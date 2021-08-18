18 серпня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять міграційну кризу на литовсько-білоруському кордоні.
- У Києві проведуть репетицію військового параду до Дня Незалежності України. Рух транспорту в центрі міста в другій половині дня буде перекрито.
Цей день в історії
- 1227 року під час військового походу в Китай помер монгольський правитель і полководець Чингісхан.
- 1941 року Червона армія під час німецького наступу на Запоріжжя підірвала греблю ДніпроГЕСу. Внаслідок вибуху і спричиненої ним повені загинули до 100 тисяч людей, переважно жителів навколишніх сіл.
- 1948 року в київській Лук’янівській в’язниці помер поет і військовий діяч, австрійський ерцгерцог Вільгельм Франц фон Габсбурґ-Льотрінґен (Василь Вишиваний).
- 1991 року президента СРСР Михайла Горбачова за наказом групи заколотників в уряді (ГКЧП) було взято під домашній арешт у кримській резиденції.
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