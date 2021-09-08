8 вересня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- Посли Європейського союзу планують продовжити дію персональних санкцій проти 177 фізичних і 44 юридичних осіб в Росії за порушення територіальної цілісності України. Санкції, які було запроваджено в березні 2014 року, включають заборону в’їзду до країн ЄС та заморожування активів.
- У Верховній Раді України відбудеться позачергове засідання для розгляду проєкту постанови про звернення до Конгресу США щодо надання Україні статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО.
- Відповідно дои рішення Міжнародної організації журналістів, 8 вересня відзначають Міжнародний день солідарності журналістів.
Цей день в історії
- 1951 року у Сан-Франциско представники 48 країн підписали мирний договір з Японією, який визначив правовий статус країни після Другої світової війни та обумовлював питання сплати японським урядом компенсацій державам-союзницям.
- 1967 року в Норвезькому морі зазнав аварії радянський підводний човен «Ленінський комсомол». В пожежі, яка спалахнула в гідравлічній системі, загинули 39 членів екіпажу.
- 1989 року в Києві відбулися установчі збори громадсько-політичного об’єднання «Народний Рух України за перебудову» (нині – політична партія «Народний Рух України»). Його першим керівником обрали поета Івана Драча.
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