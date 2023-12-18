Залужний підтвердив «прослушку». Що буде з мобілізацією? Депутати тікають з Ради?

Генштаб: виявлено пристрої підслуховування Залужного

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив виявлені пристрої прослуховання «в одному з місць дислокації» головнокомандувача. Валерій Залужний «прослушку» вже прокоментував: каже, що державних таємниць в цьому кабінеті не обговорювали.

СБУ порушила кримінальну справу. Хто підслуховував Залужного? Хто встановив пристрій?

Мобілізація і рекрутинг: що думає робити влада?

Головнокомандувач поділився думками про рекрутинг та мобілізацію до ЗСУ. А видання The Economist пише про проблеми України із новим набором до лав ЗСУ. Прогнозує, що українській владі доведеться вдаватися до важких рішень щодо мобілізації. Про що йдеться?

Народні обранці тікають з Ради. Чому?

Тим часом із Верховної Ради йдуть народні депутати. Днями керівник фракції Слуга народу зробив заяву, що кількість охочих достроково скласти повноваження збільшилася. Але депутатів не відпускають.

Чи може ВР стати нелегітимною? Чому тікають депутати?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Live: