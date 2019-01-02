Чим запам'ятався 2018 рік для України. Фотопідбірка від Радіо Свобода

25 Посол США Марі Йованович під час акції до другої річниці вбивства Павла Шеремета в Києві, 20 липня 2018 року. «Ми нещодавно чули від деяких друзів та журналістської спільноти, що вони відчувають великий тиск. І я знову думаю, що це роль уряду – створити середовище, де журналісти зможуть займатися своєю професією, що є особливо cуттєвим у будь-якій демократичній країні: повідомляти чесно, об’єктивно, зрозуміло та незаангажовано, неупереджено, так, щоб українці у цьому випадку могли б зробити власні висновки», – сказала посол журналістам