Радіо Свобода Daily: СБУ завершила розслідування щодо російського полковника Дубинського («Хмурого»)

«Хмурого» нагороджував особисто Путін

Служба безпеки України завершила розслідування відносно російського полковника Сергія Дубинського, також відомого під позивним «Хмурий». Його звинувачують у створенні терористичної організації та участі у війні проти України на Донбасі. Але, крім цього, Дубинський може бути причетний і до атаки на малайзійський «Боїнг» рейсу МН17. Раніше ми розповідали Вам про нього, а зараз маємо нові ексклюзивні подробиці з біографії полковника і докази щодо його ймовірної причетності до збиття «Боїнга». А саме розповідь колишнього товариша по службі Дубинського Сергія Тіунова. Про це читайте в публікації: «Хмурого» нагороджував особисто Путін – деталі біографії від товариша бойовика».

Як «російський шпигун «ДНР» воював за Україну

Подвійний агент або звичайний перебіжчик? У Росії суд випустив із СІЗО колишнього бійця «Правого сектора» та інструктора «Азову». Громадянин Росії Олексій Філіппов встиг побувати на Донеччині, попрацювати на базі добровольців у Києві, а потім повернутися в Росію. Чому він оголосив себе шпигуном угруповання «ДНР»? Про це – у спеціальному матеріалі «Донбас.Реалії».

«Суїцид в СБУ»

Під час минулих вихідних полковник у відставці та нинішній працівник СБУ здійснили самогубство, таку інформацію поширила низка ЗМІ. Правоохоронці повідомляють, що працівник спецслужби вижив, однак перебуває у тяжкому стані в лікарні, інший чоловік загинув. Радіо Свобода зібрало усю інформацію, що наразі відома про ці дві справи.

Поліція Києва затримала чоловіка, який погрожував Супрун та вимагав грошей.

Позафракційний народний депутат Надія Савченко і керівник організації «Офіцерський корпус» Володимир Рубан відмовилися свідчити в справі про підготовку теракту.

А генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у записах, зроблених в кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, немає підстав для його кримінального переслідування

Протести в Єревані

І про чергову гучну подію у світі. Опозиційні активісти заблокували декілька доріг у столиці Вірменії Єревані – вони протестують проти запланованого призначення колишнього президента Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром, за призначення якого парламент має проголосувати вже сьогодні, 17 квітня. Після сутичок з поліцією за медичною допомогою звернулись 40 осіб. Як повідомляє Вірменська служба Радіо Свобода, поліція розтягла колючий дріт і застосувала спецзасоби, ймовірно, шумові гранати, щоб не пропустити учасників протесту до будівлі парламенту. Передісторію виникнення протесту знайдете тут.

Поранений гірський штурмовик вірить в одужання

Але давайте хоч трішки про хороше. Бодай про бажання жити та бути здоровим. 28-річний військовослужбовець Олександр Дударєв був поруч зі знімальною групою Радіо Свобода 22 грудня 2017 року на териконах біля міста Золоте, що на Луганщині. Ця територія контролюється українськими гірськими штурмовиками. Тоді зранку ворожий снайпер вистрілив у бік українців і, на щастя, розривна куля влучила у мішки. Однак снайпер через 4 дні поцілив в Олександра Дударєва на цих же териконах. Зараз український боєць проходить реабілітацію у військовому госпіталі у Львові. Гляньте з якою наполегливістю він долає важке поранення.

У жодному разі не опускайте рук!

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