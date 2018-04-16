Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
16 Квітень 2018, Київ 07:14
Політика

Радіо Свобода Daily: «ідеально виконаний» ракетний удар у Сирії

Сліди від ракет над столицею Сирії в момент удару по сирійських військово-хімічних об'єктах з боку США, Британії і Франції. Дамаск, 14 квітня 2018 року

Ракетами по військово-хімічних об'єктах Сирії

Розпочнемо з надзвичайної міжнародної новини. США, Велика Британія і Франція завдали ракетного-бомбового удару по декількох військово-хімічних об’єктах у Сирії для того, щоб покласти край використанню хімічної зброї сирійським урядом.

Ракети мали три цілі: науково-дослідний центр в Дамаску, склад, де зберігалася хімічна зброя на захід від міста Хомса та склад обладнання для використання хімічної зброї, а також важливий командний пост.

Американський президент Дональд Трамп удар назвав «ідеально виконаним» і попередив, що атаки проти об’єктів режиму Башара Асада не припиняться, поки режим не відмовиться від використання хімічної зброї. А міністр оборони Франції зазначив, що про цю спільну військову операцію також була проінформована Росія.

Натомість російський президент Володимир Путін оцінив такі дії Заходу як «агресію», в той час як інтернетом поширюються припущення щодо можливості глобального конфлікту. Наскільки серйозною є ситуація та чого слід очікувати? Тут пояснюємо більше нюансів спецоперації.

Удари союзників по Сирії. Як це робила Франція (відео)
Embed
Удари союзників по Сирії. Як це робила Франція (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:04 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Далі три новини про санкції

Європейський союз в разі необхідності готовий розглянути нові санкції проти влади Сирії через застосування хімічної зброї, а нові санкції США проти Росії у відповідь на підтримку Москвою режиму Асада оголосять от-от.

Можливість запровадження нових санкцій проти російських бізнесменів розглядає і влада Великої Британії

А Мінінфраструктури України готує список санкцій проти компаній-будівельників Керченського моста.

Українські чартери перекидали російських бойовиків «ПВК Вагнера» у Сирію?

І ще трішки про Сирію. Регулярні авіарейси до Сирії з бойовиками російських «приватних військових компаній» на борту здійснюються з аеропорту в Ростові-на-Дону. Компанія-перевізник – сирійська, а ось самі літаки – цілком ймовірно, з українською пропискою. Які компанії виявилися причетними до перекидання російських військових? І чому їм дозволили працювати в Україні, попри американські санкції? Це з’ясували журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

10 запитань про сімейного лікаря

Кампанія з вибору сімейного лікаря в розпалі. Найбільше декларацій з лікарями українці підписали в Києві – понад 76 тисяч. Проте ще не всі розібралися у тонкощах медичної реформи, тому ми знову розпитали виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я Уляну Супрун та її заступника Павла Ковтонюка про найпоширеніші проблеми та виклики. За лінком Ви дізнаєтесь:

що є обов’язковим для первинної ланки медзакладів для укладення декларації?

чи будуть лікарі виїжджати до пацієнтів додому?

як прописка впливає на вибір лікаря?

та що робити, коли відмовляють у підписанні декларації?

Ультрас на захисті України

Від «махачів» із фанами команди-суперниці до єднання для захисту України, від сутичок зі спецпідрозділами МВС до боротьби за людські права і гідність, від червоно-чорних прапорів на трибунах до шевронів бойових підрозділів – такий шлях пройшли в Україні за кілька останніх років радикальні футбольні уболівальники, ультрас. Цим вони відрізняються від європейських колег, адже в Україні учорашні футбольні хулігани, вистоявши на Майдані, пішли добровольцями боронити Україну від Росії, й нині чимало з них працюють у правоохоронних органах або стали професійними військовими. Хто ж він – український футбольний фанат-радикал?

Що таке Даркнет і чи варто його боятися

І знову про безпеку в мережі. Всі ви хоч раз залишали свої дані в інтернеті. Тоді майте на увазі – мабуть, їх вже хтось купує, а хтось продає. І все це відбувається в інтернеті. Але не у звичайному, а в темному – так званому Даркнеті. Ця частина всесвітньої павутини набагато більша, ніж ви думаєте. В Даркнеті можна також купити вибухівку, гранатомети і гранати, а також інструкції, як самостійно зібрати, наприклад, міну. Є також можливість замовити вбивство або злам сайту. В Україні теж працюють такі майданчики, звісно, набагато менші. Про все це розповідають автори проекту «Молодь Плюс».

А завершують сьогодні наш огляд два рекорди.

Центр реабілітації рукокрилих відпустив на волю одночасно більше ніж тисячу кажанів.

Рекордну кількість кажанів випустили на волю в Харкові (відео)
Embed
Рекордну кількість кажанів випустили на волю в Харкові (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:16 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

А в Нікітському ботанічному саду відкрили виставку з понад 73 тисячами тюльпанів.

Фоторепортаж з Нікітського ботсаду: На параді тільки тюльпани
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фоторепортаж з Нікітського ботсаду: На параді тільки тюльпани

Бережіть красу природи!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...
Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG