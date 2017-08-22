Радіо Свобода Daily: зупинка видачі віз. Росіянам «зась» до США?

США зупиняють видачу віз громадянам Росії

США вирішили з 23 серпня припинити процедуру видачі неімміграційних віз по всій Росії. Процедура буде відновлена в Москві з 1 вересня. В інших регіонах вона припинена на невизначений термін, повідомили в посольстві США в Росії. У диппредставництві цей крок пояснили заходами російської влади щодо обмеження чисельності співробітників американських дипломатичних місій у Росії, що своєю чергою було викликано, як пояснювали в Москві, новими американськими санкціями проти Росії. Натомість глава МЗС Росії Сергій Лавров сказав, що дії США вписуються в «логіку тих, хто організовує кольорові революції», доводячи, що це є наміром спровокувати внутрішні протести в Росії проти політики Кремля.

Втім, постраждають від рішення США не лише росіяни, але й білоруси, які тепер мають подавати прохання про візові інтерв’ю до посольств США у Варшаві, Києві або Вільнюсі.

Волкер сам на сам із Сурковим

У Мінську відбулася зустріч спецпредставника Держдепартаменту США у справах України Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова. Як повідомляє МЗС Білорусі, зустріч проходила за зачиненими дверима і тривала три години. Сторони обговорювали шляхи врегулювання на Донбасі, втім, підсумок зустрічі наразі невідомий. Очікується, що більше про зустріч Курт Волкер розповість сьогодні під час прес-конференції у Литві.

Далі новини з-за кордону.

Президент Росії Володимир Путін призначив заступника Лаврова Анатолія Антонова новим російським послом у США і звільнив попередника Антонова на посаді посла, Сергія Кисляка.

Поліція іспанського регіону Каталонії застрелила чоловіка з імовірним «поясом смертника» і підтвердила, що це був саме розшукуваний за підозрою у причетності до нападів минулого тижня в Барселоні й околицях 22-річний Юнес Абуяакуб

Чехи згадували загиблих у дні 49-х роковин окупації Чехословаччини (Ось тут знайдете фото радянського вторгнення в Чехословаччину)

Мільйони американців спостерігали перше повне сонячне затемнення за останні 99 років, що пройшло так званим «коридором» уздовж усієї території Сполучених Штатів (В Україні це затемнення побачити не вдалось, тому тут знайдете пряму трансляцію NASA)

А у Лондоні на чотири роки закрили Біг-Бен. Знаменитий 13,7-тонний дзвін вимкнули після того, як він пробив 12-у дня. Водночас в особливих випадках, наприклад, у новорічну ніч, дзвін вмикатимуть.

Трагедія в Одеському СІЗО

І до тривожних дзвонів пенітенціарної системи. Резонансне вбивство в Одеському слідчому ізоляторі №21, коли ув’язнений зґвалтував, вбив та розчленував тіло працівниці, запустило «маховик» наслідків. Начальника СІЗО В’ячеслава Коваля усунули з посади на час розслідування. А ув’язнені скаржаться, що відразу після інциденту до них прийшли люди в масках із «режимними заходами»: виводили з камер, трощили та забирали особисті речі, декого били кийками. Місцева прокуратура назвала це «нелюдським поводженням» та почала розслідування. Родичі тих, хто продовжує сидіти в Одеському СІЗО, вже кілька разів збирались на акції протесту. У Мін’юсті побиття спростовують. Чому ж посадовці звертають увагу на проблеми слідчих ізоляторів лише після таких гучних інцидентів? І як взагалі сталось, що ув’язнений, замість того, щоби перебувати в камері, жив у господарському блоці, доглядав свиней і міг скористатись сокирою? Про все це читайте у цьому матеріалі.

Еміграція: вихід чи ні?

Ну ось, про події в Україні Ви почитали і з вищенаписаного може скластися враження, що «все погано». Тож на завершення розмістимо тут реакції на колонку головного редактора видання «Дзеркало тижня» Юлії Мостової «Не зрікаються в любові».

«Я хочу втекти. Але… я залишуся. Тому що найтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті, стверджує журналістка і додає. – Я знаю, що всі чудово впораються без мене. Але я не поїду. Мені нікого там любити. Ні в кого вірити. Ні за кого рвати серце. Хай воно порветься тут».

І поки прихильники та супротивники позиції, викладеної Юлією Мостовою, продовжують суперечки, ми наголошуємо: де бракує коми у фразі «Залишитись не можна поїхати», кожен вирішує сам.

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.