У Росії дилема: не знають, що зробити з мумією Леніна?

Поховати чи не поховати мумію лідера Жовтневого перевороту 1917 року у Російській імперії Володимира Ульянова-Леніна? Наразі думки росіян розділилися майже порівну. Згідно з опитуванням «Левада-Центру», 41% опитаних вважає, що тіло Володимира Леніна треба поховати, і рівно стільки ж пропонують залишити його в мавзолеї. Опитування провели наприкінці жовтня серед 1600 осіб із 48 російських регіонів. На що вказують ці результати Радіо Свобода розповів соціолог «Левада-Центру» Денис Волков.

Зрозуміло, що ті, хто проти поховання – це ті, хто жили за часів радянської влади, люди похилого віку

– Ми просто поставили запитання в новому формулюванні. У нас до цього було більш дрібно сформульовано два варіанти перепоховання і третій варіант – залишити як є. Зараз ми запропонували просто вибрати – так чи ні – винести або залишити тіло і отримали фактично 50 на 50, точніше 41 на 41, решта вагалися. Ми бачимо, що суспільство з цієї проблеми, якщо питати або/або, воно фактично розколотим навпіл виявляється. Зрозуміло, що ті, хто проти поховання – це ті, хто жили за часів радянської влади, люди похилого віку. Багато з них досі голосують за КПРФ, вважають себе комуністами. Для них це просто частина їхнього життя. Молодші, більш освічені швидше виступають за поховання.

– Тобто людей не бентежить, що посеред країни фактично лежить мумія?

Це частина Радянського Союзу, частина того пантеону, який там був, частина тієї ідеології, яка була

– У цих категоріях, мені здається, дуже мало хто мислить. Мені здається, для тих, хто виступає проти поховання, це просто частина їхнього життя. Він завжди був там. Це частина Радянського Союзу, частина того пантеону, який там був, частина тієї ідеології, яка була, з якою людям, які прожили все життя при цьому, досить складно розлучитися. І вони кажуть: «Давайте не будемо ворушити минуле. Що сталося – те сталося, а далі не потрібно». А іншим, хто виступає «за», їм просто все одно.

– А російське керівництво в такій ситуації на чиєму боці? Або воно просто боїться ухвалити рішення?

Лише невелика кількість людей розцінює це питання в християнському сенсі, з точки зору моралі, що потрібно людину поховати

– Мені здається, що керівництво у нас зазвичай дуже прагматично ставиться до цього. Оскільки суспільство розколоте майже навпіл, то, я думаю, що просто не будуть нічого вирішувати.

Бо зазвичай або ухвалюються популярні рішення, або ухвалюються рішення, які можна якось інтерпретувати і пояснити більшості. Але коли є такий досить великий опір, я думаю, що це питання просто залишать. За великим рахунком всім все одно – лежить він там чи не лежить. Лише невелика кількість людей розцінює це питання в християнському сенсі, з точки зору моралі, що потрібно людину поховати і так далі. Я думаю, що це дуже мала частина мислить в таких категоріях. Для інших – це або ідеологічне питання, або просто це питання для них не актуальне.

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