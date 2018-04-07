Радіо Свобода Daily: журналісти побачили вкрадені роботи Айвазовського і Шишкіна в окупованому Криму

Нові докази участі «Хмурого» у справі MH17

Розпочнемо з сенсаційного матеріалу, який, щоправда, Ви зможете переглянути згодом. Йдеться про те, що журналісти програми «Донбас.Реалії», спільного телевізійного проекту Радіо Свобода та каналу «112 Україна», відшукали в Росії бойовика, чий голос фігурує на перехоплених СБУ записах і якого вважають одним із організаторів атаки на «Боїнг» малайзійських авіаліній у липні 2014 року. Ексклюзивні кадри та нові докази участі «Хмурого» в теракті, жертвами якого стали 298 людей, дивіться в програмі «Донбас.Реалії» на телеканалі «112 Україна» або на сторінці Радіо Свобода в Facebook у неділю, 8 квітня, о 21:10.

Плавучий ізолятор «Норд»

За арештованого судом в Херсоні капітана керченського судна «Норд» Володимира Горбенка внесли заставу, він зможе вийти з СІЗО не раніше вівторка, 10 квітня. «У Володимира (Горбенка) зараз ні копійки», – сказав його адвокат Дмитро Щербина, додавши, що адвокати внесли свої власні гроші. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запевнила, що тримає під особистим контролем ситуацію з екіпажем судна «Норд». А от, що буде з рибалками з Керчі на арештованому судні, наші журналісти розповіли у цьому матеріалі.

Далі блок повідомлень про події в інших країнах.

Міністерство фінансів США застосувало нові санкції щодо кількох росіян, серед яких бізнесмен Олег Дерипаска, керівник «Газпрому» Олексій Міллер і міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, Ігор Ротенберг. Санкції застосували щодо 26 росіян, зокрема 7 російських олігархів і 17 високопоставлених чиновників Росії, а також щодо 15 компаній, зокрема щодо 12 компаній, якими володіють або які контролюють вказані олігархи чи чиновники.

Медики у лікарні британського Солсбері повідомили про поліпшення стану отруєного нервово-паралітичною речовиною колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. А британська газета The Times з’ясувала, що нервово-паралітична речовина «Новачок», була розроблена в лабораторії в закритому місті Шихани в Саратовській області Росії.

Екс-голова Каталонії Карлес Пучдемон вийшов із в’язниці під заставу в 75 тисяч євро і закликав владу Іспанії до переговорів.

Хто такі «дармоїди» і що з ними робити

Білоруський уряд ухвалив постанову про те, кого можна вважати так званими «дармоїдами», за що вони мають платити державі та як це має реалізовуватися. Крім того, Рада міністрів Білорусі ухвалила положення про роботу та повноваження комісій із зайнятості населення, які будуть створюватися для виконання нового «податку для дармоїдів», який президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав 25 січня. Документ вже набув чинності.

Втім, за бюрократичними формулюваннями прихована драматична боротьба громадян Білорусі, які потрапили в скрутне економічне становище, проти так званого «податку для дармоїдів».

Як Айвазовського вивозили до Криму?

Вкрадені Айвазовський та Шишкін. Журналісти Крим.Реалії побачили картини відомих художників, які забрали з Маріуполя і відвезли до Криму чотири роки тому. Це була операція російських спецслужб, більше схожа на крадіжку. За зникнення полотен покарали українських музейників. Їх засудили до трьох років позбавлення волі за службову недбалість. Дивіться майже детективну історію про те, як картини вартістю півтора мільйона доларів вивозили до Криму, у сюжеті Крим.Реалії.

Незвичайний погляд на великодню писанку

І про Великдень, який, до речі, за результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, улюбленим святом назвали 82% респондентів. А точніше, про традицію оздоблення яєць різними візерунками, що з'явилася ще в язичницькі часи. Тоді це робили на честь приходу весни. Пізніше яйце як символ нового життя перетворилось на один із головних і невід'ємних атрибутів святкування Великодня.

В Україні писанкарство як явище набуло поширення у часи Київської Русі. Відтоді писанка стала для українців справжнім культурним надбанням, а кожен регіон створив свої, особливі техніки декорування. Існує багато способів оздоблення великодніх яєць. Відтак є крашанки, писанки, мальованки, дряпанки чи, наприклад, крапанки. Але останніми роками у сучасному світі неабиякої популярності набирає мода на прикрашання їх малюнками та візерунками, які відрізняються від класичних. Радіо Свобода зібрало 20 незвичних, а інколи навіть дивних оздоблень одного з головних великодніх атрибутів.

Ми ж бажаємо тим, хто святкує, приємних і душевних свят. І, звісно, смачної паски😊

Ваше Радіо Свобода Daily теж посмакує вмістом свого великоднього кошика і повернеться до Вас у понеділок

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