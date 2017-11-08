Радіо Свобода Daily: спаленням опудала Леніна у Києві «відзначили» сторіччя Жовтневого перевороту 1917 року

Сторіччя більшовицького перевороту

На честь сторіччя так званої «Жовтневої революції» (так у Росії називають захоплення влади більшовиками в 1917 році – ред.) в центрі Москви пройшла хода. В організованій КПРФ акції брали участь сотні людей. Вони тримали в руках прапори СРСР, портрети Леніна і Сталіна. Втім, експерти звертають увагу на те, що ювілей революції відзначили більш ніж скромно.

В окремій публікації ми вирішили зібрати для Вас «сліди революції» і показати, який вигляд сьогодні мають пам’ятні місця тих подій 1917 року.

У Києві ж представники «Національного корпусу» спалили опудало Леніна аби «вигнати залишки совкової ідеології, та показати, що їй немає місця в майбутньому нашої країни». Також невідомі залили цементним розчином Вічний вогонь у парку Вічної Слави.

Натомість українські історики через сто років після більшовицької революції розходяться в поглядах на те, чи є так звана «Жовтнева революція» частиною історії України. «Це ворожа територія, ворожі дії, вони були направлені проти нас. І тому якимось чином святкувати чи приділяти стільки цьому уваги – це не наша історія. В нас свої події: якраз буквально в цей час готувався Третій Універсал», – звертає увагу директор музею Української революції Олександр Кучерук. Більше аргументів істориків шукайте за лінком.

Продовження арешту Грибу

Російський суд відхилив апеляцію на продовження арешту українця до 4 січня і не задовольнив клопотання захисту про переведення Павла Гриба під домашній арешт. Самого Гриба у зал суду не привозили, він брав участь у засіданні за допомогою відеозв’язку з камери в Краснодарському СІЗО. Після засідання нам вдалось поспілкуватись із мамою юнака. «Психологічно він пригнічений, але тримається», – сказала вона.

Випадкова реформа?

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за виборчу реформу. 226 голосів стали сюрпризом не лише для виборців, але, схоже, і для самих депутатів. Попереду – зміни і друге читання, які ще можуть викривити й без того недосконалий законопроект про пропорційну систему з відкритими списками. Утім, погоджуються експерти, це все ж перший і суттєвий крок Верховної Ради до прозорих виборів.

А от під стінами парламенту в цей час відбулась акція прихильників лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі. «Якщо хочете марш мільйонів, то ви отримаєте» – заявив зі сцени Саакашвілі, анонсувавши ще один мітинг на неділю, 12 листопада, а трохи пізніше повідомив, що отримав документ про легальність перебування в Україні. Але що це за документ не уточнив.

Що відбувається з «Артемсіллю»?

Свій «майдан» в місті Соледар Донецької області має намір організувати і трьохтисячний колектив державного підприємства «Артемсіль». Причина невдоволення в тому, що суд заарештував рахунки цього підприємства. Як стверджують працівники і місцевий депутат, одна з фірм, засновником якої є мер Соледара, намагається стягнути з «Артемсолі» 70 мільйонів гривень із незрозумілих зобов'язань. Вони вважають, що це – корупційна схема.

Два роки новій поліції

Два роки тому офіційно зникла українська міліція і з’явилась поліція. За цей час українці звикли до нових патрульних автомобілів, струнких поліцейських та готовності їх, щоб перехожі зробили з ними фотографію «селфі». Втім, були і суди над патрульними, і вбивства поліцейських, і акції на їхню підтримку. Зрештою, розгул криміналу турбує українців більше, ніж корупція у поліції, прокуратурі чи судах. Тож чи можна говорити про успіх після двох років спроб та помилок, і коли українці зможуть ствердно, без сарказму, сказати «моя поліція мене береже»? Про це у сюжеті журналістів Радіо Свобода.

Таємні можливості Фейсбуку

І на завершення дуже корисна інформація про таємні можливості Фейсбуку, про які ви, мабуть, не знали. Як зробити повідомлення непрочитаним, як приховати пост від конкретної людини, як бачити найновіші новини та лише те, що цікаво Вам. Після перегляду цього відео від «Молодь Плюс» і кількох кліків життя мало б стати приємнішим...

Дивіться і крокуйте в ногу з часом!

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