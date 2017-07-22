Радіо Свобода Daily: оголені груди і втрата свідомості під час зустрічі Лукашенка з Порошенком

Лукашенко в Порошенка

Офіційний візит президента Білорусі Олександра Лукашенка в Україну пройшов здебільшого за зачиненими дверима, не враховуючи офіційної заяви для преси. Лукашенко знову запевнив, що з території Білорусі не буде агресії проти України, що є вкрай важливим напередодні масштабних спільних білорусько-російських військових навчань. При цьому президент Білорусі наголосив, що робитиме те, що йому скажуть «два президенти», і зазначив, що повезе в Донецьк та Луганськ гуманітарну допомогу.

Втім, не обійшлось і без казусів. Активістка Femen оголила груди із написом «Живе Білорусь», а голова Державної прикордонної служби втратив свідомість.

Втім, ньюзмейкером дня, без сумніву, став і генпрокурор України Юрій Луценко, який:

Повідомив, що Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження про несплату співголовою фракції «Опозиційний блок» Олександром Вілкулом податків в особливо великому розмірі, а також затримала колишнього працівника спецпідрозділу «Беркут», підозрюваного у побитті активістів «Автомайдану» в січні 2014 року в Києві;

Розповів, що 10 справ так званих «тітушок», учасників масових заворушень 9 травня в Дніпрі, вже спрямовані до суду;

А також пообіцяв оголосити заступника мера Кривого Рогу Євгена Удода в міжнародний розшук.

Дебати: Навальний і Гіркін

У Москві в офісі «Фонду боротьби з корупцією» відбулися теледебати між опозиційним політиком Олексієм Навальним та одним із організаторів російського вторгнення на Донбас, полковником ФСБ Росії Ігорем Гіркіним (Стрєлковим). Яскравого шоу, на яке очікували, не відбулося. Гіркін уникав відповідей на гострі запитання або відповідав на них розпливчасто. Однак теми Донбасу учасники таки торкнулись. Зокрема, Навальний запитав, хто збив «Боїнг» рейсу MH17. Що відповів на це Гіркін та й взагалі на що перетворились їхні дебати, читайте за лінком.

Війна диктує вибір

На завершення традиційно історії непересічних людей. Троє українських військовослужбовців – Дмитро Крикун, Юлія Євдокимова і Дмитро Якорнов – пройшли гарячі точки війни на Донбасі, втратили побратимів та опанували нові професії. За цей час змінився їхній стиль життя і навіть цінності. Кожен крок на цьому шляху супроводжувався необхідністю зробити вибір – вибір, який змінить все.

Завдяки інтерактивному відео ви зможете ухвалювати життєво важливі рішення разом із героями: поїхати з України чи залишитися, піти добровольцем чи ухилитися від призову, відкрити власний бізнес чи розпочати службу за контрактом.

Інколи корисно «приміряти чиюсь шкіру». Будьте співчутливі!

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