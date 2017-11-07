Радіо Свобода Daily: що розповіли про Петра Порошенка «райські папери»?

«Райські папери» і Порошенко

Журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) оприлюднили нові дані секретних документів, у яких йдеться про податкові лазівки та бізнес-контакти високопосадовців із 50 країн світу, зокрема і України. Репортери з різних країн дослідили понад 13 мільйонів документів, де фігурують імена понад 120 світових політиків. У мережі новий витік даних, які порівняли з розкритими раніше «панамськими паперами», назвали цього разу «райськими паперами».

Звідки взялися «райські папери» та які таємниці розкривають, а також скільки мільйонів фунтів стерлінгів вивела в офшори британська королева і чому корпорації Nike та Apple теж активно інвестували гроші в офшори – відповіді на ці та інші питання ми зібрали в окремій публікації.

Водночас проект Громадського телебачення «Слідство-Інфо» поширило розслідування, в якому журналісти ставлять під сумнів пояснення президента України Петра Порошенка щодо створення офшорних компаній для передачі його корпорації «Рошен» у сліпий траст. Як мовиться у розслідуванні, з посиланням на дані «райських документів», метою створення президентського офшору могла бути мінімізація податків. Журналісти наводять документи, згідно з якими у червні 2014 року юристи з української фірми «Авеллум», яка представляє інтереси Петра Порошенка, написали юристам з фірми «Еплбай» з острова Мен листа.

Юристи Порошенка це журналістське розслідування назвали маніпулятивним, а в Адміністрації президента реагувати на нього взагалі відмовились.

Колмогоров на волі

Прикордонника Сергія Колмогорова 6 листопада звільнили з під варти у залі суду. Це резонансне звільнення сталось після того, як у вересні 2014 року у прифронтовому Маріуполі він разом із колегами відкрив вогонь по машині, що відмовилась зупинитись на блокпосту після попередження. Від обстрілу загинула пасажирка, і Колмогорова звинуватили в умисному вбивстві, засудивши до 13 років ув’язнення. Після вироку і програної апеляції ця заплутана, проте дуже прецедентна для України справа зрушила з місця. Адвокати Колмогорова виграли касацію: скасовано попереднє рішення суду про 13 років ув’язнення, підзахисного звільнили з-під арешту, а справу ще раз переглянуть. Його справу передадуть назад до Маріуполя.

Ця справа є прецедентом для України, бо порушує питання оцінки дій військових в умовах війни, наголосив офіцер запасу, керівник благодійного фонду «Мир і Ко» Мирослав Гай. А побратими, які прийшли підтримати Колмогорова, розуміють – наступними можуть стати вони. Водночас Гай зауважив, що досі розглядають судові справи проти десятків українських воїнів, які страждають лише через те, що виконували наказ. І про цих «колмогорових» – інформації у пресі обмаль. Відтак, де законна грань між «​стріляти»​ і «не стріляти»​, намагалися розібратися журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

«Поліція діалогу»

Поліцейський підрозділ превентивної комунікації, також відомий як «поліція діалогу», днями запрацював у Києві. Задача підрозділу полягає в запобіганні провокаціям під час мирних акцій. Учасниця проекту поліцейська Інна Глега наголошує, що «поліція діалогу» досі перебуває на етапі навчання, проте, на її думку, вже доводить свою ефективність під час масових зібрань. Натомість експерт «Реанімаційного пакету реформ» Євген Крапивін вказує на те, що цьому підрозділу бракує узгодженості дій із загальною структурою Нацполіції.

Два анонси на 7 листопада:

Сьогодні, 7 листопада, Краснодарський крайовий суд у Росії проведе засідання щодо запобіжного заходу для затриманого російськими силовиками в білоруському Гомелі 19-річного українця Павла Гриба. «Терміново звернувся до країн ЄС і G7 направити представників на судове засідання у справі Павла Гриба. Світ має бачити російське псевдоправосуддя в дії», – написав глава МЗС Павло Клімкін у Twitter.

Тим часом у британському парламенті в цей день відбудуться дебати про Голодомор 1932-1933 років в Україні, щоб знову порушити питання про визнання Голодомору геноцидом.

І дві міжнародні новини:

Чергова стрілянина у США. Цього разу 26-річний Девін Патрік Келлі, колишній військовослужбовець, почав стріляти в церкві в районі Сан-Антоніо, штат Техас. В результаті 26 прихожан загинули і не менше від 20 отримали поранення. Жертвам чергового масового вбивства у США було від 5 до 72 років. Американський президент Дональд Трамп назвав стрілянину «актом зла» і закликав до молитви.

Суд у Брюсселі звільнив з-під варти колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона і чотирьох його соратників. До ухвалення рішення про виконання європейського ордера на арешт, виданого Іспанією, вони не можуть залишати Бельгію без дозволу судді і мають з’явитися до суду впродовж 15 днів.

#ЯнеДаю та #IDontBribe

Провокативні білборди з бізнесменом, який зізнається, «що дає, адже його змушують», зі студентами, які «дають, бо звикли», та з хворим, який «дає, аби вижити», з’явилися у 17 українських містах. Українське представництво міжнародної антикорупційної мережі Transparency International розпочало нову комунікаційну кампанію «Я не даю», щоб пробудити у людях відчуття власної відповідальності за потурання корупції. Історіями про те, як не дали хабара, діляться користувачі і в соцмережах.

Будьте чесними!

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