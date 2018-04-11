У Білому домі дуже серйозні настрої – Мирослава Гонгадзе про реакцію на сирійську кризу

Гості передачі «Ваша Свобода»: Микола Маломуж, колишній головна Служби зовнішньої розвідки України; Мирослава Гонгадзе, керівник Української служби «Голосу Америки» («Скайпом»).

Президент США Дональд Трамп закликав Росію готуватися до майбутнього ракетного удару в Сирії. Про це він написав у себе в Twitter у відповідь на заяви російської сторони про готовність збивати американські ракети й атакувати точки їх запуску. Як повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я з посиланням на своїх партнерів, у понад півтисячі жителів сирійської провінції Східна Гута виявили симптоми отруєння внаслідок хімічної атаки. Загинули від цієї атаки понад 70 осіб. Рада безпеки ООН не змогла схвалити жодної з трьох резолюцій щодо Сирії. У понеділок Дональд Трамп пообіцяв, що протягом 48 годин визначиться щодо «рішучої» відповіді США на повідомлення про застосування хімічної зброї у Сирії. Як інформує The New York Times, Трамп і його радники обговорюють потужніший воєнний удар по Сирії, ніж ракетна атака торік.

Олександр Лащенко: Пане Маломуж, світ на порозі «другої Карибської кризи»?

Микола Маломуж: Практично нова формація, але передумови до системної кризи вже давно назріли. Ми ще два роки тому у Вашингтоні обговорювали такі сценарії. Американці демонстрували суперновітнє озброєння ядерне і протиядерне. Аналогічне озброєння має Росія. Це передумови до глобальної конфронтації.

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Cитуація в Сирії – це може бути початок системної холодної війни і поки локальної гарячої. Cтоїмо на межі, чи вона розпочнеться, чи ні

А ситуація в Сирії – це може бути початок системної холодної війни і поки локальної гарячої війни. Ми сьогодні стоїмо на межі того, чи вона розпочнеться, чи ні.

Це не карибська, а сирійська криза, яка сьогодні в реальному форматі. І США буквально у ці секунди визначються – наносити цей удар чи ні. Будуть визначені умови застосування, і хто застосовував хімічне озброєння. Якщо чітко буде мотивація, що це Асад, відповідно всі заходи будуть ухвалені. Це буде потужніша атака, ніж попередня в Сирії, навіть ніж була свого часу в Лівії.

Росія, яка демонструє силу, буде намагатися провести спецоперації, особливо протиракетні удари. Рухаємося до гарячої війни

В даній ситуації Росія, яка демонструє силу, буде намагатися провести спецоперації, особливо протиракетні удари. Рухаємося до гарячої війни. І треба зупинитися! Зупинка може бути до удару. Дуже важливо, щоб зупинилися гарячі голови у Москві і у Вашингтоні. Це повинен бути взаємний процес.

Ми навіть в період кризи з Кримом пропонували, маючи контакт через відповідний міжнародний клуб з першими особами, включаючи США і Європи, зібратися на першому рівні, запросити туди Путіна, жорстко поставити умови недопущення анексії Криму, створити міжнародну комісію, але ні американці (Обама), ні Меркель, наш поважний партнер, ні тоді Камерон, наш поважний партнер, ні президент Олланд не зібралися! Сказали: та там прийде Штайнмайєр, там – Керрі, там – Лавров і вирішать питання. Не вирішать! Така кризова ситуація – це доля світу в руках перших осіб глобальних країн. І сьогодні треба діяти на упередження! Путін буде розуміти тоді, коли буде консолідована сила всіх країн світу, але виражена у конкретних діях на першому рівні.

– Пані Гонгадзе, вже й можливе застосування бойових засобів? Чи все-таки, можливо, повторення ситуації 2013 року, коли теж були різкі заяви, але тодішній президент США Барак Обама все ж не вдався до таких кроків у Сирії, після тієї хімічної атаки?

Дуже серйозні настрої в Білому домі, і в Радбезі ООН. Болтон взагалі не вірить у будь-які міжнародні організації, зокрема ООН

​Мирослава Гонгадзе: Барак Обама малював червоні лінії безкінечно, які і Асад, і росіяни переходили і нічого не відбувалося. Цього разу я бачу дуже серйозні настрої в Білому домі, і в Радбезі ООН. Ніккі Гейлі робить всі заяви, що буде відплата. Радник з нацбезпеки Болтон має дуже чітку позицію щодо цього, взагалі не вірить у будь-які міжнародні організації, зокрема ООН. Він колись казав, що декілька поверхів ООН можуть бути знищені і нічого не станеться.

Болтон насправді буде визначати політику США, зокрема матиме безпосередньо вплив на Трампа щодо його рішень. Тут позиція дуже жорстка. Вони (Радники Трампа – ред.) налаштовані. Вони сказали, що відплата буде однозначно. Зараз йдуть дуже активні переговори з Францією.

У США дуже багато внутрішніх дискусій. Трамп повинен показати свою силу

Президент Франції нібито налаштований, що це може таки статися, і буде підтримувати США, можливо, навіть будуть якісь паралельні дії. Ведеться серйозна підготовка... У США відбувається ще дуже багато внутрішніх дискусій. І Трамп справді повинен показати свою силу.

– Пане Маломуж, ризик ядерного конфлікту є. А божевільний з ядерною дубинкою, як деякі стверджують, то це дуже велика небезпека. Але ж Путін цим користується. Він може цим постійно шантажувати?

Микола Маломуж: Путін користується до того, скільки йому дозволяємо користуватися. Консолідована сила країн світу, в першу чергу «дев’ятнадцятки», яка не дає альтернативи Путіну і створює критичні загрози йому. Які критичні проблеми? Ми їх вичленили – 28. Їх треба було задіяти усі – і економічні, і фінансові, і безпекові, і тому подібне. До цього часу стоїть тільки один Трамп. І стоїть питання: чи підніме свій імідж, чи ні?

Тереза Мей відмовилася, Меркель до кінця не визначилася. Вони мають ситуацію з Іраком, коли було заявлено про хімічну зброю, а її не виявилося. При застосуванні зброї багато країн будуть вичікувати, тому що це вступити в реальну війну з реальними жертвами. І їх очікування – що ж там вийде з американцями, ефективно спрацюють чи ні? А тоді вже підтримувати сильного – Америку, або ж утримуватися, якщо ситуація буде невизначена до кінця.

А при нанесені ударів США і Росії скільки людей буде знищено, після хімічної атаки! Це величезні жертви. Друга складова – чи не стане це театром військових дій більш широкого масштабу для світу? Чи ця ситуація не згенерує і Європу, і США, і Канаду, і Японію, і Австралію і вони змусять Путіна припинити таку політику. З іншого боку, варто провести глибоке, системне розслідування не з боку ООН, а в рамках «дев’ятнадцятки», які реально мають для цього і технологічні, і юридичні, і експертні засоби, і військову силу, надзвичайно потужнішу, ніж Росія. Це те, чого боїться Путін.

Перейдемо цю межу – у Путіна розв’яжуться руки. Ми загнали вовка в куток – він починає чим завгодно кидатися. Треба його змусити так діяти, коли у нього не буде виходу

Перейдемо цю межу – у Путіна розв’яжуться руки. Ми загнали того вовка в куток – він починає чим завгодно кидатися і все інше. Треба його змусити так діяти, коли у нього не буде виходу. Але не способом зброї, а способом відступу і дій, відповідно до вимог міжнародного права. Навіть СРСР при Хрущові знайшов вихід з президентом США, щоб не розпочалася ядерна війна.

– Пані Гонгадзе, новий пакет санкцій з боку США проти російських олігархів, деяких російських компаній – це суттєва річ? Далі буде чи ні?

Мирослава Гонгадзе: США, зокрема адміністрація, також намагаються залишити собі ще деякі маневри. Тому що, зрозуміло, ще буде якась конкретна реакція Росії на ці санкції...

Путін має ще багато маневру. Буде загнаний у кут, коли застосують санкції щодо російських банків, заморозять активи олігархів, не дадуть можливості Росії мати доступ до міжнародних ринків

Думаю, що адміністрація все ж таки шукає можливостей домовитися з Росією. Ці факти декількох резолюцій, які намагалися провести через Радбез ООН. Як бачимо, Росія не реагує, категорично проти будь-яких розслідувань, заявляє, що буде підтримувати Асада, збиватиме американські літаки чи ракети. Я сумніваюся, що Путін загнаний у кут. Думаю, що він має ще багато маневру. І він відчуває цей маневр. Буде загнаний у кут тоді, коли безпосередньо застосують санкції щодо російських банків, заморозять активи олігархів, на яких уже наклали санкції, не дадуть можливості Росії мати доступ до міжнародних зовнішніх ринків.

На цьому етапі, мені здається, росіяни ще досить сильно себе почувають. Ці намагання міжнародної спільноти якось приборкати Путіна в такий спосіб «давайте домовимося», «давайте якусь міжнародну коаліцію створимо» – це відбувається вже 4 роки. Результату майже ніякого. Єдине, що немає прямої, відкритої і жорсткої ескалації в Україні. Але є тліюча війна, яка ніяк не припиняється і не видно світла в кінці тунелю.