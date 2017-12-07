Радіо Свобода Daily: Луценко каже, що «ниточка» обов’язково приведе Саакашвілі до слідчого

Як силовики шукають того, хто весь час під Радою

Епопея з затриманням лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі триває. На виклик силовиків він не з’явився. Тож правоохоронці прибули до наметового містечка, що стоїть на його підтримку, і шукали там екс-очільника Одещини. Його оголосили в розшук за підозрою у сприянні злочинним угрупованням. Натомість після врегулювання ситуації Саакашвілі дав прес-конференцію зі сцени наметового містечка і висловив готовність прийняти слідчих у цьому таборі.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що Саакашвілі все одно затримають. «Скільки ниточці не витись, вона приведе до слідчого», – попередив Луценко.

Але має претензії ГПУ не лише до Саакашвілі, але й до восьми депутатів, які йому буцімто допомагали. Йдеться, зокрема, про Світлану Заліщук, Сергія Лещенка, Юрія Дерев’янка, Ігоря Луценка, Віктора Чумака, Олега Петренка, Юрія Левченка. У БПП відреагували: члени фракції Заліщук, Лещенко та Найєм мають після цього скласти мандати.

На 60 діб без права внесення застави вже заарештований і соратник екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Северіон Дангадзе (саме він начебто вів переговори про отримання фінансування від українського огігарха-втікача Сергія Курченка, який зараз перебуває в Росії).

Чи чекають «Міхо» у Грузії?

Тим часом у Грузії прихильники і супротивники колишнього президента Міхеїла Саакашвілі готуються до його можливої екстрадиції. Опозиція анонсує масові акції протесту, якщо він все ж таки опиниться у тбіліській в’язниці. Найближчими днями міський суд Тбілісі винесе вердикт за першою з чотирьох кримінальних справ, порушених проти екс-президента. Але незрозуміло, чи зацікавлена нинішня влада Грузії в екстрадиції Саакашвілі, бо його поява на батьківщині в будь-якій ролі може спровокувати політичну напруженість і навіть протистояння в країні, яка має досвід громадянської війни.

(Не)халатний Холодницький

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) не побачила дисциплінарного проступку в діях керівника САП Назара Холодницького, який пропустив строки оскарження в суді спецдозволів на користування надрами компанії Burisma Group, у результаті чого жодне з родовищ, незаконно отриманих екс-міністром екології Миколою Злочевським, не було повернуто державі.

Примітно, що поки Назар Холодницький та Артем Ситник перебувають у США, у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який надасть парламенту можливість для їхнього звільнення.

А от роботу депутата від «Самопомочі» Єгора Соболєва на посаді голови комітету з питань запобігання й протидії корупції вже визнали незадовільною. Відповідне рішення комітет ухвалив на своєму засіданні.

Олімпійська збірна Росії поза Іграми

Раніше ми вже повідомляли, що збірна Росії не зможе виступати під своїм прапором на зимовій Олімпіаді-2018 в Південній Кореї. А сьогодні хочемо розповісти детальніше. Так, російські спортсмени матимуть можливість брати участь тільки під нейтральним прапором з олімпійськими кільцями. На Олімпіаду зможуть потрапити тільки ті спортсмени, хто не був запідозрений у вживанні допінгу. Перед участю вони повинні пройти всі тести, які вимагає МОК.

Наразі не відомо, чи поїдуть деякі російські спортсмени на ігри, чи Росія цілком бойкотуватиме їх. Як заявляв голова ОКР Олександр Жуков, остаточне рішення можуть ухвалити 12 грудня. Втім, таке рішення МОК може виявитися не найболючішим у низці спортивних неприємностей для Росії. Очікується, що найближчим часом може з’явитися американська доповідь щодо російської збірної з футболу.

«Іноземні агенти» у Росії

Закон ухвалений, об’єкт застосування знайдений, але порядок застосування незрозумілий. Так наразі виглядає ситуація з набуттям чинності закону про ЗМІ-«іноземних агентів» в Росії. До списку «агентів» потрапили і: Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL), проект Української редакції «Крим.Реалії», проекти Російської редакції Радіо Свобода «Фактографія» і «Сибирь.Реалии», телеканал «Настоящее время», Татарсько-башкирська служба Радіо Свобода, медіа-проекти «Idel.Реалии» та «Кавказ.Реалии». Така ж доля спіткала і «Голос Америки». Російське агентство «Інтерфакс» спробувало з’ясувати, як саме Міністерство юстиції Росії бачить порядок застосування закону про ЗМІ-«іноземні агенти», проте отримало відповідь, що такого порядку наразі не існує.

Натомість єдине реальне обмеження, якого зазнав російський телеканал RT у США, полягає у відмові в акредитації у Конгресі США. Але таке рішення ухвалили не американські законодавці, а професійний цех журналістів, які працюють у Конгресі.

«Порушник мовчання»

І на завершення про людину року. За версією американського журналу Time, нею став «порушник мовчання», тобто група людей, які першими розповіли світу про сексуальні домагання в рамках руху #MeToo.

Не мовчіть про несправедливість!

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