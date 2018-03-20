«Нова пошта» не відповідає за гранати в посилках – адвокат

Ухиляння від сплати податків, перевезення безакцизних товарів та наркотичних речовин – речник Генпрокуратури Андрій Лисенко запевняє, що були всі підстави для обшуків в офісах компанії «Нова пошта». Натомість представниця компанії Інна Хомич запевняє, що «Нова пошта» готова співпрацювати з ГПУ в рамках закону, але не порушувала податкова законодавство і не має права досліджувати вміст посилок.

Експерт з прямих інвестицій, колишній член наглядової ради «Нової пошти» Марк Івашко зізнається, що був шокований обшуками, адже не сумнівається в прозорості та якості управління цим підприємством.

Інвестор може замислитися, чи доходи вартують ризиків в цій країні

«Минулої п’ятниці я з командою приймали міжнародного інвестора, який оцінював можливості інвестувати в Україну. Ми йому організували візити до ряду провідних компаній, одна з яких була «Нова пошта». Інвестор був дійсно вражений якістю компанії. Однак, дізнавшись про агресивну та публічну атаку в п’ятницю на «Нову пошту», можна легко зрозуміти, чому інвестор може замислитися, чи потенційні доходи, які будуть від інвестицій, вартують тих ризиків, які лишаються в цій країні», – розповів Івашко. Обшуки Генпрокуратури, на його думку, шкодять іміджу України.

Речник ГПУ Андрій Лисенко розповів в ефірі «Ранкової Свободи», що досудове розслідування щодо «Нової пошти» триває. За його словами, Генпрокуратура отримала повідомлення від Міністерства внутрішніх справ з приводу ухилення компанією від сплати податків під час переказів грошових коштів. Однак цим, додає речник, порушення не обмежились.

Луценко поділився інформацією про факти порушень, зокрема пересування безакцизних алкогольних товарів і наркотичних речовин

«(Генеральний прокурор – ред.) Юрій Луценко під час спілкування з Климовим поділився інформацією про численні факти порушень, які були виявлені в роботі відділень «Нової пошти» по всій Україні, зокрема це стосувалось пересування у великих обсягах безакцизних алкогольних товарів і наркотичних речовин», – стверджує Лисенко.

Як зазначає представник ГПУ, Луценко та Климов під час зустрічі склали план для вдосконалення роботи компанії, мінімізації ризиків при переправленні заборонених товарів і унеможливлення порушень податкового законодавства.

Спікер ГПУ припускає можливість огляду вмісту посилок для виявлення незаконних товарів.

Якщо є сумніви щодо законності, передавач посилки має показати

«Є досвід іноземних держав в правилах пересилки: якщо в оператора експрес-доставки є сумніви щодо законності того, що є в посилках, то передавач цієї посилки має показати. Якщо не захоче показувати, тоді цю посилку не будуть переправляти», – каже Лисенко.

За його даними, ГПУ зафіксувала понад 600 випадків пересилання наркотичних речовин через «Нову пошту».

«Це – система, яка була налагоджена. І вона має бути зламана також і з допомогою представників керівництва «Нової пошти», – робить висновок він.

Адвокат Ростислав Кравець не приховує критичного ставлення до заяв Генпрокуратури. Він наполягає, що в ухвалі суду, на основі якої ГПУ здійснила обшуки, не йдеться про перевезення заборонених товарів, згадане Лисенком. Втім, і ухвалу суду юрист оцінює як незаконну.

Немає жодного рішення суду, яке б встановило ухиляння «Нової пошти» від сплати податків

«Наші очільники держави, представники Кабінету міністрів, керівники уряду в один голос говорили, що доти, доки в податкових органів немає рішення, яке набрало законної сили, не можна порушувати кримінальні справи і проводити відповідні слідчі дії. Тобто на сьогоднішній день немає жодного рішення суду, яке б встановило ухиляння «Нової пошти» чи якихось їхніх контрагентів від сплати податків», – стверджує Кравець.

Крім того, не може йти мови і про огляд вмісту посилок, додає адвокат, посилаючись на правила поштового зв’язку та пересилання. Відповідно до них, компанія надає декларацію при отриманні посилки, де зазначено, що відповідальність за її вміст несе відправник.

Давайте в банків будемо обшуки проводити, через банки розраховувались за наркотичні засоби

«Є не одне рішення суду, коли з зони АТО за допомогою послуг експрес-доставки «Нової пошти»… намагались переслати гранати. І за це притягали до відповідальності осіб, в яких виявляли ці гранати в пересилках, за переказ зброї. «Нова пошта» за всі ці речі не несе відповідальності. За такою логікою ми можемо притягати до відповідальності не тільки «Нову пошту» – наприклад, ті ж особи користувались засобами банківського зв’язку, пересилаючи кошти? Давайте ми в банків теж будемо обшуки проводити, тому що через банки розраховувались за ці наркотичні засоби», – обурений він.

Директор «Нової пошти» з правових питань Інна Хомич запевняє, що компанія готова до співпраці з правоохоронними органами.

Все, що буде сприяти завершенню досудового розслідування, готові виконувати

«Ми готові надати будь-які документи, які цікавлять слідство, будь-які пояснення, готові відвідати їх на зустрічах, допитах чи в будь-якому форматі. Все, що буде сприяти завершенню досудового розслідування в найкоротший термін та прийняттю законного рішення, все, що передбачено законом, ми готові виконувати», – підкреслює вона, додаючи, що пропозиції непрозорих механізмів співпраці керівництво компанії ігноруватиме.

Хомич зазначає, що «Нова пошта» не здійснює грошових переказів – цим займається фінансова компанія цієї ж групи компаній «Пост Фінанс». Відтак, немає й підстав говорити про ухилення від сплати податків.

Говорити про факт умисного ухилення від сплати податків неможливо, немає самого факту ухилення

«Податкова перевірка відбувалась і в «Новій пошті», і в «Пост Фінанс» минулого року, це були комплексні перевірки. Всі дорахування до копійки ми сплатили в передбачений термін, і говорити про те, що є факт умисного ухилення від сплати податків, неможливо, тому що немає самого факту ухилення. Як можна говорити про умисел щодо події, яка не відбулась?», – ставить риторичне питання представниця підприємства.

Як і Ростислав Кравець, вона заперечує можливість огляду вмісту посилок.

«За вимогами Цивільного кодексу, вантаж передається перевізнику запакованим. Якщо ви передаєте мені запакований вантаж і відмовляєтесь його передати мені на огляд, я не можу вас примусити це робити», – пояснює Хомич.

Вона додає, що говорити про пересилання безакцизних товарів через «Нову пошту» можна буде лише після відповідного вироку суду – доти, мовляв, це лише припущення слідства.

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