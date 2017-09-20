«Справа Умерова»: процес в окупованому Криму добігає кінця

3 роки і 6 місяців позбавлення волі умовно з випробувальним терміном три роки попросила сторона підконтрольна Кремлю обвинувачення для одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова.

Крім того, на черговому засіданні в підконтрольному Кремлю Сімферопольському районному суді прокуратура заборонила Умерову займатися публічною і викладацькою діяльністю впродовж трьох років.

У середу, 20 вересня, суд у справі одного з лідерів кримських татар перейшов до дебатів сторін. За інформацією кореспондента Крим.Реалії, початок засідання затримався майже на тридцять хвилин, причину затримки не пояснили. Російський адвокат Умерова Марк Фейгін також повідомив про відмову суду у відеозйомці засідання.

Напередодні в суді допитали фахівця з кримськотатарської мови Сеїтісляма Кішвєєва, на чому наполягала сторона захисту. Кішвєєв вказав на численні помилки й неточності, допущені в офіційному перекладі виступу Ільмі Умерова з кримськотатарської на російську мову. Він зазначив, що не знайшов жодного заклику до порушення територіальної цілісності Росії та закликів до екстремістських дій у промові Умерова.

2016 року слідчі ФСБ Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, утримання у психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликало сильний громадський і міжнародний резонанс.

7 червня 2017 року підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд у анексованому Криму почав розглядати по суті справу Ільмі Умерова. Повідомлялося, що засідання планують проводити щосереди.

Ільмі Умеров вважає порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.

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