Радіо Свобода Daily: Порошенко зустрінеться з Дудою. Чи вплине це на українсько-польські відносини?

Труднощі з обміну полоненими

Багато людей, які внесені у списки, котрих запитують підтримувані Росією бойовики на Донбасі в обмін на утримуваних ними українських полонених, відмовляються повертатися на окуповані території, заявив другий президент України, представник країни в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма. Обмін полоненими планується до новорічних свят.

Тим часом кількість жертв збройного конфлікту на Донбасі за неповних 11 місяців цього року вже перевищила кількість жертв серед цивільних за увесь минулий рік. Про це йдеться в доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) щодо ситуації з правами людини в Україні. Так, на середину листопада цього року 552 цивільні особи загинули або були поранені внаслідок конфлікту на Донбасі, а за увесь минулий рік кількість жертв становила 536 осіб.

Дуда у Києві

Сьогодні в Україну приїде президент Польщі Анджей Дуда. Президент України Петро Порошенко зустрінеться з ним у Харкові. Чи вдасться головам держав віднайти шляхи до польсько-українського порозуміння? Як вплинуть зміни в польському уряді, зокрема призначення новим прем’єр-міністром Польщі Матеуша Моравецького, на польсько-українські відносини? На ці питання ми попросили відповісти професора Українського католицького університету, історика Ярослава Грицака і директора Центру Східноєвропейських досліджень Варшавського університету, керівника українсько-польського форуму партнерства професора Яна Маліцького.

Путін йде з Сирії. А з України?

Скептицизмом відреагували у Пентагоні на заяву президента Росії Володимира Путіна про виведення російських військ із Сирії. Адже заяви Росії часто «не відповідають» фактичному скороченню військ.

«Виходу повноцінного не буде через те, що авіабаза Хмеймім, де був якраз Путін, залишається, пункт дозаправки матеріально-технічного забезпечення в Тартусі, база кораблів залишається. Відповідно там залишається і військовий контингент», – озвучив схожу думку в програмі «Ваша Свобода» і експерт Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Тепер заголовки:

Трамп підписав оборонний бюджет США із 350 мільйонами доларів допомоги Україні

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ГПУ викликала колишнього президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі на допит – на 9:30 18 грудня

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Вибух на газопроводі в Австрії

Одна людина загинула і ще щонайменше 18 постраждали внаслідок вибуху та пожежі на найбільшій газорозподільної станції Австрії в районі міста Баумґартен. Поліція Австрії повідомила, що причиною вибуху став технічний збій.

Станція в Баумґартені розташована в Нижній Австрії на кордоні зі Словаччиною. Це один з найважливіших газорозподільних центрів у Центральній Європі, через який газ йде в північну Італію і на південь Німеччини. Саме через Баумґартен в Європу йде газ із Росії (через Україну і Словаччину). Агенція Bloomberg повідомила, що поставки газу з Австрії вже перервані в Італію, Угорщину і Словенію. Поставки газу до Німеччини поки що тривають.

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Як створюють хаби в Україні

Україна долучилася до світового тренду перетворення старих будівель на культурні, освітні та розважальні простори. Це явище називають «культурною економікою». Берлін, Будапешт, Нью-Йорк мають безліч таких реалізованих проектів, коли старі заводи й закинуті приміщення перетворилися на хаби. Про український досвід розповіли засновники українських творчих хабів: Halabuda, Kherson Art Hub «Ілюзіон», «The Hub 700».

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