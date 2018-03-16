Стабільна рука в НБУ важлива на тлі скандалів із Савченко – західні коментатори

«Рада затвердила Смолія на посаді голови НБУ. Гарна новина. Найкраща людина на посаді. З усім, що діється між Парубієм та Савченко, вважаю, Україні потрібна стабільна рука в НБУ», – так привітав у Twitter затвердження на посаду голови Національного банку України Якова Смолія, Тімоті Еш, британський економіст, який спеціалізується у питаннях України, Росії та Туреччини.

«Відмінно! Рада нарешті затвердила Якова Смолія на посаді голови. Потужна більшість у 247 голосів за його призначення», – наголосив Андерс Аслунд з аналітичного центру Atlantic Council.