України у 2019-20-му роках, голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк. На його думку, переговори з Путіним захід може вести лише після деескалації, оскільки переговори під загрозою вторгнення виглядають як розбій. Навіщо росіяни хочуть перетворити Україну на «Білорусь №2»? Чому основною загрозою для України є слабкість західних політиків? До яких провокацій може вдатися північний сусід і як перетворити життя окупанта на пекло? Про це в «Суботньому інтерв’ю» Андрія Загороднюка для Радіо Свобода.
Наступ на Україну буде кінцем Росії – Андрій Загороднюк
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