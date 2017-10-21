Радіо Свобода Daily: підозрювана в ДТП у Харкові була під впливом опіатів і брала участь в атоперегонах?

Трагедія в Харкові

Київський районний суд Харкова обрав для 20-річної Олени Зайцевої, підозрюваної у скоєнні ДТП у центрі Харкова, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. (Внаслідок цієї аварії загинули п'ятеро людей, ще шестеро були поранені). Відповідно до рішення суду, Зайцева перебуватиме під вартою до 16 грудня включно.

«Мені шкода, що сталася ця ситуація. Шкода, що постраждали люди... я сподіваюся, що родини (постраждалих – ред.) все-таки дозволять, щоб мої батьки надали їм допомогу», – сказала в суді підозрювана.

​Втім, під час засідання виявилось, що підозрювана була під впливом опіатів і вже шість разів притягалася до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Крім того, екс-радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що дівчина брала участь в автогонках під час аварії. «Тепер слідство має встановити особу водія другого авто, що брав участь у «покатушках», – написав Геращенко.

Браслет Розенблату

Ще одне важливе судове засідання відбулось у Києві. Солом’янський районний суд столиці знову зобов’язав народного депутата Борислава Розенблата протягом двох місяців носити електронний браслет. Крім того, суд зобов’язав депутата не залишати без дозволу слідчих і суду межі Києва і Житомира, а також здати всі паспорти для виїзду за кордон. У НАБУ заявили, що Розенблат намагався вивезти за кордон матеріали у «бурштиновій справі». Крім того, повідомляється, що депутат для перетину кордону використовував дипломатичний паспорт, хоча його поїздка була приватною.

Протести під Радою тривають

Тим часом під Верховною Радою триває акція протесту. Цього разу чисельність акції зменшилася, проте продовжує стояти розгорнуте наметове містечко на проїжджій частині вулиці Грушевського, а також у Маріїнському парку. Активісти у військовій формі зробили заяву, що сьогодні оголосять подальший план дій. Протести, які потрібні Україні, чи союз реформаторів із шарлатаном? Оцінку цим подіям дали провідні американські експерти з питань України.

Пенсійна історія

Українські пенсіонери – одні з найбідніших у Європі. На збільшення пенсійного забезпечення у бюджеті грошей систематично бракує. Ще з 2015 року існує ліміт, вище якого пересічній людині пенсію не нарахують, – це близько 11 тисяч гривень. Але декому вдається хитрощами обійти це обмеження. І через сумнівне та ще й приховане рішення суду домогтися пенсії у десятки тисяч гривень. Пенсійна історія одного дуже впливового прокурора – від програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

Стеження за журналістом «Схем»

Розслідування журналістів програми «Схеми» отримують великий резонанс і, зрозуміло, подобаються не всім. Редакція раніше помічала підозрілу активність щодо наших співробітників. Але цього разу вперше стеження ведеться настільки відкрито. «Ми не знаємо, хто стежить, і не розуміємо мотивів, тому змушені повідомити про це публічно», – заявила головний редактор програми «Схеми» Наталія Седлецька. Йдеться про стеження за журналістом Олександром Чорноваловим. Відеопідтвердження цих слів за посиланням.

Чи виходить домовитись із Угорщиною?

Україна й надалі намагається знизити напругу навколо мовних норм освітнього закону, консультуючись та домовляючись із найбільшими супротивниками змін. Скажімо, запевнила Угорщину, що поки текст документа перебуває на розгляді Венеціанської комісії – у шкільній освіті закарпатських українців змін не буде. А щоби поговорити про школи із румунською мовою навчання, міністр освіти Лілія Гриневич поїхала до очільників Буковини. Польща ж відмовилась підтримати протест Угорщини проти українського закону про освіту: там упевнені, що можна дійти компромісу миром. У Болгарії ж «відтанули» і все м’якше коментують зміни. Українські експерти визнають: найскладніше буде заспокоїти саме реакцію Угорщини. Про це детальніше у матеріалі.

Страшний «Запад»

Сьогодні, 21 жовтня, минає 70 років від часу сталінської операції «Запад», під час якої із Західної України до Сибіру й Казахстану виселили 79 тисяч людей. На думку директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, якби не було УПА, Сталін усе одно провів би депортацію. Своїми спогадами про цей час з нашою кореспонденткою поділилась Іванна Арсенич. Наприкінці жовтня 1947-го року її 17-річну заарештували разом із батьком і вислали до Сибіру – за її словами, за участь рідного брата в УПА. Її розповідь є завершальною сьогодні.

Непростим виявився цей огляд. Але наполегливо просимо не втрачати оптимізму і віри у краще!

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