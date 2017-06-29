Кібератака на Україну: метою була дестабілізація, а не фінансова нажива (світова преса)

Газета The New York Times розмірковує над справжньою метою кібератаки на Україну, що сталася 27 червня. Американський аналітичний центр Atlantic Council пояснює, що слабка система охорони здоров’я в Україні загрожує національній безпеці держави. А новинний портал Newsweek пропонує кроки для захисту від агресії Росії.

Американська газета The New York Times розмірковує над кібератакою на Україну, яка сталася 27 червня. У статті зазначається, що – на відміну від інших подібних випадків – метою цієї атаки було не вимагати гроші, а паралізувати важливі комп’ютерні системи в країні.

Автор посилається на слова Крега Вільямса – технічного дослідника в американській технологічній компанії Cisco, який зауважує, що кібернапад не просто так був здійснений саме напередодні дня Конституції України. А колишній заступник директора з розвідки та комп’ютерних операцій при Центрі урядового зв’язку Великої Британії, коментуючи ситуацію, зазначив, що ця атака ніяк не пов’язана із бажанням збагатитися, а, швидше за все, скерована на те, щоб виявити, як працюють великі компанії та урядові установи в Україні, зазначається у статті.

Карл Більдт – шведський політичний діяч, дипломат, співголова Європейської ради з міжнародних відносин: «Кібератаки – це нова частина зусиль, спрямованих на дестабілізацію України. Відключити, знищити, дестабілізувати»

Видання пояснює, що наразі необхідно зрозуміти, звідки цей вірус з’явився, адже участь Росії ще треба довести, що, можливо, ніколи не вдасться. Та нападникам все ж таки вдалося посіяти хаос в країні, адже програма M.E.Doc, на яку була спрямована атака, є обов’язковою для використання в багатьох українських підприємствах та урядових організаціях.

Автор зазначає, що підозри щодо участі Росії також підживлюються тим, що напередодні кібератаки у Києві був убитий офіцер військової розвідки Максим Шаповал, який став ще однією жертвою у серії вбивств опонентів та критиків Росії в Україні. На додаток, не слід забувати, що ця атака сталася у контексті військової агресії Росії на сході України та у часи торговельної війни між Росією та Україною, зауважує видання.

Стаття цитує слова Івана Лозового – директора Інституту державності та демократії, на думку якого саме «росіяни зацікавлені в тому, щоб Україна мала якомога більше проблем».

Як пишуть Олена Кочерук та Алекс Джонсон для американського аналітичного центру Atlantic Council, російська військова агресія проти України продовжується вже не один рік, та існує ще одна проблема всередині України, яка також загрожує національній безпеці держави – це слабка система охорони здоров’я.

На думку авторів, чисельні проблеми в системі охорони здоров’я в Україні роблять країну вразливою перед зовнішнім агресором, який хоче нажитися на слабкості сусіда. До цих проблем належать корумповані схеми закупівель для лікарень, застаріле обладнання в поліклініках та корупція серед керівників медичних установ, мовиться в статті. Важливим є також те, йдеться у статті, що «половина українців взагалі не користуються послугами охорони здоров’я, тому що люди не можуть дозволити собі неофіційні платежі, про які просять лікарі, попри те, що Конституція України передбачає безкоштовне медичне обслуговування».

Автори наводять приклад Влада Жуковського – студента, який намагався вистрибнути з вікна шпиталю через те, що він вже не міг терпіти біль, а доступу до необхідних препаратів у нього не було, адже «застаріле регулювання про надання пацієнтам морфію не дозволяло медикам давати йому необхідну дозу». В результаті – хлопець помер від раку мозку в 2010 році. Такі історії є частим явищем в Україні, пояснюється в статті.

Схожа ситуація і з медичним обслуговуванням українських бійців, яким не надається необхідна допомога у повному обсязі, у той час як «основні послуги, такі як охорона здоров'я, є стратегічними компонентами стійкої держави», переконані автори. Та, як зазначають Кочерук та Джонсон, «видатні парламентські фракції, як і раніше, рішуче виступають проти змін» у сфері медичної реформи, і, ймовірно, реформи не буде у найближчі роки.

У висновках зазначається, що міжнародна спільнота повинна звернути увагу на цю проблему, яка – без сумніву – стосується питання національної безпеки України.

Новинний портал Newsweek розмірковує над тим, «як захиститися від путінської агресії». Видання нагадує, що Росія веде в Україні гібридну війну, що являє собою «стратегію, яка поєднує традиційні та нетрадиційні військові тактики і може включати суміш енергетичних та безпекових загроз, пропаганду, кібератаки та використання організованої злочинності разом із традиційними військовими можливостями, такими як використання сухопутних військ, танків та літаків». В російському арсеналі існує багато різних методів, які також враховують використання православної церкви для впливу на людей або ж використання соціальних мереж для поширення російської пропаганди.

На думку автора, розробка тактик з протидії методам Росії має стати пріоритетом для країн Заходу та НАТО, яким є чого навчитися в України, адже вона має справу з російською гібридною агресією вже не один рік. У статті зазначається, що перш за все необхідно відкрити окремий центр передових технологій з вивчення гібридної війни в Україні, адже це сприятиме розвитку відносин України та НАТО та забезпечить конструктивний діалог між ними. Автор пояснює, що у разі створення такого центру, «знання України про методи протидії гібридній війні могли б суттєво розширитися», що було б вигідним як самій Україні, так і країнам-членам НАТО.

Стаття попереджає, що гібридні загрози з боку Росії не тільки не припиняться найближчим часом, але й можуть зростати, а тому створення центру для вивчення та боротьби з гібридною війною в Україні «є запорукою майбутньої безпеки України та країн НАТО».