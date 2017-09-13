Радіо Свобода Daily: скасовано презентацію книжки про дівчинку з нетрадиційної родини

Сьогоднішній огляд дещо не схожий на інші. Ми експериментуємо з подачею і цього разу пропонуємо Вам «коктейль» із заголовків.

Отже за традицією декількох минулих днів розпочинаємо з новин про Саакашвілі.

Наслідки прориву кордону: 5 осіб затримано, сам Саакашвілі підписав адмінпротокол, але з внесеними його адвокатами правками

Апеляційний суд залишив Шуфрича-молодшого на поруках батька

Ахтем Чийгоз і його захист вже оскаржили вирок

СБУ оголосила в розшук екс-мера Києва Черновецького

Олега Сенцова етапували з Іркутська в Челябінськ

У Москві зірвали меморіальну дошку пам'яті опозиціонера Бориса Нємцова

На Форумі видавців у Львові через погрози скасували презентацію книжки Лариси Денисенко «Майя та її мами» про дівчинку, яка росте у нетрадиційній родині

Компанія Apple продемонструвала три нові «айфони»

А у київському метро запустили потяг-музей «Енеїда».

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