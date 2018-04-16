Радіо Свобода Daily: «ідеально виконаний» ракетний удар у Сирії

Ракетами по військово-хімічних об'єктах Сирії

Розпочнемо з надзвичайної міжнародної новини. США, Велика Британія і Франція завдали ракетного-бомбового удару по декількох військово-хімічних об’єктах у Сирії для того, щоб покласти край використанню хімічної зброї сирійським урядом.

Ракети мали три цілі: науково-дослідний центр в Дамаску, склад, де зберігалася хімічна зброя на захід від міста Хомса та склад обладнання для використання хімічної зброї, а також важливий командний пост.

Американський президент Дональд Трамп удар назвав «ідеально виконаним» і попередив, що атаки проти об’єктів режиму Башара Асада не припиняться, поки режим не відмовиться від використання хімічної зброї. А міністр оборони Франції зазначив, що про цю спільну військову операцію також була проінформована Росія.

Натомість російський президент Володимир Путін оцінив такі дії Заходу як «агресію», в той час як інтернетом поширюються припущення щодо можливості глобального конфлікту. Наскільки серйозною є ситуація та чого слід очікувати? Тут пояснюємо більше нюансів спецоперації.

Далі три новини про санкції

Європейський союз в разі необхідності готовий розглянути нові санкції проти влади Сирії через застосування хімічної зброї, а нові санкції США проти Росії у відповідь на підтримку Москвою режиму Асада оголосять от-от.

Можливість запровадження нових санкцій проти російських бізнесменів розглядає і влада Великої Британії

А Мінінфраструктури України готує список санкцій проти компаній-будівельників Керченського моста.

Українські чартери перекидали російських бойовиків «ПВК Вагнера» у Сирію?

І ще трішки про Сирію. Регулярні авіарейси до Сирії з бойовиками російських «приватних військових компаній» на борту здійснюються з аеропорту в Ростові-на-Дону. Компанія-перевізник – сирійська, а ось самі літаки – цілком ймовірно, з українською пропискою. Які компанії виявилися причетними до перекидання російських військових? І чому їм дозволили працювати в Україні, попри американські санкції? Це з’ясували журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

10 запитань про сімейного лікаря

Кампанія з вибору сімейного лікаря в розпалі. Найбільше декларацій з лікарями українці підписали в Києві – понад 76 тисяч. Проте ще не всі розібралися у тонкощах медичної реформи, тому ми знову розпитали виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я Уляну Супрун та її заступника Павла Ковтонюка про найпоширеніші проблеми та виклики. За лінком Ви дізнаєтесь:

що є обов’язковим для первинної ланки медзакладів для укладення декларації?

чи будуть лікарі виїжджати до пацієнтів додому?

як прописка впливає на вибір лікаря?

та що робити, коли відмовляють у підписанні декларації?

Ультрас на захисті України

Від «махачів» із фанами команди-суперниці до єднання для захисту України, від сутичок зі спецпідрозділами МВС до боротьби за людські права і гідність, від червоно-чорних прапорів на трибунах до шевронів бойових підрозділів – такий шлях пройшли в Україні за кілька останніх років радикальні футбольні уболівальники, ультрас. Цим вони відрізняються від європейських колег, адже в Україні учорашні футбольні хулігани, вистоявши на Майдані, пішли добровольцями боронити Україну від Росії, й нині чимало з них працюють у правоохоронних органах або стали професійними військовими. Хто ж він – український футбольний фанат-радикал?

Що таке Даркнет і чи варто його боятися

І знову про безпеку в мережі. Всі ви хоч раз залишали свої дані в інтернеті. Тоді майте на увазі – мабуть, їх вже хтось купує, а хтось продає. І все це відбувається в інтернеті. Але не у звичайному, а в темному – так званому Даркнеті. Ця частина всесвітньої павутини набагато більша, ніж ви думаєте. В Даркнеті можна також купити вибухівку, гранатомети і гранати, а також інструкції, як самостійно зібрати, наприклад, міну. Є також можливість замовити вбивство або злам сайту. В Україні теж працюють такі майданчики, звісно, набагато менші. Про все це розповідають автори проекту «Молодь Плюс».

А завершують сьогодні наш огляд два рекорди.

Центр реабілітації рукокрилих відпустив на волю одночасно більше ніж тисячу кажанів.

А в Нікітському ботанічному саду відкрили виставку з понад 73 тисячами тюльпанів.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фоторепортаж з Нікітського ботсаду: На параді тільки тюльпани

Бережіть красу природи!

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