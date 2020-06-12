«Вулицями Криму ходить серійний убивця». Як бойовик Погодін став підрядником у Севастополі

Поява на севастопольському телебаченні бойовика з Донбасу Вадима Погодіна, фірма якого фігурує в реконструкції вулиці в Севастополі, не викликала великого інтересу у громадськості в окупованому Росією українському Криму. Тоді як на материковій частині України знову згадали вбивство 16-річного Степана Чубенка.

Факт причетності Вадима Погодіна до вбивства українського школяра підтвердили навіть члени збройного угруповання, яке він очолював. Крим.Реалії, проєкт радіо Свобода, згадали історію екстрадиції Погодіна, яка так і не відбулася, й довідалися про його життя в окупованому Криму, де він намагається уникнути українського правосуддя.

«Бойовик став архітектурним підрядником»

У грудні 2019 року Вадим Погодін уперше з'явився в сюжетах севастопольських телеканалів у статусі заступника директора підрядної організації «МСК», яка провела капітальний ремонт житлового будинку на вулиці Совєтській. Погодін розповідав місцевим журналістам про проведення тримісячних відновлювальних робіт будинку 1952 року побудови.

На початку 2020 року його назвали у ЗМІ вже заступником керівника товариства з обмеженою відповідальністю «Технології реставрації». Ця організація проводила реставраційні роботи на вулиці Велика Морська.

Вадим Погодін з'являється у складі робочої групи на чолі з російським «тимчасовим виконувачем обов'язків губернатора Севастополя» Михайлом Развожаєвим. Також він частий гість ток-шоу на місцевому телебаченні. Компанія «Технології реставрації», представником якої є Погодін, займалася відновленням кам'яної кладки, заміною декоративних елементів, реставрацією малих архітектурних форм. Проведення цих робіт у Севастополі обговорюють досі. Міські вчені-реставратори звинуватили підрядників у зміні історичного вигляду сходів кінотеатру «Перемога», неякісному ремонті опорної стінки на площі Лазарєва та руйнуванні невеликих архітектурних форм.

До кар'єри в галузі реставрації Вадим Погодін жив у Криму. Влітку 2017 року його випустили з СІЗО Сімферополя, де він перебував під арештом за рішенням підконтрольного Росії Ялтинського суду на підставі запиту українського бюро Інтерполу. Генпрокуратура України повідомляла, що готова екстрадувати бойовика «ДНР» з анексованого Криму, однак цього не сталося.

Проти екстрадиції Погодіна українським правоохоронцям висловлювалися два депутати Держдуми Росії ‒ член фракції «КПРФ» Сергій Шаргунов і представник партії «Единая Россия» Дмитро Бєлик, який став депутатом після невизнаних Україною, країнами Європи та США «виборів» у Севастополі.

Зараз Вадим Погодін живе в анексованому Севастополі. Крим.Реалії вдалося зв'язатися з ним телефоном та розпитати про невдалу екстрадицію та судовий вирок до довічного позбавлення волі за звинуваченням у вбивстві 16-річного школяра Степана Чубенка.

На запитання, чим Вадим Погодін займався після звільнення з Сімферопольського СІЗО у 2017 році до появи у 2019 році в Севастополі, він сказав, що «багато працював» і зміг потрапити у сферу будівництва. Погодін стверджує, що в Криму у нього немає впливових покровителів, а з російськими депутатами, які виступили на його захист, він не підтримує зв'язку. Вся його власність залишилася на підконтрольний Україні території, родичі ‒ мати та сестра ‒ живуть в окупованому Донецьку.

«У Криму завжди раді хорошим підрядникам, які виконують роботи якісно та вчасно. У мене керівний досвід дуже давно. Знаєте, якщо людина може керувати, то навички залишаються, якщо людина вміє, їй без різниці, в якій галузі ‒ чи то медицина, будівництво чи сільське господарство», ‒ розповів Крим.Реалії Погодін.

За його словами, Погодін має «великий досвід керівника» і до 2014 року в Донецьку працював на Сватівському металургійному заводі, де займався перепрофілюванням роботи підприємства. На Погодіна також було зареєстроване підприємство «Каскад» ‒ кафе в Донецьку, яким він керував.

«Злочин без покарання»

Кримінальне провадження проти Вадима Погодіна у 2014 році було порушене Краматорським управлінням МВС України. Його підозрювали в тому, що, бувши командиром незаконного збройного формування «Керч», він наказав розстріляти 16-річного Степана Чубенка. Співучасниками злочину, за версією слідства, є бойовики Юрій Москальов та Максим Сухомлинов.

За версією слідства, наприкінці липня 2014 року школяр Степан Чубенко повертався з Києва до Краматорська, проїздом через Донецьк. Шістнадцятирічного підлітка зупинили на блокпосту біля села Моспине, у рюкзаку знайшли стрічку з кольорами українського прапора. Підлітка катували й застрелили.

Мати убитого школяра Сталіна Чубенко домоглася розслідування і на території окупованого Донецька. Там також дійшли висновку: вбивці ‒ ті ж три людини. Відомо, що Москальов давав свідчення у Донецьку про те, що Сухомлинов стріляв один раз, а Погодін випустив у школяра чотири кулі.

У листопаді 2017 року суд Торецька в Донецькій області визнав трьох обвинувачених винними у вбивстві Степана Чубенка та заочно засудив їх до довічного ув'язнення.

Опинившись на волі у 2017 році, Погодін на своїй сторінці у Facebook написав спростування своєї причетності до вбивства українського школяра. Заперечує звинувачення у вбивстві й сьогодні.

«Я вважаю, це чиста політика. Зараз про покійного не хочу говорити. Ця історія ‒ конфлікт між Захарченком та структурами впливу українських олігархів. Тільки через це. Звідси виникла ця кримінальна справа. А коли з'ясували, що у принципі й висувати нічого, то все й закінчилося так, як закінчилося. Якби Україна надала нормальні докази, якби я був у чомусь винним, я б поїхав в Україну. А так ‒ розмови в соцмережах, не більше», ‒ сказав Крим.Реалії Погодін.

Крим.Реалії звернулися до Генеральної прокуратури України з питанням про те, на якій стадії перебуває провадження проти колишнього ватажка збройного угруповання під назвою «Керч» Вадима Погодіна. Там відповіли, що він та ще два бойовики ‒ Юрій Москальов та Максим Сухомлинов, як і раніше, визнані винними і засуджені до довічного позбавлення волі за звинуваченням у вбивстві 16-річного школяра Степана Чубенка. У 2018 році державний захисник Вадима Погодіна подав апеляцію до Дзержинського міськсуду Донецької області на вирок, однак суд її відхилив.

Обвинувальні свідчення колишнього соратника екскомандира збройного формування «Керч» Погодін також заперечує. Він стверджує, що Москальов не міг брати участь у засіданні суду в окупованому Донецьку, а поява в матеріалах справи свідчень проти нього пов'язані з розкраданням коштовностей у будинках українських олігархів на Донбасі (у розмові Вадим Погодін згадує Ріната Ахметова ‒ ред.).

Коли Москальов приїхав до Донецька, за ці коштовності його і прихопили

«Москальова не було однозначно на жодному із засідань цього суду. Георгій Москальов дійсно у 2014 році розмародерив коштовності, деякі речі одного олігарха, якого раніше я згадував (Рінат Ахметов ‒ ред.). Речі олігархові ми повернули. Коли справа до мене дійшла, з'ясувалося, що звідти зникли кілька годинників і пара камінчиків. І коли Москальов приїхав до Донецька, за ці коштовності його і прихопили, що вважаю абсолютно справедливим. А далі він може розповідати все що завгодно», ‒ сказав у телефонному коментарі Крим.Реалії Вадим Погодін.

Відомо, що Юрій Москальов був затриманий у 2015 році та засуджений в окупованому Донецьку до 16 місяців позбавлення волі. У серпні 2016 року він виїхав до Росії. У квітні 2017 року він був затриманий за запитом українського Інтерполу в Чебоксарах, своєму рідному місті, але через 48 годин його відпустили без висування звинувачень. Таким же чином у Криму у 2017 році, через місяць після затримання за запитом українського Інтерполу, був відпущений на свободу Вадим Погодін. Про місце перебування Максима Сухомлинова нічого невідомо.

Крим.Реалії зв'язалися зі Сталіною Чубенко ‒ мамою вбитого школяра Степана Чубенка. За її словами, версія Вадима Погодіна ‒ брехня, адже слідством, яке проводилося в окупованому Донецьку та на материковій Україні, встановлений факт причетності до вбивства Вадима Погодіна, Юрія Москальова та Максима Сухомлинова.

Вулицями Криму ходить серійний вбивця. І я не знаю, зупиниться він чи ні

«Він бреше. Порушена кримінальна справа щодо вбивства Степана Чубенка, був суд, оголошений вирок. Тобто, все це доведене. Вони втрьох вбивали. Їх там заарештували. Било та знущалося з нього набагато більше людей із батальйону. Починаючи з Донецька, колишньої будівлі СБУ, і закінчуючи Горбачево-Михайлівкою (селище, де був убитий Степан Чубенко ‒ ред.). І він прекрасно знає, що він вбивав, що він убив не тільки Стьопу, що він займався мародерством. І яким чином він уникнув правосуддя, він теж знає, і хто йому допоміг... той, хто його озброїв. Вулицями Криму ходить серійний вбивця. І я не знаю, зупиниться він чи ні», ‒ прокоментувала Крим.Реалії Сталіна Чубенко.

Про факти причетності до мародерства та вбивств на Донбасі Вадима Погодіна, Юрія Москальова та Максима Сухомлинова в інтерв'ю Крим.Реалії розповів український військовий оглядач і головний редактор інтернет-видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов. Він охарактеризував Вадима Погодіна як «злочинця та вбивцю».

«Вадим Погодін ‒ серійний вбивця, а не легендарний командир. В якому бою він став легендарним? Батальйон «Керч» у бойових діях участі не брав. У «віджимах», захопленнях, вбивствах, переділі власності ‒ так», ‒ коментував у червні 2017 року Юрій Бутусов.

«Екстрадиція, яка не відбулася»

У 2017 році, після перших повідомлень про затримання Погодіна в Ялті, українська сторона повідомила, що не знає, як його екстрадувати з Криму, адже півострів є окупованою територією. Українське бюро Інтерполу надіслало всі документи для ведення подальших переговорів із російською стороною в Генпрокуратуру України.

Через два тижні після затримання Погодіна, 4 липня 2017 року, пресслужба Генпрокуратури повідомила, що не знає, як діяти. У відповіді на інформаційний запит Крим.Реалії співробітники відомства зазначили, що не можуть вступати в контакт із російськими силовиками в Криму з приводу екстрадиції бойовика. Генпрокуратура обґрунтувала це тим, що всі посадові особи на території Криму, відповідно до українського законодавства, є незаконними, і будь-які їхні документи вважаються недійсними.

19 липня мати загиблого Степана Чубенка виступила з відкритим зверненням до ГПУ, в якому вимагала негайно надіслати до Криму папери, необхідні для видачі можливого вбивці її сина.

«Вимога матері загиблого – щоб прокуратура України негайно звернулася в прокуратуру Криму – входить у суперечність і з юридичними, і політичними, і навіть моральними обставинами», ‒ сказав тодішній генпрокурор Юрій Луценко, додавши, що єдиний вихід із ситуації ‒ надіслати документи в Москву.

Заступник генпрокурора України Євген Єнін повідомляв, що вислав документи російській стороні. Але вони були спрямовані не в Крим, а в Москву.

Зрештою екстрадиція не відбулася, Вадим Погодін вийшов із СІЗО й опинився на волі. Крим.Реалії надіслали інформаційний запит у Генеральну прокуратуру України з питанням, чому Вадима Погодіна не екстрадувати з півострова на материкову Україну, проте в ГПУ поки не відповіли на це запитання.

Сталіна Чубенко стверджує, що Генпрокуратура України надіслала некоректний список документів для екстрадиції в Москву.

До Криму вони не знали, як написати, треба було так і писати, і вимагати екстрадиції

«До Криму вони не знали, як написати, треба було так і писати, і вимагати екстрадиції. Мені з російської Генпрокуратури відповіли, що документи з України не надходили. У Генпрокуратурі України, коли я звернулася, мені повідомили, що вони надіслали щось на зразок запиту, а треба було пакет документів надіслати, який потрібний був для екстрадиції. Цей пакет документів не був надісланий. Мені б хотілося дуже, щоб знайшли когось, хто завалив екстрадицію, я хотіла б дуже подивитися йому в очі», ‒ розповіла Сталіна Чубенко.

Тим часом Вадим Погодін, розмірковуючи про найближчі плани на життя, говорить, що має намір і надалі залишатися в анексованому Криму. За його словами, він сподівається на політичні зміни в Україні, завдяки яким зможе виїхати з анексованого Криму.

«Сподіваюся, Україна припливе до Батьківщини, єдиний простір є ‒ Росія, Білорусь. Усе буде спокійно, зрозуміло, я приїду до Донецька, Києва, до Львова. Ходитиму, як у себе вдома. А поки для мене дім (анексований Крим ‒ ред.) ‒ та частина Росії, яка й називається Російська Федерація», ‒ сказав у телефонній розмові з Крим.Реалії Вадим Погодін.

Довідка: У листопаді 2017 року Дзержинський міський суд у Донецькій області заочно засудив до довічного позбавлення волі трьох бойовиків угруповання «ДНР» за звинуваченням у вбивстві 16-річного школяра з Краматорська Степана Чубенка у 2014 році.

23 липня 2014 року школяр Степан Чубенко повертався додому з Києва через Донецьк. На вокзалі в окупованому обласному центрі був затриманий бойовиками одного з проросійських формувань. За версією слідства, Чубенка вивезли в одне з селищ, «де його зі зв'язаними руками й ногами по-звірячому били, катували». У прокуратурі вважають, що бойовики безрезультатно пропонували школяреві перейти на їхній бік.