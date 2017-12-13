Тіллерсон: Путін не просто обрав сторону в конфлікті, а вдерся до іншої держави

«Одна справа, коли країни обирають ту чи іншу сторону в конфлікті – Росія обрала сторону Башара аль-Асада, а наш вибір був іншим; але коли одна країна нападає на територію іншої – так тривати не може. Вторгнення Росії до України є неприйнятним», – наголосив держсекретар США Рекс Тіллерсон, виступаючи на форумі вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council.

«Саме на цьому (неприйнятності вторгнення до іншої держави – ред.) заснований дуже суворий режим санкцій, які США та Європа наклали на Росію в результаті вторгнення. Цей режим не зміниться, допоки вторгнення Росії до України не буде врегульоване і територіальну цілісність України не буде поновлено», – заявив головний дипломат США.

Тіллерсон зазначив важливість розблокування Мінського процесу. «Ці переговори були заморожені, коли я почав працювати на посаді, і на нашій першій зустрічі Путін запитав, чи можливо призначити когось, хто б напряму працював з ним і з Кремлем над поновленням переговорів. Я призначив посла Курта Волкера, щоб він займався цим питанням», – заявив Тіллерсон.

Припинення насильства на сході України є найбільш нагальним питанням, на якому наголосив держсекретар.

Наш пріоритет – припинити насильство і вбивства на сході України

«Там більше жертв серед цивільного населення в 2017 році, порівняно з 2016 роком. Кількість порушень режиму припинення вогню зросла на 60%. Наш пріоритет – припинити насильство і вбивства на сході України, і ми дивимось, чи можна досягти певної домовленості, залучити миротворців, щоб припинити це насильство», – сказав Тіллерсон.

Ми повернемося до питання про Крим. Я знаю, що Путін чітко зазначив, що це питання не розглядається, але з часом воно постане

Питання Криму не зняте з порядку денного. «Ми повернемося до питання про Крим, – заявив Тіллерсон. – Я знаю, що Путін чітко зазначив, що це питання не розглядається, але з часом воно постане».

Серед інших можливих точок дотику з Росією Тіллерсон відзначив пошук можливостей для співпраці в таких сферах, як протидія тероризму, однак наголосив на важливості протидії гібридним діям з боку Росії.

Нам потрібно буде продовжувати протистояти гібридним ворожим діям Росії

«Як відомо, нам потрібно буде продовжувати протистояти гібридним ворожим діям Росії. Ми це відчули в наших виборах, і ми отримуємо повідомлення від багатьох європейських країн, що вони відчувають те саме. Я не можу зрозуміти, чому Росія вважає, що це в її інтересах шкодити вільним і справедливим виборам в інших країнах. Чого ви сподіваєтесь досягти? Я цього не розумію і ніхто не здатен відповісти на це запитання. Однак ми ясно заявляємо, що ми це бачимо і це треба зупинити», – заявив Тіллерсон.

«Ми підтримуємо діалог – дуже потужний діалог між військовими і потужний дипломатичний діалог, і ми будемо продовжувати вести цей діалог, але, як ми говоримо нашим партнерам в Росії, нам потрібні гарні новини. Потрібно, щоб в цих відносинах відбулось щось позитивне, але зараз ми не можемо ні на що вказати. Ми чекаємо, ми чекаємо», – сказав держсекретар.