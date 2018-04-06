Уряд Білорусі визначив, хто такі «дармоїди» і що з ними робити

Білоруський уряд ухвалив постанову про те, кого можна вважати так званими «дармоїдами», за що вони мають платити державі та як це має реалізовуватися. Крім того, Рада міністрів Білорусі ухвалила положення про роботу та повноваження комісій із зайнятості населення, які будуть створюватися для виконання нового «податку для дармоїдів», який президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав 25 січня. Документ вже набув чинності.

За бюрократичними формулюваннями прихована драматична боротьба громадян Білорусі, які потрапили в скрутне економічне становище, проти так званого «податку для дармоїдів».

Історія почалася у 2014 році, коли у зв’язку зі скрутною економічною ситуацією влада Білорусі вирішила піти на скорочення так званого «соціального контракту» – економічні пільги у обмін на лояльність громадян.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко тоді звернув увагу, що понад мільйон білорусів працюють за кордоном, переважно в Росії, і вони не сплачують податки, але користуються безкоштовними охороною здоров'я та освітою, мають пільги на комунальні платежі тощо.

У 2016 році Олександр Лукашенко підписав декрет «Про попередження соціального утриманства», або як назвали люди, про «дармоїдів». Декрет зобов'язував всіх, хто офіційно не зайнятий в економіці, оплатити «збір на фінансування державних витрат». Було розіслано півмільйона листів, які в народі назвали «листи щастя». Одержувачу листа треба було сплатити державі 220 доларів на рік. Термін сплати податку закінчився 20 лютого 2017 року. За даними Міністерства з податків і зборів Білорусі, заплатили понад 54 тисячі осіб із 470 тисяч, яким були розіслані повідомлення.

Білоруси заявили: «Ми – не дармоїди!»

Минулого року люди вийшли на чисельні акції протесту по усій країні, особливо активно у малих містах, де не населенню вистачає робочих місць. Вийшли на майдани бідні люди, яким просто не було з чого оплатити «податок для дармоїдів».

Після протестів Лукашенко спочатку заморозив свій декрет, а цього року переробив та доручив уряду остаточно врегулювати ситуацію.

Хто такі «дармоїди»?

Згідно з декретом президента Білорусі № 3, «соціальними утриманцями» вважалися громадяни, які протягом 183 календарних днів не брали участь у фінансуванні державних витрат.

В оновленому декреті 2018 року нового визначення «дармоїдів» немає. У постанові уряду від 31 березня використовуються визначення «працездатні громадяни, не зайняті в економіці» і «працездатні непрацюючі громадяни».

«Не зайнятими в економіці» вважатимуть громадян Білорусі, які не здійснюють трудову, ремісничу, творчу, навчальну або іншу діяльність.

Що загрожує «дармоїдам»?

Згідно з новою постановою уряду Білорусі, від 1 січня 2019 року так звані «дармоїди» повинні будуть оплачувати у повному обсязі надані державою послуги. Йдеться нібито перш за все про комунальні тарифи, які і так населення оплачує на рівні 70%, а найближчим часом на вимогу МВФ потрібно буде вийти на 100%. Але перелік послуг і санкцій за несплату уряд поки не назвав.

Уряд забув про «дармоїдів»?

Ймовірно, цю постанову ухвалили заднім числом. До 1 квітня Рада міністрів повинна була ухвалити постанову, як «дармоїдам» оплачувати комунальні та інші послуги.

Прес-секретар прем'єр-міністра Білорусі Владислав Сичевіч вранці 4 квітня повідомив Радіо Свобода, що постанова уряду ще не ухвалена.

«Якщо вона буде ухвалена, документ відразу ж буде розміщений на офіційному сайті Ради міністрі», – говорив Сичевіч за день до публікації постанови.

Через затримку в ухваленні постанови 4 квітня депутат Палати представників Національних зборів Білорусі Анна Канопацька направила спеціальне звернення до Ради міністрів. Наступного дня, 5 квітня, на сайті Ради міністрів опублікували документ про роботу комісій із зайнятості від 31 березня.

Що будуть робити комісії?

Вперше «дармоїдські» комісії з'явилися під час дії декрету № 3 про «соціальне утриманство». Вони розглядали звернення тих, хто просив про часткове або повне звільнення від сплати податку на «дармоїдство».

Зараз ці комісії будуть частково або повністю звільняти від повної сплати за визначені державою послуги. До таких комісій зможуть звертатися ті, кого новий декрет визнав «дармоїдами», а також їхні родичі. Причиною звернення про звільнення від сплати може стати «важка життєва ситуація».

Згідно з постановою уряду, комісії із зайнятості будуть мати і нові завдання:

• допомагати у працевлаштуванні працездатним громадянам, які не зайняті в економіці;

• займатися ресоціалізацією громадян, які ведуть асоціальний спосіб життя;

• консультувати і надавати правову допомогу з працевлаштування та (або) самозайнятості;

• інформувати громадян, які перебувають в «базах даних працездатних громадян, які не зайняті в економіці»;

• формувати списки громадян, які мають сплачувати за визначені державою послуги в повному обсязі.

«Дармоїдів» будуть направляти в лікувально-трудові профілакторії?

Комісії мають право направляти безробітних в центри зайнятості, а також приймати рішення про направлення «працездатних непрацюючих громадян, які ведуть асоціальний спосіб життя», в лікувально-трудові профілакторії.

Також комісія зможе робити запити до посадових осіб, державних органів і інших організацій, незалежно від форми власності, про інформацію «з питань, що належать до діяльності» комісії.

Хто буде працювати в комісіях?

«Дармоїдські» комісії, згідно з постановою, буде очолювати голова районної або міської Ради депутатів, а в місцевих адміністраціях – голова адміністрації району в місті.

До складу комісій із зайнятості будуть входити:

• депутати всіх рівнів;

• фахівці виконавчих комітетів;

• представники республіканських державно-громадських об'єднань.

Як будуть приймати рішення про «дармоїдів»?

Засідання комісій із зайнятості будуть проводити не рідше ніж два рази на місяць. Рішення будуть прийматися голосуванням. Рішення ухвалять, якщо за нього проголосувало більше від половини членів комісії, які були присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів ухвалять рішення, за яке проголосував голова комісії.

Оригінал – на сайті Білоруської Редакції Радіо Свобода