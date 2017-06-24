Радіо Свобода Daily: затримання засновника холдингу «Вєсти» й головного редактора «Страна.ua»

Звинувачення Гужві

10 тисяч доларів за зняття статті про депутата Радикальної партії Дмитра Лінька. У цьому звинувачують головного редактора видання «Страна.ua», засновника холдингу «Вєсти» Ігоря Гужву та його посередника, яких затримали напередодні. Генпрокуратура вже оприлюднила перші відеодокази. Ігор Гужва, натомість, заявляє, що це йому погрожували та пропонували хабаря, і що справу проти нього сфальсифіковано. А його інтереси під час обшуку представляла екс-міністр юстиції часів президентства Віктора Януковича Олена Лукаш. Більше деталей справи ми зібрали для Вас за цим посиланням.

Доступ до секретних е-декларацій СБУ

Центр протидії корупції (ЦПК), який позивається до СБУ через засекречення інформації про декларації співробітників цього відомства, отримав дозвіл на ознайомлення із документами спецслужби про створення внутрішньої системи декларування і порядку використання цих внутрішніх декларацій. Як заявила юрист ЦПК Олена Щербан, ці документи важливі, оскільки вони вказують, яка службова особа ухвалила рішення про створення такої системи, як контролюється і зберігається інформація у ній і в якому порядку працівники СБУ подають свої декларації.

Садовий передасть «сміттєвий бізнес» області

Вивезенням сміття у Львові займатиметься Львівська обласна адміністрації, якщо у найближчий четвер міські депутати підтримають таке рішення. Міський голова Львова Андрій Садовий погодився на пропозицію голови ЛОДА Олега Синютки про передачу повноважень із вивезення твердих побутових відходів, хоч і назвав пропозицію ультимативною. У разі позитивного рішення, обласна влада зобов’язується у 20-денний термін (до 5 липня) очистити Львів від сміття.

А тепер короткий блок «показових» новин із Росії.

Російська ЦВК заборонила опозиціонеру Олексію Навальному балотуватися в президенти Росії через непогашену судимість у справі «Кіровлісу».

Творця месенджера Telegram Павла Дурова зобов’язують відкрити бази даних, а точніше зареєструватися як розповсюджувач інформації. В іншому випадку месенджер заблокують. Павло Дуров неодноразово заявляв, що на таке Telegram ніколи не погодиться і застеріг, що після блокування Telegram листування російських чиновників перейде у сервіси, які перебувають під контролем США.

Держдума Росії дозволила засекречувати особисті дані високопосадовців. Така ініціатива належить особисто президенту Росії Володимиру Путіну. До засекречених персональних даних належать банківські рахунки, відомості про нерухомість (як в країні, так і за кордоном) та інше майно. Про створення «касти недоторканних» читайте тут. А от за цим посиланням знайдете 9 реальних вчинків, за які можна потрапити у немилість у Путінській Росії.

Проща у Ватикані

На завершення про духовне. Цієї неділі у Ватикані відбудеться визначна подія для українських вірян – національне паломництво до гробу священномученика Йосафата в соборі Святого Петра.

Проща українців до Ватикану сама по собі не є новиною, але нинішньому паломництву надають особливого значення з двох причин: по-перше, вона оголошена національною, по-друге, глава УГКЦ Святослав Шевчук відслужить божественну літургію в соборі Святого Петра на головному престолі. За останні майже 30 років це четвертий раз, коли літургію за візантійським обрядом на папському престолі очолить провідник українських греко-католиків.

Вірте у добро й творіть його!

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