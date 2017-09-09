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09 Вересень 2017, Київ 08:31
Політика

Радіо Свобода Daily: колючий дріт Саакашвілі не зупинить?

Пункт пропуску «Краковець», обгороджений колючим дротом

Колючий дріт до приїзду Саакашвілі

Такий довгообіцяний приїзд Міхеїла Саакашвілі вже зовім близько. У Варшаві в Польському агенстві преси, в залі для прес-конференцій, був аншлаг. Послухати заяву Саакашвілі про те, як він збирається повертатися в Україну, прийшли десятки представників польських, українських, грузинських та західних ЗМІ. Майже годину колишній президент Грузії говорив про те, чому припинили його українське громадянство, а також яким чином він хоче перетнути польсько-український кордон. Його слова переповідаємо у статті.

Брифінг Міхеїла Саакашвілі у Варшаві
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Тим часом у державній прикордонній службі радять оминати «Краковець» через акції, пов’язані із приїздом 10 вересня Міхеїла Саакашвілі. З українського боку його чекатимуть прихильники з наметовим містечком, а з Польщі в Україну він в’їжджатиме у супроводі народних депутатів.

Цікаво, що, за даними кореспондента Радіо Свобода, днями в межах пункту пропуску «Краковець» при в’їзді на сам пункт, а також ліворуч і праворуч від в’їзду, з’явився спіральний ріжучий дріт. Тож пропустить чи не пропустить в Україну прикордонна служба України колишнього президента Грузії?

Пункт пропуску «Краковець», через який їхатиме Саакашвілі, обгороджений колючим дротом (відео)
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Далі коротко про те, що…

  • У центрі Києва вибухнуло авто. За даними МВС, внаслідок вибуху загинув громадянин Грузії Тимур Махаурі, була важко поранена жінка, крім того, в автомобілі була дитина, життю якої ніщо не загрожує.
Вибух машини у центрі Києва – загинув громадянин Грузії (відео)
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  • Петро Порошенко провів неформальну зустріч із фракцією БПП у резиденції «Залісся».
  • Депутати Ради закликали віце-спікера Сироїд вибачитися за висловлювання щодо військових на Донбасі. Що «не так» вона сказала, читайте за посиланням.
  • А в ОРДЛО нарешті підтвердили, що журналіст Станіслав Васін є у списках на обмін.

«Захоплені береги Одеси»

Якщо Ви скучили за розслідуваннями програми «Схеми», то маємо хорошу новину. Журналісти програми оприлюднили свіжий сюжет про пляжі Одеси, які давно в оренді у ділків, і де беруть плату не лише за додаткові послуги на пляжі, як це мало б бути, а й просто за прохід до моря – без квитка на пляж не пустять. Валерія Єгошина поїхала на перевірку одеських пляжів і виявила, хто і як порушує базові права людини та як із цим можна боротись.

Лабораторія станції біологічної очистки води по факту – розкішна вілла
Лабораторія станції біологічної очистки води по факту – розкішна вілла

«Мишачий сир»

Відколи Росія ввела так звані «контрсанкції» щодо країн ЄС, обмеживши імпорт багатьох продовольчих товарів, з Євросоюзу можна ввезти без сплати мита п'ять кілограмів харчових продуктів. Завдяки жвавій прикордонній торгівлі в естонській Нарві, яку з російським Івангородом з'єднує міст, супермаркетів тут більше, ніж потрібно для обслуговування міста з 60 тисячами жителів. За червень цього року обсяг оформлених у них угод tax free перевищив п'ять мільйонів євро. Однак не тільки росіяни везуть звідси на батьківщину європейські сири і шинки. Естонські «човники» скромно і непомітно, але вперто несуть пішки через міст продукти, які потім продаються не тільки у сусідніх містах, але і в Санкт-Петербурзі. Бізнес процвітає. Історію про те, як із Естонії до росіян потрапляє заборонена продукція ЄС, знайдете тут.

«Червона рута» вперше в Маріуполі

Найстаріший фестиваль в Україні, який сформував українську сучасну музику, єдиний масштабний некомерційний музичний фестиваль в країні в цьому році відбувається на Донеччині. У маріупольському палаці культури «Молодіжний», драматичному театрі і Будинку культури металургів 350 молодих виконавців з усіх областей України борються за звання кращого – 30 переможців виступлять на гала-концерті «Червоної рути» в день міста Маріуполя. Зараз на відкритих сценах міста з ранку до вечора звучать українські пісні, виступають фіналісти минулих років. «Маріуполь стане епіцентром нового, свіжого, справжнього і цікавого, як це було 15 років тому в Чернівцях», – обіцяють організатори фестивалю.

Останній Гогольfest?

І ще трішки про мистецтво, адже попереду вихідні. У Києві вже стартував десятий фестиваль Гогольfest і триватиме він до 17 вересня. Гогольfest проходить у комплексі «Експоцентр України» та центрі Олександра Довженка. Втім, за словами директора фестивалю Влада Троїцького, Гогольfest 2017 року, найімовірніше, стане останнім. Головна причина – в фінансуванні. «Я просто більше не можу. Вся команда фестивалю перебуває в зоні тотального подвигу. Таке відчуття, що ти постійно працюєш на ворожій території», – сказав Троїцький. Тому всі охочі, поспішіть відвідати цю, без перебільшення, непересічну подію.

Ваше Радіо Свобода Daily бажає Вам вдалих вихідних і прощається до понеділка

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