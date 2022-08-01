РФ минулої доби найбільших втрат зазнала на Донецькому та Криворізькому напрямках – Генштаб ЗСУ

У війні проти України Росія за минулу добу найбільших втрат зазнала на Донецькому та Криворізькому напрямках, повідомив Генеральний штаб українських Збройних сил.

За даними штабу, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

41 030 ( + 200 за останню добу) особового складу

1768 танків (+ 5)

4011 бойових броньованих машини (+7)

932 артилерійських систем (+16)

259 РСЗВ

117 засобів ППО

223 літаки

190 гелікоптерів

736 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+1)

174 крилаті ракети

15 кораблів /катерів

2912 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+10)

82 одиниць спеціальної техніки (+2).

За даними США, понад 75 тисяч російських солдатів – приблизно половина сил, відправлених Москвою для повномасштабного вторгнення в Україну в лютому – були вбиті або поранені.

Минулого тижня високопоставлений представник оборонного відомства США заявив, що Росія щодня зазнає сотні втрат у повномасштабній війні в Україні та втратила тисячі лейтенантів і капітанів, а також сотні полковників і «багато» російських генералів.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.