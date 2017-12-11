Радіо Свобода Daily: термін утримання Саакашвілі спливає, а інформації про суд немає

Трьома акціями протесту запам’ятаються минулі вихідні. Тож із них і почнемо.

«Марш за імпічмент»

Поки колишній очільник Одеської ОДА та екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ, в центрі Києва пройшов у неділю ініційованим ним «Марш за імпічмент».

Під вигуки «Луценко Юра – продажна шкура», «Свободу політв’язням» учасники вимагали звільнити Саакашвілі та закликали президента Петра Порошенка і генпрокурора Юрія Луценка піти у відставку. Згодом частина учасників маршу прийшли і під будівлю Генпрокуратури на вулиці Різницькій та до місця, де утримується Міхеїл Саакашвілі.

Важливо, що термін утримання Міхеїла Саакашвілі в СІЗО спливає сьогодні о 22:00. Втім, коли відбудеться суд щодо призначення йому запобіжного заходу досі не відомо. Адвокату вдалось передати йому ліки, засоби гігієни та книжки. За словами працівників ізолятора, Саакашвілі почувається більш-менш нормально і продовжує оголошене ним безстрокове голодування.

«Ковдра для генпрокурора»

«Клановий прапор корупціонерів – картату ковдру на флагштоці» вирішили повісити перед будинком генпрокурора Юрія Луценка активісти з «Автомайдану» і «Центру протидії корупції». Близько 200 автомобілів рушили колоною до села Стоянка під Києвом. Приводом для проведення акції стала недавня заява генпрокурора України Юрія Луценка про те, що усі агенти НАБУ, які працюють під прикриттям, «є поза законом».

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що моральний аспект пікетування його помешкання залишає «на совісті активістів», а картатої ковдри від них не потребує.

«Ні гастролям на крові»

Близько двадцяти активістів прийшли з протестом до Палацу спорту, де відбувалася церемонія вручення нагород від музичного телеканалу М1. Серед 18 артистів, представлених до нагороди, четверо регулярно відвідують із виступами Росію: «Время и стекло», Макс Барських, Alekseev, Mozgi. Активісти з ротами, заклеєними російськими прапорами зі знаком рубля, тримали «заляпані кров’ю» плакати з тими гаслами, якими прихильники згаданих артистів і проросійські діячі виправдовують їхні дії.

Ломаченко проти Ріґондо

Українець Василь Ломаченко у поєдинку з кубинцем Ґільєрмо Ріґондо здобув перемогу технічним нокаутом після шостого раунду. (Обидва суперники є дворазовими олімпійськими чемпіонами). Таким чином, Ломаченко захистив титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі (до 59 кг). А для 37-річного Ріґондо це перша поразка в кар'єрі. Також він втратив титул чемпіона за версією WBA у категорії до 55,3 кілограма, де виступав раніше.

Бойчукізм

І на завершення про проект про мрійників, які хотіли змінити світ – виставку «Бойчукізм. Проект «великого стилю». Її відкрили у Києві в «Мистецькому арсеналі». Серед представлених робіт є твори як самого Михайла Бойчука, так і його учнів-монументалістів. Тут зібрали понад 300 робіт митців.

Практично всі картини Михайла Бойчука знищили. Залишились лише окремі твори, збережені у приватних колекціях. Велику частину його картин зберегла художниця Ярослава Музика. Після арешту за зв’язки з УПА, її чоловік замурував твори між стінами. Наш фотокореспондент відвідав виставку і зробив низку фотографій. Втім, радимо за можливості подивитись на роботи наживо.

Цінуйте таланти і розвивайте їх у собі!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.