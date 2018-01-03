Суд над Саакашвілі у Тбілісі: політична чи кримінальна справа?

Суд у Тбілісі провів заключні слухання аргументів сторін у справі про звинувачення колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі у перевищенні службових обов’язків. Слухання справи, що пов’язана з вбивством молодого банківського службовця у 2006 році, відбувається у відсутності обвинуваченого, який нині перебуває у Києві та відповідав у суді у зв’язку з іншою справою, яка порушена проти нього в Україні. Сторона захисту Міхеїла Саакашвілі вважає, що справа є політичною і спрямованою проти Саакашвілі як проти одного з найбільш впливових опозиційних політиків Грузії.

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Колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі звинувачують у тому, що він перевищив свої повноваження, коли підписав указ про помилування майже 200 колишніх співробітників силових структур. Це сталося наприкінці 2008 року. Серед помилуваних були і люди, які були засуджені за вбивство молодого банківського співробітника Сандро Ґірґвліані. Його понівечене тіло знайшли у січні 2006 року неподалік від Тбілісі після того, як свідки бачили його сварку в ресторані з одним з високих посадовців Міністерства внутрішніх справ.

Цей випадок спричинив великий політичний скандал у Грузії, бо владу звинуватили у покритті вбивць. Пізніше чотирьох співробітників внутрішніх справ засудили за вбивство, але незабаром випустили на підставі помилування президента та рішення суду про умовно-дострокове звільнення.

Не існує випадку, коли б президента притягнули до відповідальності за те, що він виконував свої конституційні повноваження. Ця справа є прикладом переслідування за політичними мотивами

Нині державний адвокат колишнього президента Софіо Ґоґрічідзе заявила, що оголошення помилування є прерогативою президента і звинувачувати його у тому, що він виконував свої президентські повноваження, є порушенням Конституції.

«Справа, яку ми розглядаємо, є безпрецедентною у світі, бо не існує жодного випадку, коли б президента притягнули до відповідальності за те, що він виконував свої конституційні повноваження. Ця справа є справжнім прикладом переслідування за політичними мотивами колишнього президента Грузії та нинішнього лідера головного опозиційного руху», – сказала адвокат.

Я не почув з боку захисту жодного правового аргументу. Говорять лише про політичні переслідування і про те, що свідкам не можна вірити

Тим часом колишнього президента звинувачують ще і в тому, що він сприяв приховуванню та фальсифікації доказів. Тож прокурор Іраклій Нодареішвілі вважає, що сторона захисту не надає достатніх правових аргументів, а користується лише політичними.

«Я не почув з боку захисту жодного правового аргументу. Вони говорять лише про політичні переслідування і про те, що свідкам не можна вірити. Я очікую обвинувального вироку», – заявив прокурор Іраклій Нодареішвілі.

Міхеїл Саакашвілі, який нині живе в Києві, також є учасником судових процесів в Україні.

Так, 3 січня Апеляційний суд Києва переніс на 11 січня засідання з розгляду апеляційної скарги на відмову призначити запобіжний захід лідерові партії «Рух нових сил», екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі. Його підозрюють за статтею Кримінального кодексу України про «сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності».

Окрім того, Окружний адміністративний суд Києва 3 січня повністю відмовив у задоволенні позову Міхеїла Саакашвілі до Державної міграційної служби України.

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