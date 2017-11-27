Путін грає зі США в «дипломатію Кабукі» стосовно України – WP

Путін діє за відомою схемою: він використовує військових для ескалації боротьби на місці, а потім йде до Заходу з пропозицією, яку він презентує як «деескалацію», пише The Washington Post в статті «Остерігайтеся пастки Путіна в Україні».

Презентуючи те, що він називає компромісом, російський президент апелює до бажання США та Європи, щоб мир панував без необхідності втручання із Заходу. Однак, якщо придивитись уважніше, пропозиції Путіна насправді покликані розділити його супротивників і закріпити його перемоги.

Наприклад, коли у вересні Путін запропонував ввести миротворців на схід України – країни Європи та Сполучені Штати вирішили розглянути пропозицію Москви. Однак, як пояснив журналісту The Washington Post, міністр закордонних справ України Павло Клімкін, насправді Путін не підтримує введення миротворців. Він пропонує лише захист спостерігачів ОБСЄ. Розміщення миротворців уздовж лінії розмежування просто закріпить ту реальність, яку Путін уже створив на місці.

Все ж міжнародні союзники України серйозно поставились до пропозиції. В розмові з Меркель, Путін погодився на розміщення миротворців не тільки вздовж контактної лінії, але і на території всієї східної України.

США підтримують створення справжньої миротворчої місії ООН, яка була б не тільки фактором стримування, але і підтримувала б безпеку в регіоні, заявив Курт Волкер. Миротворці, на думку Волкера, повинні мати доступ до українсько-російського державного кордону і не мати росіян в своєму складі, йдеться в статті.

Переговорна стратегія США базується на припущенні, що Путін шукає чи розглядає шляхи виходу з операції на сході України, яка стала фінансовим та військовим тягарем. Якщо Путін прагне створити промосковську Україну, то його теперішні зусилля мають зворотній ефект, заявляє Волкер.

Однак якщо метою Путіна є залишитись в Україні і підтримувати там дестабілізацію, не дозволяючи їй приєднатись до європейських установ, утримувати контроль над буферною зоною, то він ніколи не погодиться на введення миротворчої місії, яка відповідала б умовам України або Заходу, зазначає видання.

Найімовірніше, Путін повторить свою стратегію в Сирії, граючи в «дипломатію Кабукі» (стратегія також відома як «дипломатія канонерок» – ред.), коли він купує час, консолідуючи здобутки на полі бою, і не має жодного наміру ними поступатись, йдеться в статті.

Трамп та Обама погоджуються на це, дозволяючи Путіну встановлювати правила гри для нової фази конфлікту, зазначає видання.