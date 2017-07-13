Радіо Свобода Daily: констатація «безвізу» та підтримка українців на саміті Україна-ЄС

Закріпити успіх

Київ продовжує бути епіцентром європейської політики. Очільники Європейського союзу прибули до Києва на саміт Україна-ЄС. Це перша зустріч сторін після досягнення конкретних великих цілей – ратифікації Угоди про асоціацію та вільну торгівлю, а також початку дії угоди про візову лібералізацію для українських громадян. «Це саміт підсумків та підтримки України», – заявив в інтерв'ю речник представництва Євросоюзу в Україні Давід Стулік.

В цей час європейські оглядачі зізнаються: Євросоюз не має для Києва «великої морквини», тобто достатніх стимулів для подальших реформ. Адже перспективу членства ніхто навіть не хоче згадувати.Тож на що нині може розраховувати Україна у відносинах з ЄС і чи загрожує їй «додонізація»? Картину в довгостроковій перспективі намагався показати наш брюссельський кореспондент і ось його матеріал.

Змінити громадянство

Та поки Україна намагається потрапити в ЄС, Росія взялась переманювати українців до себе. Так, Держдума Росії схвалила спрощений порядок набуття громадянства для українців. Документ передбачає, що замість документа, що підтверджує вихід із попереднього громадянства, чого вимагає чинний закон, можуть приймати лише нотаріальну копію їхньої заяви про відмову від громадянства України, надісланої до компетентних українських органів. У відповідь Державна міграційна служба України нагадала: припинити громадянство України може тільки указ президента.

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А уряд тим часом зібрався на 20% скоротити держзамовлення на вступ до вишів.

«Москаль» замість «фашиста»

Далі цікава історія однієї книжки. В окупованому Криму в Сімферополі упродовж двох місяців шукали винних через вихід скандального видання про історію міста «Симферополь. Что ни говори, а правда нужна!». Воно було надруковане на замовлення підконтрольної Росії адміністрації міста й викликало шквал критики з боку місцевих проросійських активістів. На радянських плакатах, які з’​являються на сторінках книги, замість фашистської свастики опинилися нашивки в кольорах російського прапора, а слово «фашист» було замінене на слово «москаль». Чим закінчилася історія, читайте тут.

Філософія Zero Waste

І на завершення про те, як важливо бути свідомим. Ідея, як би споживати без надмірного засмічування, шириться світом. Американець Роб Грінфілд пошив собі одяг із пакетів і носив все сміття протягом 30 днів на собі, щоб показати американцям, скільки всього вони насправді викидають. Поки що таких, як Грінфілд, небагато, але вони є. Наприклад, француз Сильван, який живе у Брюсселі. Про нього – у сюжеті Радіо Свобода.

Подумайте про те, що залишите нащадкам!

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