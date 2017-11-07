Масштаб так званої «Жовтневої революції» у Росії

На честь сторіччя «Жовтневої революції» (так у Росії називають захоплення влади більшовиками в 1917 році – ред.) в центрі Москви пройшла хода. В організованій КПРФ акції брали участь сотні людей. Вони тримали в руках прапори СРСР, портрети Леніна і Сталіна. Експерти звертають увагу на те, що ювілей революції відзначається більш ніж скромно.

Це була подія планетарного масштабу, заявив на акції, яка пройшла в центрі Москви, лідер російських комуністів Геннадій Зюганов. Незважаючи на масштаб, відзначити сторіччя «Жовтневої революції» прийшли лише кілька тисяч осіб. Раніше Зюганов заявляв, що в акції візьмуть участь представники 120 політичних партій із понад 80 країн. Втім, 7 листопада в Росії не є вихідним днем з 2005 року. І очікування, що ювілей буде відзначатися якось особливо, не виправдалися.

Філософ Ігор Чубайс вважає, що ні комуністи, ні керівництво Росії не хочуть визнавати краху і поразки світового комунізму.

З одного боку, усе розвалилося, а з іншого боку, ніхто не визнає цієї поразки

«Я думаю, що тут ситуація абсолютно парадоксальна. З одного боку, ніхто з керівників країни не розумів, що це катастрофа, що це страшні події в нашій історії, хоча соціалізм завалився, Радянський Союз розпався, соціалістичного табору не існує, світовий комуністичний рух зник. Але керівник КПРФ все ще з'являється як іменинник на цьому ювілеї, на телеканалах. Тому що, з одного боку, усе розвалилося, а з іншого боку, ніхто не визнає цієї поразки», – зазначив Ігор Чубайс.

Страх революції

Сучасна російська влада дуже боїться революцій. І не тільки поетизація самого слова, а й натяк на подібні настрої в очах керівництва країни виглядають небезпечними, вважає ведучий програми «Ціна революції» на радіостанції «Ехо Москви» Михайло Соколов.

Путінський режим розігрує карту консерватизму, тому будь-яка революція – замах на законну владу

«Путінський режим розігрує карту консерватизму, тому будь-яка революція – замах на законну владу, якою б вона не була, ліва, права, царська чи ж влада тимчасового уряду – це гріх. Будь-яка влада від Бога, як вчать православні ієрархи, і в цьому сенсі Путін дотримується їхніх порад. Тому будь-який революціонер, що зазіхає на режим, шкідливий для нинішньої влади, будь він сучасний або належить до 1917 року», – підкреслив Михайло Соколов.

Разом з ювілеєм революції загострилася риторика про поховання Леніна. Про це вже висловлюються державні чиновники, які не схильні суперечити думці глави держави. З чого можна зробити висновки, що в доступному для поля зору майбутньому виконання заповіту Леніна – людини, а не вождя, – цілком можливе. Адже він хотів, щоб його поховали поруч із матір’ю на Волковому цвинтарі в Санкт-Петербурзі.