Суд у «справі Умерова» допитав свідків обвинувачення, але відмовився викликати свідків захисту

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд Криму на черговому засіданні у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова допитав двох свідків сторони звинувачення, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

Спочатку суд за клопотанням прокурора повторно допитав фахівця оперативно-технічної служби російської ФСБ Дениса Алуніна. Він відповів на кілька уточнювальних питань щодо огляду в присутності перекладача, слідчого і пойнятих відеозапису виступу Ільмі Умерова кримськотатарською мовою.

Після цього відбувся допит Гліба Клешнева, який, згідно з матеріалами справи, був присутній як пойнятий при тому ж огляді відео. При цьому, як повідомила дочка Ільмі Умерова Айше, «єдине, що запам’ятав з інтерв’ю цей свідок, це те, що «людина на відео закликала повернути Крим Україні», але самих фраз не пам’ятає, про що говорилося всі 40 хвилин інтерв’ю, теж не може сказати і стверджує, що захід тривав близько години, хоча згідно з протоколом він тривав три години».

Після цього захист Умерова клопотав про виклик на допит іншого пойнятого, який брав участь в тому ж оперативно-розшуковому заході, Євгена Алексєєва. Суд відмовив, мотивуючи тим, що ця людина зареєстрована в Пермі, а інформації про його нинішнє місце перебування немає.

Суд також відмовив адвокатам Умерова в повторному виклику перекладача для роз'яснення деяких обставин, які виявилися в ході допиту останніх двох свідків. Суддя відмовив, посилаючись на те, що перекладач вже раніше давав пояснення з усіх цих питань.

У 2016 році слідчі ФСБ Росії порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, утримання в психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликали громадський і міжнародний резонанс.

7 червня 2017 року підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд анексованого Криму почав розглядати по суті справу Ільмі Умерова.

Ільмі Умеров вважає порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою, суд над ним замовним, а його результат вирішеним заздалегідь.

Він наголошує, що слідство здійснило підміну понять, коли подало лінгвістичну експертизу не самого його виступу, в якому він, за твердженням слідства, «закликав до порушення територіальної цілісності Росії», а його перекладу російською, який у документах суду назвали «стенограмою». При цьому перекладач додавав слова, яких Умеров не вимовляв, – навіть назви міст і прізвища, яких не було в первісному тексті його виступу на кримськотатарському телеканалі ATR 19 березня 2016 року, через який його судять. Такий неточний переклад, зокрема, дав можливість звинуваченню трактувати промову Умерова як заклик, а не як висловлення його думки.