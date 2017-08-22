Радіо Свобода Daily: зупинка видачі віз. Росіянам «зась» до США?

США зупиняють видачу віз громадянам Росії
США вирішили з 23 серпня припинити процедуру видачі неімміграційних віз по всій Росії. Процедура буде відновлена в Москві з 1 вересня. В інших регіонах вона припинена на невизначений термін, повідомили в посольстві США в Росії. У диппредставництві цей крок пояснили заходами російської влади щодо обмеження чисельності співробітників американських дипломатичних місій у Росії, що своєю чергою було викликано, як пояснювали в Москві, новими американськими санкціями проти Росії. Натомість глава МЗС Росії Сергій Лавров сказав, що дії США вписуються в «логіку тих, хто організовує кольорові революції», доводячи, що це є наміром спровокувати внутрішні протести в Росії проти політики Кремля.
Втім, постраждають від рішення США не лише росіяни, але й білоруси, які тепер мають подавати прохання про візові інтерв’ю до посольств США у Варшаві, Києві або Вільнюсі.
Волкер сам на сам із Сурковим
У Мінську відбулася зустріч спецпредставника Держдепартаменту США у справах України Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова. Як повідомляє МЗС Білорусі, зустріч проходила за зачиненими дверима і тривала три години. Сторони обговорювали шляхи врегулювання на Донбасі, втім, підсумок зустрічі наразі невідомий. Очікується, що більше про зустріч Курт Волкер розповість сьогодні під час прес-конференції у Литві.
Далі новини з-за кордону.
Трагедія в Одеському СІЗО
І до тривожних дзвонів пенітенціарної системи. Резонансне вбивство в Одеському слідчому ізоляторі №21, коли ув’язнений зґвалтував, вбив та розчленував тіло працівниці, запустило «маховик» наслідків. Начальника СІЗО В’ячеслава Коваля усунули з посади на час розслідування. А ув’язнені скаржаться, що відразу після інциденту до них прийшли люди в масках із «режимними заходами»: виводили з камер, трощили та забирали особисті речі, декого били кийками. Місцева прокуратура назвала це «нелюдським поводженням» та почала розслідування. Родичі тих, хто продовжує сидіти в Одеському СІЗО, вже кілька разів збирались на акції протесту. У Мін’юсті побиття спростовують. Чому ж посадовці звертають увагу на проблеми слідчих ізоляторів лише після таких гучних інцидентів? І як взагалі сталось, що ув’язнений, замість того, щоби перебувати в камері, жив у господарському блоці, доглядав свиней і міг скористатись сокирою? Про все це читайте у цьому матеріалі.
Еміграція: вихід чи ні?
Ну ось, про події в Україні Ви почитали і з вищенаписаного може скластися враження, що «все погано». Тож на завершення розмістимо тут реакції на колонку головного редактора видання «Дзеркало тижня» Юлії Мостової «Не зрікаються в любові».
«Я хочу втекти. Але… я залишуся. Тому що найтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті, стверджує журналістка і додає. – Я знаю, що всі чудово впораються без мене. Але я не поїду. Мені нікого там любити. Ні в кого вірити. Ні за кого рвати серце. Хай воно порветься тут».
І поки прихильники та супротивники позиції, викладеної Юлією Мостовою, продовжують суперечки, ми наголошуємо: де бракує коми у фразі «Залишитись не можна поїхати», кожен вирішує сам.
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