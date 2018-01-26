Радіо Свобода Daily: українці надрукували на 3D-принтері найтепліший у світі екологічний будинок

Сьогодні всі новини ми згрупували для Вас у чотири блоки: новини України, світу, цифри дня і «цікавинки».

Україна в Давосі

Президент України Петро Порошенко почав свою участь у щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі з «Українського сніданку». А ще цього року є в цьому курортному місті й «Український дім». Президент говорив про інвестиції, про боротьбу з «фейками» і про співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Втім, не обійшлося і без російських «провокацій». Журналістка у вишиванці вигукнула до президента України Петра Порошенка запитання: «Навіщо ви ухвалили закон про війну?». Порошенко порадив «зняти вишиванку» і зазначив, що відповість на запитання, якщо воно пролунає українською. Далі розмова припинилася силами охорони. Російські ж засоби інформації інтерпретували пораду Порошенка зняти вишиванку як… вимогу до жінки роздягтися.

Волкер із Сурковим в Дубаї

Представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер сьогодні у Дубаї зустрічатиметься із помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

Але ще перебуваючи у Києві, він дав ексклюзивне і єдине інтерв’ю в столиці України для Радіо Свобода. Волкер розповів, що ніколи не вестиме переговорів про Україну без участі офіційного Києва. Представник Держдепартаменту США також прокоментував ухвалений Україною закон про реінтеграцію Донбасу та перспективи того, що Путін змінить свою стратегію.

Далі коротко.

Колишнього директора «Укрспирту» Михайла Лабутіна затримали в Румунії.

Солом’янський районний суд Києва обрав голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Раніше детективи НАБУ повідомили Гавриловій про підозру в незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів гривень та декларуванні недостовірних даних.

Високий суд Лондона продовжив арешт активів українських бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у справі «Приватбанку».

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У Білорусі заблокували сайт опозиційного видання «Хартія-97».

«Дочка Путіна» Катерина Тихонова розлучилася з мільярдером Кирилом Шамаловим. За даними журналістів агентства Bloomberg, із розривом нібито пов’язаний продаж Шамаловим акцій нафтохімічної компанії «Сибур» мільярдеру Леоніду Міхельсону.

А голова МЗС Британії Борис Джонсон виявився нащадком мумії з Базеля.

Далі три цифри.

На 20% «Укрзалізниця» планує підвищити тарифи на пасажирські перевезення у 2018 році/

Понад 8% складе інфляція у 2018 році.

182 тисячі гривень сплатили за кейтеринг для заходів Порошенка перед Новим роком.

Кому PassivDom?

Тепер завдяки українському стартапу PassivDom – першому у світі цілком автономному будинку, надрукованому на 3D-принтері, з собою у подорож можна взяти не лише валізи, але й весь дім. Найтепліший у світі, цей «розумний» екологічний дім має потенціал буквально врятувати світ – адже він не витрачає ресурси нашої планети, а виготовити його можна всього за вісім годин. Унікальність українського проекту підкорила не лише шпальти провідних світових ЗМІ, але й серця десятків тисяч людей по всьому світу: компанія вже отримала більш ніж 10 тисяч запитів на бронювання та навіть пропонує особливу версію будинку, розроблену спеціально на випадок зомбі-апокаліпсису. Ось інтерв’ю засновника та генерального директора компанії PassivDom Максима Гербута, яке він дав Радіо Свобода.

Не Доллі єдиною

Вчені в Китаї вперше клонували мавпу за допомогою технології, яку використали на вівці Доллі понад 20 років тому. «Люди – це примати. Технічний бар’єр для клонування видів приматів, зокрема людей, наразі подоланий. Причина, з якої ми подолали цей бар’єр, – це створення моделей тварин, корисних для медицини, для здоров’я людини. Наміру застосовувати цей метод до людей немає», – поспішив заспокоїти Мамінг Пу, представник Китайської академії наук. А ось і милі мавпенятка-клони Хуа Хуа і Джонг Джонг.

Ми ж нагадуємо, що кожен із нас унікальний. Головне зрозуміти і продемонструвати це!

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