Загиблі на вулицях Костянтинівки: що відбувається в місті?

Армії Росії залишилося близько 5 кілометрів до Костянтинівки з південного сходу – про це свідчить мапа проэкту DeepState. Якщо ж рахувати від «сірої зони», де фіксується присутність російських солдатів, то агресор фактично наблизився до кордонів міста. Це дозволяє РФ обстрілювати Костянтинівку з усіх видів артилерії, а також тримати під вогнем FPV-дронів усі дороги всередині міста і навколо нього.

Якщо ж дивитися на карту всього Донбасу, то Росія прагне оточити Костянтинівку, щоб наблизитися до Слов'яно-Краматорської агломерації з півдня. Генштаб повідомив вранці 22 жовтня про 25 атак агресора на напрямку – показник, що вказує на інтенсифікацію боїв.

Станом на середину вересня в місті, за словами голови Донецької ОВА Філашкіна, залишалося близько 6 300 мирних жителів.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) побували всередині міста, яке вже де-факто штурмує армія РФ.

