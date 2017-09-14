Радіо Свобода Daily: котедж для міністра Омеляна

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Котедж для Омеляна

Родина міністра інфраструктури України Володимира Омеляна взяла в оренду елітний котедж у своєї родички в селі Іванковичі під Києвом, дізнались журналісти програми «Схеми». «Ми знали про цей будинок ще в серпні і навіть знімали його з квадрокоптера. Утім, не поспішали публікувати ці дані. Бо, по-перше, наразі немає доказів явного порушення. Будинок взятий в оренду 12 червня 2017 року, а отже, формально задекларувати це міністр мав вже в наступній декларації у 2018 році», – написала головний редактор програми «Схеми» Наталка Седлецька у мережі Facebook. У відповідь міністр інфраструктури у коментарях зазначив, що будинок належить родичам його дружини (дизайнерки Світлани Бевзи), які живуть по-сусідству. Нижче фото подвір’я та дому.

«Святе місце порожнім не буває»

Та поки міністри орендують котеджі, у переселенців можуть забрати квартири. Так, головний ватажок угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький зобов'язав своїх підлеглих скласти список квартир людей, які виїхали в підконтрольну частину України, потім це житло бойовики планують розподіляти на свій розсуд. Експерти вважають, що це робиться для того, щоб розмістити на окупованій території якомога більше людей, які приїхали з віддалених куточків Росії. Місцеві жителі розділилися на дві групи: одні приховують інформацію про те, що квартири їхніх сусідів пустують, інші – навпаки, поспішають доповісти бойовикам цю інформацію. Детальніше за лінком.

Тим часом інший ватажок Олександр Захарченко, що керує угрупованням «ДНР», «розпорядився» перевести два машинобудівних підприємства: «Донгормаш» і «Горлівський машинобудівний завод» на «військові» рейки. До чого такі заяви і чи вдасться втілити задумане? Відповідь шукали журналісти проекту «Донбас.Реалії».

Кримські друзі ФСБ

І від Донбасу до окупованого Криму, де в 2014 році створили підрозділ російської ФСБ ‒ одне з найбільш закритих відомств у нинішній системі окупаційної влади на півострові. Незважаючи на те, що діяльність структури оплачують російські платники податків, у відкритому доступі немає інформації про її бюджет і витрати. Вона засекречена, й журналісти, як правило, не мають доступу до неї. Проте Крим.Реаліям стала відома інформація про тих, хто забезпечує потреби російських спецслужб на окупованому півострові. Тут ми наводимо низку комерційних структур і підприємців, які «засвітилися» в тендерах, пов'язаних із діяльністю ФСБ в окупованому Росією українському Криму.

Далі коротко:

Міхеїл Саакашвілі виїхав із готелю у Львові і запланував «зустріч» у Чернівцях.

Кабмін дозволив переселенцям отримувати пенсії та соцвиплати через будь-які банки, а не лише через «Ощадбанк», а також вирішив, що вчителі більше не займатимуться переписом учнів.

У морський торговельний порт «Южний» прибула перша партія антрациту зі США.​

А у Львові розпочався 24-й Форум видавців під гаслом «Точка творення». Тут ми зібрали інформацію про його новинки і «родзинки».

У чому щастя українців?

Щастя пересічного українця певною мірою залежить від економічних показників, але передусім все ж від соціальних, впевнені соціологи. Так, пріоритетним показником називають гармонію в особистому житті. А війна має далеко не такий сильний вплив на щастя українців, як можна припустити на основі міжнародних рейтингів. У травні 2017 року щасливими себе вважала половина українців, нещасними – кожен п’ятий.

Ми ж бажаємо Вам якомога більше щастя! Будьте щасливі!

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