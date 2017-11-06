Поліція діалогу працює на мирних акціях, доки вони мирні – Гулевич

Поліцейський підрозділ превентивної комунікації, також відомий як «поліція діалогу», днями запрацював у Києві. Як пояснює представник Нацполіції Микола Гулевич, задача підрозділу полягає в запобіганні провокаціям під час мирних акцій. Учасниця проекту поліцейська Інна Глега наголошує, що поліція діалогу досі перебуває на етапі навчання, проте, на її думку, вже доводить свою ефективність під час масових зібрань. Натомість експерт «Реанімаційного пакету реформ» Євген Крапивін вказує на те, що цьому підрозділу бракує узгодженості дій із загальною структурою Нацполіції.

Заступник голови прес-служби Нацполіції Микола Гулевич розповів в ефірі «Ранкової Свободи», що поліція діалогу концентрується на мирних шляхах запобігання конфліктам під час масових акцій.

Підрозділ має на меті донести до людей, що будь-який конфлікт можна вирішити за допомогою слова

«Підрозділ має на меті донести до людей, що будь-який конфлікт, будь-який інцидент можна вирішити за допомогою слова, не вживаючи якихось силових заходів. Поліцейські в цьому плані йдуть в ногу з європейським досвідом».

Учасниця проекту, керівниця прес-служби поліції Хмельницької області Інна Глега каже, що наразі поліцейським цього підрозділу не вистачає підготовки, проте головною умовою при наборі до нього була готовність вчитись в процесі роботи.

«Це основи психології, основи комунікації, різноманітні технології, які допомагають краще порозумітися з людьми, знайти спільну мову і досягти якогось спільного правильного рішення, яке буде задовольняти всі сторони», – перераховує вона матеріал, який належить вивчати поліцейським.

При цьому Глега наголошує, що, хоча їй і доводилось мати справу з кризовими ситуаціями поза межами масових зібрань, формально поліція діалогу не повинна ними займатись.

«Кризова комунікація, яка відбувається в ситуаціях, коли хтось хоче покінчити життя самогубством, коли це терорист – для цього є спеціальні служби, спеціальні психологи серед тих же працівників МНС та інших силових підрозділів. А робота поліції діалогу спрямована на роботу під час масових заходів», – розмежовує вона.

Представники Нацполіції вказують на те, що діяльність поліції діалогу починається ще до самої акції.

Коли люди приходять на якусь акцію, вони мають вже знати, які юридичні наслідки

«Ми працюємо з людьми, організаторами, учасниками заздалегідь. Тому що, коли люди приходять на якусь акцію, вони мають вже знати, що це може бути, які юридичні наслідки», – стверджує Інна Глега.

Микола Гулевич додає, що саму потребу в залученні «мирних» поліцейських визначають на основі низки чинників.

«Оцінюється кількість, місце проведення, дуже багато факторів, які впливають на безпечне проведення мирного зібрання, зокрема й визначається потенційний конфлікт інтересів кількох різнополярних, по-різному політично спрямованих акцій, визначається, чи може між ними виникнути якийсь конфлікт», – пояснює він.

На думку експерта групи реформування органів правопорядку в «Реанімаційному пакеті реформ» Євгена Крапивіна, загалом підхід поліції діалогу до виконання завдань досить правильний.

«Вони, по-перше, не мають жодного екіпірування, тобто вони виглядають, як звичайні патрульні поліцейські, вони не викликають одразу якусь там агресію в учасників. Вони намагаються комунікувати, знайти організатора, поговорити з ним», – аргументує Крапивін. Втім, він також вказує на те, що поліція діалогу не інкорпорована в систему координації між начальниками, поліцією та Нацгвардією, тож безсила у випадках заворушень.

Поліція діалогу сприймається як щось чуже, якісь там забаганки реформаторів або закордонних партнерів

«Проблема в тому, що поліція діалогу сприймається як щось чуже, якісь там забаганки реформаторів або закордонних партнерів. З ними ніхто не погоджує свої дії. Виникають такі ситуації, коли є одна поліція сама по собі, а є поліція діалогу, які просто ходять, з кимось розмовляють, але у випадку якихось заворушень, конфліктів, поліція діалогу наразі безсила», – констатує він.

Микола Гулевич зауважує, що поліція діалогу працює на мирній акції доти, доки акція залишається мирною, але не має повноважень протидіяти в разі провокацій чи насильницьких дій.

Поліція діалогу – це якраз сигнал до учасників мирного зібрання: ми тут для того, щоб задеклароване вами мирне зібрання залишалось мирним

«В даному випадку поліція діалогу – це якраз сигнал до учасників мирного зібрання: поки ми тут, з вами, готові вас почути – ви нас почуйте. Ми тут знаходимось для того, щоб задеклароване вами мирне зібрання залишалось мирним. Але якщо, наприклад, сценарій стає геть зовсім конфліктним, зникає поліція діалогу, і це вже є сигналом для того, що поліція готова забезпечити безпеку і самих учасників мирного зібрання, і людей, які не мають до нього жодного стосунку, тими засобами, які передбачені законом».

Інна Глега каже, що поліцейські не мають чіткого алгоритму дій, адже кожна ситуація неповторна. Тому разом із належною підготовкою для них ключовими є оперативний зв’язок із керівництвом та здатність швидко оцінити становище.

«Наприклад, один із випадків, коли на стадіоні потрібно було вивести команди таким чином, щоб вони не зіткнулись після матчу між собою, не виник конфлікт. Тут якраз спрацювала поліція діалогу, тому що нормально по різних виходах розвели команди, вони не зустрілися одна з одною, конфлікту вдалося уникнути», – згадує вона.

Наступним кроком з боку наших вчителів, чеських поліцейських, стала підготовка тренерів з числа поліцейських України, які вже додають щось своє до цього курсу

За словами Глеги, поліція діалогу формувалась за прикладом аналогічних служб в Чехії, Німеччині та Румунії. Проте, як пояснює речниця, іноземний досвід треба адаптовувати до українських реалій.

«В нас трохи інша країна, більше мешканців, інший менталітет, інші цінності. Тому наступним кроком з боку наших вчителів, чеських поліцейських, стала підготовка тренерів вже в Україні з числа поліцейських України, які вже додають щось своє до цього курсу».

Наразі триває підготовка відповідних кадрів в містах України. Так, Інна Глега анонсує, що за кілька днів підготовка групи поліцейських діалогу почнеться в Харкові.

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