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16 Березень 2018, Київ 07:48
Політика

Стабільна рука в НБУ важлива на тлі скандалів із Савченко – західні коментатори

15 березня 2018 року Верховна Рада України призначила Якова Смолія керівником Нацбанку України

«Рада затвердила Смолія на посаді голови НБУ. Гарна новина. Найкраща людина на посаді. З усім, що діється між Парубієм та Савченко, вважаю, Україні потрібна стабільна рука в НБУ», – так привітав у Twitter затвердження на посаду голови Національного банку України Якова Смолія, Тімоті Еш, британський економіст, який спеціалізується у питаннях України, Росії та Туреччини.

«Відмінно! Рада нарешті затвердила Якова Смолія на посаді голови. Потужна більшість у 247 голосів за його призначення», – наголосив Андерс Аслунд з аналітичного центру Atlantic Council.

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