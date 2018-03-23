Голова «Нафтогазу» Коболєв оскаржує штраф ДФС: які справжні причини конфлікту?

Голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв звернувся до Подільського районного суду Києва, щоб оскаржити два штрафи на суму 8,3 мільярда гривень, накладені на нього Енергетичною митницею Державної фіскальної служби. Він переконаний, що штрафи – це просто помста за відмову компанії оплачувати російський газ, який споживають окуповані райони Донбасу, та за перемогу «Нафтогазу» над «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі. У ДФС заяви Коболєва відкидають. Експерти ж схиляються до того, що це радше прояв конфлікту між газовим оператором та українським урядом, ніж вплив російської сторони.

Голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв подав позови до Подільського районного суду Києва з вимогою скасувати дві постанови енергетичної митниці ДФС про накладення на нього штрафу на 7 і 1,3 мільярда гривень. Слухання по одному з позовів заплановані на 11 квітня, дату розгляду другого ще не визначили.

На початку березня Державна фіскальна служба оштрафувала голову правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва на загальну суму 8,3 мільярда гривень нібито «за порушення митних правил» – про це сам очільник «Нафтогазу» повідомив у соцмережах.

«Я (як фізична особа) повинен сплатити 8,3 мільярда гривень… Підстава, зазначена в тексті постанови, – «не забезпечив можливість подання додаткової митної декларації з повним пакетом супровідних документів». Реальна причина – відмова «Нафтогазу» оформлювати та оплачувати природний газ, який ВАТ «Газпром» контрабандно постачав на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, – пояснює Коболєв. – Саме тому ми досі не можемо надати весь пакет документів, бо не будемо платити за газ, який не замовляли і не споживали. Я не скаржусь, я просто хочу, щоб всі розуміли, з якими «патріотами» нам тут доводиться мати справу».

Коли відбулися нерозмитнені поставки газу і чи дійсно він надходив на окуповані території, де проконтролювати його обсяги, доправити споживачам та зібрати з них плату за газ неможливо? Про це Радіо Свобода запитало Державну фіскальну службу.

У письмовій відповіді голова Енергетичної митниці ДФС Ігор Піковський заявляє, що твердження голови правління Андрія Коболєва про причини штрафів є «свідомим перекручуванням фактів».

«Станом на сьогодні залишаються не оформленими з митного погляду обсяги природного газу, ввезені на митну територію України НАК «Нафтогаз України» протягом жовтня та листопада 2015 року в митному режимі імпорту на підставі зовнішньоекономічного договору, укладеного даною компанією з ПАТ «Газпром» (Російська Федерація)», – сказано у відповіді Піковського.

«За інформацією, наданою листом ПАТ «Укртрансгаз» від 30.08.2017, (…) протягом жовтня та листопада 2015 року через митний кордон України переміщено відповідно 2 000 684,975 кубічних метрів та 388 006,544 кубічних метрів природного газу (до цих обсягів не входить газ, що поставлявся ВАТ «Газпром» на тимчасово непідконтрольні території)», – наголошує Піковський.

Інформація про штраф, виписаний Андрію Коболєву, та його пояснення про вплив на ситуацію з боку «Газпрому» викликали протести в урядовому кварталі.

Так, активісти об’єднання «Вільні люди» прийшли до кабінету Ігоря Піковського під час годин прийому громадян і вручили йому письмову вимогу піти з посади через «сприяння державі-агресору» і вручили йому символічний сувенір – плетене взуття-«лапті».

«Своїми діями – вимогою до держави Україна сплачувати за транспортування газу, який Росія постачала на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. – він підриває національну безпеку держави, порушує законодавство України», – так пояснює дії активістів представник руху «Вільні люди» Олександр Яковенко.

Раніше депутати Андрій Левус та Сергій Висоцький направили депутатські звернення на ім’я прем’єр-міністра та Мінфіну щодо проведення службового розслідування стосовно Ігоря Піковського, а також підготували повідомлення про злочин до СБУ та НАБУ.

Очільник ДФС Мирослав Продан, реагуючи на ситуацію, пообіцяв службову перевірку за фактом штрафу, висунутого керівництву «Нафтогазу».

«З боку ДФС обов’язково буде дана правова оцінка всім рішенням, які були ухвалені по цій справі. Якщо допущені якісь зловживання, ми на цей факт відреагуємо», – пообіцяв міністр.

Провести таку перевірку закликав і президент України Петро Порошенко.

Експерти: не помста «Газпрому» – а конфлікт між українськими посадовцями

Великі суми штрафів, накладених на Коболєва, – навряд чи пов’язані з перемогою «Нафтогазу» над російським «Газпромом» у суді або ж з небажанням української компанії оплачувати споживання газу окупованими територіями, визнає експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев. Але, наголошує він, такий конфлікт між двома структурами не варто було виносити на загал, так само, як і доводити до виписування штрафів.

«Дивно бачити таку велику суму штрафу, виписану на конкретну особу. Працівник державної структури фактично штрафує працівника іншої структури. Так, підстави для штрафу були, але проблему треба було вирішити, не виносячи на загал. Бо протистояння між посадовцями насправді шкодить пошуку інвесторів для української газотранспортної системи», – обґрунтовує експерт свою позицію.

Зі свого боку, експерт з газових питань Валентин Землянськиий стверджує, що ідеться про газ, який надходив до України через контрольовану частину кордону і що керівник «Нафтогазу» говорить про «російський слід» у цих штрафах безпідставно.

«Штраф насправді виписано на керівника підприємства, а не особисто на громадянина Коболєва. Але пан Коболєв хоче видати за дійсне те, чого не існує. І тоді з’являються активісти, згадки про російський слід. Як тільки це стосується пана Коболєва – одразу згадується Путін, – обурюється Землянський.– Ідеться саме про газ, який було не розмитнено, але реалізовано в Україні. Це саме той газ, який зайшов на підконтрольні території. Є домовленості, в тому числі з «Газпромом», винести це питання (газу для непідконтрольних територій) за дужки».

Не шукати у всіх таких ситуаціях «руку Кремля» радить і голова правління альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик. Тому він пропонує із залученням незалежних фахівців окремо вивчити правомірність накладення штрафів, окремо – можливі зв’язки з російською стороною посадовців, які наклали штрафні санкції.

«У цьому мають розбиратися фахівці, як з юридичної, так і з фіскальної точки зору», – підсумовує експерт.

Рішення фіскальної служби виписати багатомільярдний штраф керівникові «Нафтогазу» викликає подив, бо імовірне порушення сталося ще у 2015 році, а з того часу сторони не дійшли згоди і не заявляли про переговори щодо проблеми нерозмитненого газу, але штраф збігся у часі з днем рішення у Стокгольмі на користь «Нафтогазу», наголошує член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

«До того, як вдаватися до штрафів, потрібні були переговори. Але ми не почули про спробу врегулювати конфлікт ні від «Нафтогазу», більш публічної структури, ні від ДФС, яка є традиційно більш закритою. Що викликає найбільші сумніви? Конфлікт уряду і «Нафтогазу» за впливи триває понад рік, зокрема і щодо питання поділу цього підприємства. Тому не можна виключати, що саме цей конфлікт спричинив такі дії фіскалів. Утім, дійсно може ітися про газ, який заходив на непідконтрольні території та про небажання вирішити суперечності щодо його статусу. Або ж це конфлікт навіть не керівництва, а окремих посадовців ДФС і бухгалтерських структур «Нафтогазу». Але найдивовижніше, що ніхто не зробив ніяких кроків для залагодження конфлікту», – каже експерт.

Частина українських медіа повідомила, що за їхніми джерелами, перемога у Стокгольмі посилила позиції Андрія Коболєва та поліпшила його відносини з президентом Петром Порошенком, і таким чином загострилося його давнє протистояння з прем’єром Володимиром Гройсманом, що й могло стати причиною багатомільярдних штрафів.

Сам Гройсман у день перемоги «Нафтогазу» у суді не просто привітав його, а й закликав погасити борги компанії перед бюджетом. А також нагадав про необхідність демонополізації газового ринку України, «яка останнім часом дещо гальмувалась».

28 лютого компанія НАК «Нафтогаз України» перемогла у Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом «Газпромом» у суперечці щодо компенсації за обсяги газу для транзиту. Тепер «Газпром» має компенсувати Україні 4,63 мільярда доларів США за недопоставку «Газпромом» погоджених обсягів газу для транзиту.

Згідно із рішенням у Стокгольмі, українська компанія нічого не має повертати «Газпромові», а попередні борги списалися. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі «Газпром» має сплатити 2,56 мільярдів доларів США на користь «Нафтогазу».

Російський «Газпром» розкритикував це рішення і оскаржив його, окрім того, у компанії заявили про початок процедури розірвання контракту з «Нафтогазом».