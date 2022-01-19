Запобіжний захід для Порошенка: суд обрав особисте зобов’язання (трансляція)

19 січня Печерський суд Києва оголосив запобіжний захід для п’ятого президента України Петра Порошенка: особисте зобов’язання.

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Сторона обвинувачення просила суд взяти Порошенка під варту із можливістю виходу під заставу в 1 мільярд гривень. Натомість адвокати політика просили не призначати йому запобіжний захід взагалі.

За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його звинувачують у державній зраді та фінансуванні тероризму. Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте одразу заявив, що йдеться про ділову поїздку. Він повернувся в Україну 17 січня і одразу направився до суду.

Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.

6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.