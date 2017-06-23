Штаб української воєнної операції на Донбасі пропонує «освітній день тиші»

Штаб української воєнної операції на Донбасі пропонує запровадити на період випускних вечорів у школах «освітній день тиші». Повідомлення про це з’явилося пізно ввечері 22 червня на сторінці штабу у Facebook.

22 червня командування штабу АТО звернулося з цією пропозицією до Спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню.

«Освітній день тиші» пропонується встановити в період з 08:00 24 червня до 00:00 26 червня 2017 року», – йдеться в повідомленні.

У столиці Білорусі Мінську 21 червня відбувся черговий раунд переговорів Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони домовилися з 24 червня і до кінця літа оголосити так зване «хлібне перемир’я», домовленість про зупинення вогню на час жнив, до 31 серпня.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже багато разів. Чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України мало почати діяти з 1 червня. Проте обстріли не припиняються, а сторони конфлікту звинувачують в цьому одна одну.