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02 Січень 2019, Київ 11:05
Фотогалереї
Чим запам'ятався 2018 рік для України. Фотопідбірка від Радіо Свобода
02 Січень 2019, 10:00
Радіо Свобода
Від боїв на Донбасі і до автокефалії Православної церкви України. Найяскравіші події року в Україні від Радіо Свобода
1
Об'єднавчий собор українських православних церков у Софійському соборі за участі президента України Петра Порошенка (на фото посередині на задньому плані). Київ, 15 грудня 2018 року.
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2
Російська ракетна система «земля-повітря» С-400 під час розгортання біля міста Джанкой (12 кілометрів від адміністративного кордону між материковою частиною України і українським Кримом, який окупувала Росія), 29 листопада 2018 року
3
Співробітники спецслужб Росії етапують захопленого українського моряка до суду в Сімферополі. Окупований Крим, 27 листопада 2018 року
4
Засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо ситуації в Керченській протоці, в ніч на 26 листопада 2018 року. Секретар РНБО Олександр Турчинов на засіданні вніс пропозицію запровадити воєнний стан в Україні терміном на 60 діб. Верховна Рада України наступного дня ухвалила законопроект, який дозволяє введення воєнного стану на 30 днів в частині областей країни.
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5
У Пирогові біля «Зони вітряків» вшановували пам’ять жертв Голодомору-геноциду 1932–1933 років, Київ, 22 листопада 2018 року
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6
Президент України Петро Порошенко під час промови перед бійцями десантно-штурмових військ ЗСУ на полігоні в Житомирській області, 21 листопада 2018 року
7
Акція протесту водіїв на «єврономерах» у Києві, 20 листопада 2018 року.
Більше про це:
Рішення по «євробляхах»: що ухвалив парламент
8
Медики надають допомогу учасникам акції на підтримку трансгендерних людей «ТрансМарш 2018», які постраждали в сутичці з опонентами біля метро «Університет» у Києві, 18 листопада 2018 року.
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9
Так зване «голосування» під час псевдовиборів в окупованому російськими гібридними силами Донецьку, 11 листопада 2018 року.
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10
Мама зі сльозами щастя зустрічає чемпіонку ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор Ярославу Магучіх (стрибки у висоту). Збірна України повернулася з ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор, які відбулися в аргентинському Буенос-Айресі, де українці здобули 23 нагороди в 13 видах спорту: сім золотих та по вісім срібних і бронзових нагород. Київ, 22 жовтня 2018 року.
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11
Еліна Світоліна стала першою українкою, яка перемогла в підсумковому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA). Сингапур, 20 жовтня 2018 року
12
Вирва на місці катастрофи винищувача Су-27 біля села Уланів у Хмельницькому районі Вінницької області, 17 жовтня 2018 року. Військовий літак впав близько 17-ї години 16 жовтня. Екіпаж у складі 2 осіб, в тому числі військового США, загинув. Командиром екіпажу був полковник Повітряних сил ЗСУ Іван Петренко. Су-27 брав участь в навчаннях «Чисте небо-2018»
13
Покинута машина на дорозі в селище Дружба, позаду – дими від вибухів на складах боєприпасів Міноборони поблизу Ічні в Чернігівській області. Вибухи почалися близько 3:30 ранку. Евакуювали близько 12 тисяч осіб. 9 жовтня 2018 року.
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14
Першу сонячну електростанцію «Солар Чорнобиль-1 МВт» відкрито в Чорнобилі, 5 жовтня 2018 року
15
Президент України Петро Порошенко під час урочистої церемонії передачі Сполученими Штатами Військово-морським силам України двох патрульних катерів класу «Айленд». Балтимор, 27 вересня 2018 року.
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16
Український військовий стріляє з гранатомета під час нічного бою з бойовиками в районі Авдіївки, Донецька область, 13 вересня 2018 року
17
В Умані, що на Черкащині, тисячі паломників із усього світу зустріли єврейський Новий рік – Рош-га-Шана. Умань, 10 вересня 2018 року
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18
Під час церемонії прощання з ватажком угруповання «ДНР» Олександром Захарченком, якого підірвали в окупованому Донецьку 31 серпня в кафе «Сепар». Фото – Донецьк, 2 вересня 2018 року.
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19
Жінки-військові під час репетиції військового параду, приуроченого до Дня Незалежності України. Київ, 20 серпня 2018 року.
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20
Президент України Петро Порошенко під час відкриття виробничої лінії з виготовлення артилерійських снарядів великих калібрів на ДАХК «Артем» Державного концерну «Укроборонпром», 9 серпня 2018 року
21
У центрі Сімферополя 3 серпня учасник акції протесту намагався вчинити акт самоспалення. Один із кримськотатарських активістів облив себе горючою рідиною і здійснив підпал, однак присутнім вдалося оперативно загасити одяг, що загорівся на ньому. Перед підпалом чоловік заявив, що здійснює акт самоспалення на знак протесту проти свавілля влади. Окупований Крим, Сімферополь, 3 серпня 2018 року.
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22
Учасники хресної ходи «За єдину помісну церкву» з нагоди 1030-річчя хрещення Русі-України. Київ, 28 липня 2018 року.
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23
Віряни УПЦ (МП) зустрічають митрополита Тернопільського і Кременецького Сергія під час молебню на Володимирській гірці з нагоди річниці Хрещення Русі-України, Київ, 27 липня 2018 року
24
Український боксер Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма. Українець зберіг свої пояси чемпіона світу за версіями WBO та WBC, а також долучив до них пояси WBA Super й IBF (ними володів його суперник росіянин Мурат Гассієв) та пасок журналу The Ring, який зазвичай вручають звитяжцеві поєдинку двох найсильніших бійців вагової категорії. Крім того, Усик отримав Кубок Мохаммеда Алі
25
Посол США Марі Йованович під час акції до другої річниці вбивства Павла Шеремета в Києві, 20 липня 2018 року. «Ми нещодавно чули від деяких друзів та журналістської спільноти, що вони відчувають великий тиск. І я знову думаю, що це роль уряду – створити середовище, де журналісти зможуть займатися своєю професією, що є особливо cуттєвим у будь-якій демократичній країні: повідомляти чесно, об’єктивно, зрозуміло та незаангажовано, неупереджено, так, щоб українці у цьому випадку могли б зробити власні висновки», – сказала посол журналістам
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Чим запам'ятався 2018 рік для України. Фотопідбірка від Радіо Свобода
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