Конгресмен США наголосила на справі Сущенка і переслідуваннях журналістів у Росії

«Мої колеги та я залишаємось стурбованими нападами і затриманнями журналістів владою в Росії, хоча вони не скоювали жодних злочинів, крім пошуків правди. Свобода преси є основоположним принципом демократії», – зазначила співголова групи на підтримку України в Палаті представників Конгресу США конгресмен Марсі Каптур.

27 листопада московський суд продовжив арешт українському журналістові Роману Сущенкові, повідомили ЗМІ.

Марсі Каптур наголосила на спільній заяві співголів групи на підтримку України в Палаті представників Конгресу від 21 листопада, в якій конгресмени вимагають звільнення українця Романа Сущенка та припинення переслідування інших його колег російською владою.

Заяву оприлюднено на офіційній веб-сторінці законодавця від штату Огайо Марсі Каптур.

«Неправомірне поводження з журналістами, такими, як Роман Сущенко, є частиною більшої тенденції політично мотивованих переслідувань та порушення основних прав людини з боку російської влади. Ми приєднуємося до міжнародного співтовариства, закликаючи до їхнього швидкого звільнення», – мовиться в заяві, яку підписали конгресмени: демократи Марсі Каптур і Сандер Левін та республіканці Енді Гарріс та Браян Фіцпатрік.

Вони нагадують, що, за даними Комітету захисту журналістів (Сommittee to Protect Journalists), за останні 10 років у Росії були вбиті дев’ять журналістів.

30 вересня 2016 року власний кореспондент інформаційної агенції «Укрінформ» у Франції Роман Сущенко був заарештований оперативниками ФСБ Росії під час приватної поїздки до Москви. Його звинуватили в шпигунстві. Сущенко утримується в московській в’язниці «Лефортово». В агентстві «Укрінформ» він працював 15 років, зазначають співголови «Українського кокусу» в Палаті представників Конгресу США.