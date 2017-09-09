Радіо Свобода Daily: колючий дріт Саакашвілі не зупинить?

Колючий дріт до приїзду Саакашвілі
Такий довгообіцяний приїзд Міхеїла Саакашвілі вже зовім близько. У Варшаві в Польському агенстві преси, в залі для прес-конференцій, був аншлаг. Послухати заяву Саакашвілі про те, як він збирається повертатися в Україну, прийшли десятки представників польських, українських, грузинських та західних ЗМІ. Майже годину колишній президент Грузії говорив про те, чому припинили його українське громадянство, а також яким чином він хоче перетнути польсько-український кордон. Його слова переповідаємо у статті.
Тим часом у державній прикордонній службі радять оминати «Краковець» через акції, пов’язані із приїздом 10 вересня Міхеїла Саакашвілі. З українського боку його чекатимуть прихильники з наметовим містечком, а з Польщі в Україну він в’їжджатиме у супроводі народних депутатів.
Цікаво, що, за даними кореспондента Радіо Свобода, днями в межах пункту пропуску «Краковець» при в’їзді на сам пункт, а також ліворуч і праворуч від в’їзду, з’явився спіральний ріжучий дріт. Тож пропустить чи не пропустить в Україну прикордонна служба України колишнього президента Грузії?
Далі коротко про те, що…
«Захоплені береги Одеси»
Якщо Ви скучили за розслідуваннями програми «Схеми», то маємо хорошу новину. Журналісти програми оприлюднили свіжий сюжет про пляжі Одеси, які давно в оренді у ділків, і де беруть плату не лише за додаткові послуги на пляжі, як це мало б бути, а й просто за прохід до моря – без квитка на пляж не пустять. Валерія Єгошина поїхала на перевірку одеських пляжів і виявила, хто і як порушує базові права людини та як із цим можна боротись.
«Мишачий сир»
Відколи Росія ввела так звані «контрсанкції» щодо країн ЄС, обмеживши імпорт багатьох продовольчих товарів, з Євросоюзу можна ввезти без сплати мита п'ять кілограмів харчових продуктів. Завдяки жвавій прикордонній торгівлі в естонській Нарві, яку з російським Івангородом з'єднує міст, супермаркетів тут більше, ніж потрібно для обслуговування міста з 60 тисячами жителів. За червень цього року обсяг оформлених у них угод tax free перевищив п'ять мільйонів євро. Однак не тільки росіяни везуть звідси на батьківщину європейські сири і шинки. Естонські «човники» скромно і непомітно, але вперто несуть пішки через міст продукти, які потім продаються не тільки у сусідніх містах, але і в Санкт-Петербурзі. Бізнес процвітає. Історію про те, як із Естонії до росіян потрапляє заборонена продукція ЄС, знайдете тут.
«Червона рута» вперше в Маріуполі
Найстаріший фестиваль в Україні, який сформував українську сучасну музику, єдиний масштабний некомерційний музичний фестиваль в країні в цьому році відбувається на Донеччині. У маріупольському палаці культури «Молодіжний», драматичному театрі і Будинку культури металургів 350 молодих виконавців з усіх областей України борються за звання кращого – 30 переможців виступлять на гала-концерті «Червоної рути» в день міста Маріуполя. Зараз на відкритих сценах міста з ранку до вечора звучать українські пісні, виступають фіналісти минулих років. «Маріуполь стане епіцентром нового, свіжого, справжнього і цікавого, як це було 15 років тому в Чернівцях», – обіцяють організатори фестивалю.
Останній Гогольfest?
І ще трішки про мистецтво, адже попереду вихідні. У Києві вже стартував десятий фестиваль Гогольfest і триватиме він до 17 вересня. Гогольfest проходить у комплексі «Експоцентр України» та центрі Олександра Довженка. Втім, за словами директора фестивалю Влада Троїцького, Гогольfest 2017 року, найімовірніше, стане останнім. Головна причина – в фінансуванні. «Я просто більше не можу. Вся команда фестивалю перебуває в зоні тотального подвигу. Таке відчуття, що ти постійно працюєш на ворожій території», – сказав Троїцький. Тому всі охочі, поспішіть відвідати цю, без перебільшення, непересічну подію.
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