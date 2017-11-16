В Україні немає «класичних» терактів – Кіхтенко

Україна посідає 17 місце в антирейтингу рівня тероризму, оприлюдненого лондонським Інститутом економіки та миру. Хоча це прогрес порівняно з 11 місцем торік, експерти зазначають – говорити про стабілізацію життя в Україні не можна, доки не завершиться конфлікт на сході. При цьому, як зазначає колишній голова Донецької ОДА Олександр Кіхтенко, теракти в Україні не мають таких характерних вимог, як публічно оголошений організатор та його вимоги.

Політолог Володимир Фесенко зауважує: не дивлячись на зниження рівня терористичної активності, зафіксоване рейтингом лондонського Інституту економіки і миру, все одно залишаються загрози, пов’язані з конфліктом України та Росії, і громадяни не можуть почуватися безпечно.

Вбивства відомих людей створюють достатньо великий резонанс і можуть видаватися як тенденція посилення терористичної активності

«Вбивства конкретних, іноді достатньо відомих людей або замахи на вбивства, як було під телеканалом «Еспресо», які, в принципі, створюють достатньо великий резонанс – і вони можуть видаватися як така тенденція посилення терористичної активності. Ризики, загрози тероризму, пов’язані з військово-політичним конфліктом з Росією, залишаються актуальними для України», – вважає експерт.

Колишній голова Донецької ОДА та генерал армії України Олександр Кіхтенко вказує на те, що «класичних» терактів в Україні наразі немає. Під такими він має на увазі акти насильства, організатори яких публічно беруть на себе відповідальність за скоєне та висувають певні вимоги. Із сучасних прикладів він згадує терористичні акції під час російсько-чеченських воєн.

Тероризм передбачає постановку якихось вимог

«Захоплювалися школи, підривалися потяги, підривалися потяги метро, закладалася вибухівка в житлові будинки, де проживали військові, і так далі. Але тероризм передбачає проведення якихось дій у відповідь на незгоду дії влади, наприклад, та постановку якихось вимог», – пояснює Кіхтенко в ефірі «Ранкової Свободи».

Натомість теракти на кшталт вибухів у Києві, на думку генерала, скоріше мають на меті залякування та дестабілізацію життя в країні.

«Підрив автомобіля з відомим журналістом Павлом Шереметом, підрив робітників силових структур – це як залякування, може, тому що відповідальності на себе ніхто не взяв, вимог ніяких не поставив», – порівнює він.

Колишній очільник Донеччини нагадує, що в більшості випадків винних у терористичних атаках не знаходять.

Сьогодні з тероризмом бореться тільки невелика кількість підрозділів чи людей

«Про що це свідчить? Тільки про одне – про недостатньо оперативну розшукову діяльність сьогодні відповідних служб, відсутність збору інформації і те, що сьогодні з тероризмом бореться тільки невелика кількість підрозділів чи людей. А це взагалі справа держави – кожен повинен виконувати обов’язки, які на них покладаються», – переконаний він.

Позафракційний народний депутат Богдан Матківський вважає, що Україна завдячує своїм місцем в рейтингу тому, що оголосила у 2014 році про проведення антитерористичної операції.

Люди починають вже розрізняти, і міжнародні кола, що в нас насправді неоголошена війна, а не антитерористична операція

«Саме через це в них дані, що в Україні є досить великий відсоток тероризму. І те, що зараз говориться про зниження відсотку рівня тероризму – я переконаний, що люди починають вже розрізняти, і Інститут це бачить, і міжнародні кола – що в нас насправді неоголошена війна, а не антитерористична операція», – впевнений він.

Єдиним джерелом терористичної загрози для українців депутат називає російську агресію, а не ті ідеологічно-політичні чинники, які штовхають людей на теракти в усьому світі. При цьому роботу органів, які відповідають за протидію ці загрозі, парламентар оцінює як відносно задовільну.

На сьогоднішній день служби більш-менш справляються зі своєю роботою, бо фактів великого тероризму в Україні не зафіксовано

«Я рахую, що на сьогоднішній день служби працюють в відносно нормальному режимі. Вони більш-менш справляються зі своєю роботою, бо фактів такого великого тероризму, який існує на міжнародному рівні, в Україні не зафіксовано», – каже Матківський.

Як зазначає радник голови МВС Іван Варченко, за боротьбу з тероризмом відповідає Антитерористичний центр при СБУ, який координує роботу інших відомств – передусім Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби, а також Служби з надзвичайних ситуацій та Міграційної служби.

За словами Варченка, Україна стикнулася з проблемою тероризму вперше після початку війни на сході, однак кількість терактів після 2014 року поступово знижувалась.

Інститут економіки та миру вимірює за кількісними показниками, тобто кількість самих терактів та кількість жертв

«Інститут економіки та миру вимірює за кількісними показниками, тобто кількість самих терактів та кількість жертв цих терактів – жертв, які були вбиті, і жертв, які були поранені. На щастя, тут тенденція зменшується», – каже він.

Втім, радіти зарано: допоки конфлікт не завершиться, слід чекати періодів загостренні як бойових дій, так і терористичної активності, застерігає представник МВС.

Зараз терористи перенесли свою увагу на центр України, в середині минулого року СБУ та Антитерористичний центр визначали рівні терористичної загрози для кожної території України

«Зараз терористи перенесли свою увагу на центр України, відповідно, в середині минулого року СБУ та уповноважений орган – Антитерористичний центр – визначали рівні терористичної загрози для кожної території України відповідно до чотирьох маркерів: сірий, синій, жовтий і червоний. Київ знаходиться у відносно спокійному синьому кольорі, і не виключено, що зараз можна розглядати ситуацію, щоб підвищити рівень терористичної загрози в межах міста Києва», – розповідає він.

При цьому він зауважує, що визначення подій на сході війною чи АТО не має стосунку до того, як визначається рівень терористичної загрози в Україні, адже є міжнародна практика визначення теракту.

«Ми розуміємо, що вибухи на території України, які загрожують життю людей – а це чітко визначається, коли є загиблі, в тому числі більше однієї людини – звичайно, це кваліфікується як терористичний акт. Як би ми не називали нашу війну на сході – антитерористичною операцією чи війною – окремі акти, які відбуваються в межах цієї війни на території України, будуть кваліфікуватися або як бойові дії, або як теракти», – констатує Іван Варченко.

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