​Порошенко зустрівся б із Путіним заради Криму – Бєлєсков

Зустріч президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна, якщо така відбудеться, стосуватиметься перш за все контролю над стратегічним озброєнням, припускає політичний експерт Микола Бєлєсков. Він вважає, що і президент України Петро Порошенко зустрівся б із Путіним, якби зміг порушити вигідний для України порядок денний. Натомість експерт-міжнародник Володимир Воля припускає, що така зустріч до виборів вдарила б по електоральній підтримці Порошенка.

Заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков припускає, що зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна, навіть якщо вона відбудеться, буде присвячена збереженню стратегічної стабільності та контролю над озброєнням.

Під питанням те, чи про стратегічно-наступальні озброєння буде угода продовжена

«На сьогодні навіть під питанням те, чи в 2021 році, коли спливе термін нинішньої угоди (між Росією та США – ред.) про стратегічно-наступальні озброєння, яка була підписана в 2010 році та вступила в дію у 2011-му – чи буде ця угода продовжена. Ця угода обмежує саме показники щодо кількості носіїв і боєголовок на них саме зі стратегічних ядерних наступальних озброєнь», – сказав експерт в ефірі «Ранкової Свободи».

На його думку, в пріоритеті зараз – не допустити становища, коли стратегічні наступальні озброєння двох ядерних держав не обмежують будь-які угоди. Бєлєсков припускає, що президент Трамп ставить на людський фактор, сподіваючись, що гарні стосунки з Путіним допоможуть знайти вихід із кризи.

Нагадує відносини між Миколою ІІ, російським імператором, і кайзером Німеччини Вільгельмом ІІ

«Мені це якимось чином нагадує відносини, які були років 110 тому між Миколою ІІ, російським імператором, і кайзером Німеччини Вільгельмом ІІ. В них так само були прекрасні персональні відносини, правда, через родинні зв’язки, але це жодним чином, врешті-решт, не врятувало Російську імперію та Німецьку імперію від війни», – порівнює експерт.

Трамп може ініціювати зустріч із Путіним через особисті симпатії, стверджує експерт-американіст Олександр Потєхін.

І Трамп «крутий пацан», і Путін «крутий пацан»

«І Трамп «крутий пацан», і Путін «крутий пацан». І взагалі це його стиль: наплювати на те, що думає Державний департамент, Рада національної безпеки США, секретар якої, як відомо, був проти цього вітання. «Я сам по собі, мене обрав американський народ, а оці бюрократи мені заважають». Росіяни так собі зруйнували репутацію в Сполучених Штатах, якщо Трамп піде на оце показове покращення відносин, то це тільки прибавить його шансів програти наступні президентські вибори», – вважає експерт.

Експерт-міжнародник Українського інституту аналізу та менеджменту політики Володимир Воля прогнозує, що зустріч, якщо й буде, буде скоріше символічною, і єдиний, хто може чимось ризикувати – це Дональд Трамп, якого розкритикують власні громадяни.

Незважаючи на волю лідера США до налагодження стосунків, Воля переконаний, що на дві країни чекає загострення через розбіжності в позиціях щодо Ірану, ізраїльсько-палестинського конфлікту, Сирії тощо.

Якщо буде активно діяти Трамп, Росія буде займати контрпозицію

«Якщо буде більш активно діяти Трамп, і ознаки цього все більше з’являються, то, звісно, це в будь-якому випадку призведе до того, що Росія буде займати контрпозицію, і відносини будуть загострюватись. Я не думаю, що до якогось супер-конфліктного рівня, проте неможливе примирення або якесь зближення між Трампом і Путіним», – впевнений він.

Водночас експерт не чекає будь-яких важливих домовленостей щодо України від такої зустрічі – швидше, це був би символічний обмін думками.

Путін може аргументувати, що українська сторона не хоче виконувати політичну частину Мінських угод

«Максимум, в чому він (Путін – ред.) може вплинути, це якимось чином аргументувати, що українська сторона, дивіться, не хоче виконувати політичну частину Мінських угод. Тобто на підтримку України у військово-оборонній сфері це жодним чином не вплине, проте може дещо погіршитись ставлення адміністрації Трампа персонально до української влади», – вважає Воля.

Сідати просто заради переговорів можна з КНДР – Бєлєсков

Микола Бєлєсков нагадує, що наразі про реальну перспективу зустрічі не йдеться.

Сандерс повідомила про те, що роботи за заявою Трампа не відбувалось

«Мова йшла тільки про те, щоб зовнішньополітичні відомства двох країн опрацювали питання можливої зустрічі і опосередковано Сара Хакабі Сандерс (прес-секретарка Білого дому – ред.) повідомила про те, що фактично якоїсь конкретної роботи за заявою Дональда Трампа не відбувалось», – констатує він.

І додає, що зустрічі голів двох держав має передувати спільна робота радників, а на порядку денному мусять бути конкретні питання.

Сідати просто заради переговорів можна у випадку КНДР

«Сідати просто заради переговорів можна у випадку КНДР. Це ще можна продати американській публіці: перша така спроба, унікальний випадок, коли лідер США сидить з лідером держави, з якою немає дипломатичних відносин і є проблеми на тлі ракетної та ядерної програм КНДР. Я не думаю, що вдасться американському народу продати зустріч, де не буде нічого: зустрілись, поговорили, роз’їхались, як це було, наприклад, на початку 50-х років», – порівнює експерт.

В контексті розмови про зустрічі президентів Володимир Воля, однак, не бачить підстав чекати на зустріч президента Порошенка з Путіним – принаймні до виборів президента України наступного року.

Путін навряд чи буде зустрічатись після своїх виборів – сенсу немає

«Путін навряд чи буде зустрічатись після своїх виборів – в нього сенсу немає. А з нашого боку, ви розумієте, якщо президент буде балотуватись на другий термін, це може розглядатись як неправильний крок представниками електорату. Тому якщо зустріч і можлива, то це не зустріч Порошенка і Путіна, а зустріч у форматі «нормандської четвірки» на найвищому рівні», – переконаний Воля.

Натомість Микола Бєлєсков припускає, що Порошенко скористався б можливістю зустрітись із Путіним і до виборів.

Не думаю, що Порошенка стримали б від зустрічі з Путіним вибори 2019 року

«Я не думаю, що Петра Порошенка стримали б від зустрічі з Володимиром Путіним вибори 2019 року, якби насправді на порядок денний вдалось витягнути питання Криму, і Росія погодилась почати з ним говорити. Навпаки, він би використав цю можливість і потім ще навіть використовував би її у внутрішній політиці. Тому ні, тут питання виключно не в електоральних циклах в Україні, а в тому, що Росія на сьогодні не демонструє жодного бажання сідати за стіл переговорів», – стверджує він.

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