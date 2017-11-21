Лобісти Януковича стали причиною судового позову проти Держдепу

Впливова американська консервативна недержавна організація Judicial Watch звернулась із позовом проти Державного департаменту США, вимагаючи оприлюднення усіх документів, пов'язаних американською лобістською компанією Podesta Group Inc. та European Centre for a Modern Ukraine («Європейський центр сучасної України»), яка виступала як ланка у піар та лобістських зусиллях Віктора Януковича та Партії регіонів на Заході. Про це йдеться у офіційній заяві Judicial Watch. Як писала «Українська правда», Podesta Group та інша американська лобістська компанія Mercury Public Affairs «за підтримку Януковича в середовищі американських політиків та лідерів думок отримали 2 мільйони доларів з офшорних рахунків на Кіпрі і Гренадінах, які «пов’язані з компаніями, що належали Манафорту-Гейтсу».

Організація Judicial Watch вимагає доступу до документів на основі закону США про свободу інформації після того, як Державний департамент на відповів на запит Judicial Watch у визначений термін.

Президент організації Тім Фіттон прямо заявив, що Judicial Watch прагне з'ясувати, чи обставини роботи Podesta Group заслуговують на таку ж увагу з боку американської правоохоронної системи, як робота колишнього очільника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта. Проти останнього у США було висунуто офіційні звинувачення.

Ми хочемо дізнатись, чи Роберт Мюллер поставився до команди Трампа більш прискіпливо, ніж до команди Клінтон. Розслідування Мюллера є підозрілим, бо має чіткий партійний ухил

«Ви можете пригадати, що Podesta Group пов'язана із Полом Манафортом проти якого слідство на чолі зі спеціальним прокурором Мюллером (розслідує обставини втручання Росії у вибори у США – ред.) виснуло офіційні звинувачення. Манафорта пов'язують із Трампом, а родину Подест (Джон Подеста був очільником штабу Клінтон у ході виборчої кампанії 2016, а до того був радником Барака Обами, його брат безперервно працював у Podesta Group – ред.)? Ми хочемо дізнатись, чи Роберт Мюллер поставився до команди Трампа більш прискіпливо, ніж до команди Клінтон. Розслідування Мюллера є підозрілим, бо має чіткий партійний ухил (критики закидають Мюллеру прихильність до Клінтон, демократів – ред.). Саме тому Judicial Watch позиваються проти Державного департаменту США, щоб дізнатись правду про роботу Podesta Group з Державним департаментом часів Барака Обами», – заявив Фіттон у відео зверненні.

​Первинний запит Judicial Watch до Держдепу містив наступні вимоги:

· Надати всі записи про комунікацію між співробітниками, посадовими особами або представниками Держдепу та будь-яким представником, співробітником чи власником Podesta Group, Inc.

· Всі записи пов'язані з будь-якими зустрічами, телефонними розмовами між будь-яким посадовцем, представником чи співробітником Державного департаменту та будь-яким власником, співробітником чи представником Podesta Group, Inc.

· Всі документи, які стосуються «Європейського центру сучасної України».

· Запит у відповідності до закону США про свободу інформації (FOIA) покриває часовий проміжок від першого січня 2012 року до сьогодення.