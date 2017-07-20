Радіо Свобода Daily: Росія «узаконила» односторонню відмову від громадянства України

Російське громадянство для українців

Держдума Росії схвалила пакет поправок, який, зокрема, запроваджує присягу для іноземців, охочих отримати російське громадянство, та має дозволити українцям отримувати громадянство Росії за спрощеною схемою. Також серед схвалених поправок – відкликання російського громадянства через тероризм та участь в терористичних організаціях. У зв’язку з цим кримчани Олег Сенцов і Олександр Кольченко, які перебувають в ув’язненні в Росії, можуть розраховувати на обмін і повернення в Україну, вважає адвокат Кольченка Світлана Сидоркіна.

Втім, не лише цим відзначилась Держдума Росії. В остаточному читанні вона ухвалила законопроект про курортний збір. Документ передбачає запровадження в експериментальному режимі в 2018–2022 роках плати з туристів за користування курортною інфраструктурою, зокрема і в окупованому Росією Криму.

Далі мова піде вже про конкретних людей.

Надія Савченко заявила про реєстрацію своєї партії у Мін’юсті. «Громадсько-політична платформа Надії Савченко» не є партiє‎ю, створеною для мене чи пiд мене. Це партiя, пiд яку я ставлю своє iм’я», – заявила вона.

У свою чергу, в «Опозиційному блоці» повідомили про внесення застави за Михайла Добкіна. 30 мільйонів гривень вніс народний депутат від фракції «Опозиційного блоку» Вадим Новинський, 20 мільйонів – співголова політсили Борис Колесніков.

В’ячеслав Аброськін їде до Києва

Голову міліції Донецької області перевели на посаду 1-го заступника голови Нацполіції України. Замість нього поліцію області очолить Віталій Невгад, який до цього був заступником Аброськіна. Керівник МВС України Арсен Аваков пояснив своє рішення так: глава Донецької поліції на своїй посаді був вкрай успішний. На Донеччині, за його словами, один із найнижчих по країні рівнів злочинності, а Маріуполь – найбезпечніше місто. Чим запам’ятався Аброськін Донбасу і що обіцяє країні підвищення генерала, читайте за лінком.

Клим з Донбасу

А про цього хлопчика ми вже Вам розповідали. Та і не тільки ми, а й чи не всі українські ЗМІ. Мама накрила собою сина і загинула, але осколками снаряда йому все одно пошкодило ногу і руку. Вилікувати дитину українським лікарям виявилося не під силу, за складну роботу взялися медики з Німеччини. Для лікування малюка необхідна була сума, яку батько і прийомна мама Клима зібрати не могли. Про те, як весь світ збирав потрібну суму на порятунок малюка, – в репортажі проекту Радіо Свобода «Настоящее время».

І щоб остаточно надихнути Вас на добрі вчинки, завершимо огляд неповторними шедеврами петриківського розпису. Понад 100 із них презентували у Києві.

Творіть добро! Воно повернеться!

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