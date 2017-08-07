«У полоні впливу Росії залишається верхівка українського суспільства» – Лосєв

Київ – Запровадження квот на телебаченні і радіо для збільшення обсягів мовлення українською мовою, ухвалення низки законів на підтримку українського кіно, видавничої справи тощо, заборона на мовлення низці пропагандистських російських каналів, як і заборона на в’їзд в Україну певним російським виконавцям та закриття центрів російської культури в окремих містах країни – ці акції, реалізовані цього року, мають на меті зменшити вплив Росії та культурне та інформаційне поле України. І відтак – захистити Україну від гуманітарної складової тієї гібридної війни, яку Кремль веде проти України. Але чи достатньо ухвалити закон, заборонивши російську, чи то імперську, культурно-інформаційну продукцію?

Лише з початку липня 2017 року Україна заборонила в’їзд більш як десяти російським виконавцям (артистам), які порушили українське законодавство та ухвалені на міжнародному рівні рішення і виступили в анексованому Росією Криму. Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко в ефірі Радіо Свобода повідомив про намір підготувати зміни до закону про гастрольну діяльність. Ці зміни, на думку урядовця, мають полягати в тому, що організатори гастрольних заходів повинні попереджати прикордонників, СБУ, інші відповідальні органи і установи про свій намір запросити музикантів, виконавців із Росії.

Українські ж митці та експерти пропонують менш бюрократичний шлях: хочете послухати улюбленого російського музиканта чи подивитись виставу з улюбленим російським актором – подорожуйте до Росії, допоки відкритий кордон, або відвідайте європейське турне улюбленця, бо для громадян України вже працює «безвіз», і країнами Євросоюзу можна пересуватись без перешкод.

При цьому експерти радять: варто врахувати, що жодні закони, заборони на в’їзд, штрафи операторам кабельного зв’язку за ретрансляцію заборонених російських телеканалів стовідсоткового ефекту не дадуть, допоки не покарані політики і чиновники, яких київський історик Ігор Лосєв називає «п’ятою колоною Кремля» або ж щирими русофілами.

«Бойкот з боку українських глядачів – краще за будь-які заборони» – Лосєв

Значна частина депутатів Верховної Ради – це латентні русифікатори

«У полоні російського впливу залишається верхівка українського суспільства: політики, найвищі державні чиновники, депутати усіх рівнів. Ми ж розуміємо, що значна частина депутатів Верховної Ради – це латентні русифікатори, це люди, які не тільки самі перебувають під російським впливом, але і всіляко його поширюють на цілу Україну, у тому числі й у своїй законодавчій діяльності. Тому говорити про вихід (з-під російського впливу – ред.) ще зарано», – вважає експерт.

За словами Лосєва, на сьогодні Росія продовжує зберігати «контрольний пакет акцій» української ідеології та культури: в інформаційному полі країни продовжує працювати низка начебто українських телеканалів, які поширюють російську пропаганду. Як зазначає Лосєв, мова іде не лише про спрямованість та акценти їхніх новинних програм, а і про трансляцію ними серіалів і телефільмів російського виробництва. Те саме стосується радіостанцій та шоу-бізнесу в Україні. Це результат незрілості українців, визнає фахівець.

Десяткам тисяч українців не соромно це дивитись, сидіти на концертах і слухати представників країни, яка заподіяла українському народові таке горе

«Десяткам тисяч українців не соромно це дивитись, сидіти на концертах і слухати представників країни, яка заподіяла українському народові таке горе! Масовий бойкот з боку українських глядачів був би кращим за будь-які заборони або санкції. Але для цього потрібна інша зрілість, інший рівень розвитку нації, ніж той, що ми його нині маємо», – каже Лосєв в інтерв’ю для Радіо Свобода.

З ним погоджуються й українські митці та громадські активісти: вони пропонують бойкотувати фільми, зроблені у Росії, вистави та концерти російських виконавців, а також не відвідувати концерти та фестивалі, які фінансує, серед інших, російський капітал тощо.

«Ми вимушені відповідати та реагувати на гібридну війну» – Тополя

Лідер музичного гурту «Антитіла» Тарас Тополя зауважує: якщо Україна позиціонує себе як демократичну державу, вона не може забороняти своїм громадянам слухати російських виконавців. Питання в іншому: наскільки великою є шкода, яку заподіює та чи інша публічна особа (музикант, актор) Україні?

«Україна, очевидно, не може фізичним і військовим шляхом повернути собі окуповані території, і ми вимушені відповідати та реагувати на гібридну війну, яка ведеться проти нас. Кожна публічна особа, як провідник певних ідей, виконує свою функцію. І це вже справа компетентних органів оцінювати, наскільки ця особа є шкідливою в інформаційному плані для суверенітету і територіальної цілісності держави. Чи це сантехнік, чи це той самий Гіркін, чи Прилєпін, чи хто їде співати на окуповані території», – зазначив Тополя в ефірі Радіо Свобода.



Мовне квотування на радіо і телебаченні працює для збільшення україномовного продукту, часто – без високої якості продукту та без бажання власників медіа або авторів програм обмежувати продукт російський. На порядку денному не лише захист та популяризація українського продукту, а і виховання поваги до України та її культури серед медійних персон, каже письменниця і журналіст Наталя Позняк-Хоменко.

«Квотування справді сприймалось як крок уперед, особливо у цій інформаційній війні з Росією, котра триває не перший рік. Але біда у тому, що це квотування стало «кісткою», яку кинула влада «на відмазку», але великого ефекту воно не принесло. Просто тому, що за цей час інформаційний простір став у більшості російським», – наголошує експерт у розмові з Радіо Свобода.

«Читайте українське, слухайте українське, дивіться українське» – порада фахівців

«Читайте українське, слухайте українське, дивіться українське!» – з таким гаслом українські митці пропонують долати імперський вплив Росії на гуманітарну сферу і поширювати культуру України поміж українцями та у світі. Тим більше, що нині помітні перші позитивні зрушення завдяки більш активній підтримці з боку влади української культури, літератури, кіновиробництва.

Вплив Росії на українців у гуманітарній сфері зменшувався би швидше, якби не мав підтримки усередині української спільноти, зауважує у розмові з Радіо Свобода письменниця, літературознавець Лідія Таран. На її думку, оскільки російська імперія, а по тому СРСР упродовж століть намагались знищити Україну, – за короткий час повністю позбутись російського впливу неможливо.

Чимала кількість населення України продовжує жити у тому інформаційному світі, залежному від Росії

«Тиск досі дуже сильний і щедро фінансований російськими спецслужбами. І, зрештою, чимала кількість населення України продовжує жити у тому інформаційному світі, залежному від Росії. Ви знаєте, мене просто дратує, коли на догоду таким, я би сказала, віджилим згубним тенденціям чимало ЗМІ продовжують мусувати різні теми, пов’язані з російськими акторами, співаками», – пояснює Таран в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Тож українські митці та журналісти мають співпрацювати задля забезпечення вітчизняного користувача якісною інформацією про українських же представників культури, науки, шоу-бізнесу, зауважує Таран.

«Витіснити» з телеекранів і з кінотеатрів російське кіно та серіали – одне із завдань проекту «Дивись українське», яке ініціювала Асоціація «Сприяння розвиткові кінематографа в Україні». Проект підтримує розвиток українського кіновиробництва і поширює сучасні українські стрічки.

Перші кіно-сценарії, обрані журі, екранізовані і наразі розміщені у соціальних мережах, попереду – демонстрація у кінотеатрах, повідомив ЗМІ голова правління Асоціації Андрій Різоль.

На думку експертів, влада зробила перші кроки для обмеження впливу Кремля з його спробами «повторної колонізації» України, але без належної підтримки з боку самих українців здолати вплив Кремля – проблематично.

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