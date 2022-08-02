Росія знову зазнала втрат на Криворізькому напрямку – Генштаб

У війні проти України Росія за минулу добу найбільших втрат зазнала на Бахмутському та Криворізькому напрямках, повідомив Генеральний штаб українських Збройних сил.

Попередньої доби російські війська найбільших втрат зазнали на Донецькому та Криворізькому напрямках.

За даними штабу, загалом від початку повномасштабного вторгнення станом на 2 серпня Росія втратила:

41 170( + 140 за останню добу) особового складу

1768 танків

4014 бойових броньованих машини (+3)

936 артилерійських систем (+4)

259 РСЗВ

117 засобів ППО

223 літаки

191 гелікоптер (+1)

739 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+3)

174 крилаті ракети

15 кораблів /катерів

2914 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+2)

82 одиниць спеціальної техніки

За даними США, понад 75 тисяч російських солдатів – приблизно половина сил, відправлених Москвою для повномасштабного вторгнення в Україну в лютому – були вбиті або поранені.

Минулого тижня високопоставлений представник оборонного відомства США заявив, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і «багато» російських генералів.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.