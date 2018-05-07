Радіо Свобода Daily: Суд у Павлограді вирішуватиме долю бойовика із Бразилії Лусваргі

Суд над Лусваргі

Розпочнемо цей огляд із найбільш резонансної справи кінця минулого тижня. Сьогодні, 7 травня, Павлоградський міськрайонний суд має провести засідання у справі громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, який воював на боці підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі. Засідання призначене на 15:00. Його вирішили перенести із планованого раніше 6 червня через розголос справи: після того як журналісти Радіо Свобода знайшли Рафаеля Лусваргі у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (Московського патріархату) в Києві.

«Він нам не цар»

Найбільш «радикальною» за останні роки, з боку протестувальників, і «жорсткою», з боку силовиків, називають акцію протесту у Росії проти нового президентського терміну Володимира Путіна. Акції під гаслом «Він нам не цар» відбулися в десятках міст Росії, у значній більшості вони були не погоджені владою.

За даними російського незалежного правозахисного медіа-проекту «ОВД-Інфо», у 26 містах Росії затримали 1 612 людей. Серед них був і опозиціонер Олексій Навальний, який закликав вийти на протести росіян.

Крім того, під час акції у Москві силовики затримали журналіста проекту Радіо Свобода та «Голосу Америки» «Настоящее время» Олексія Александрова.

Затримання засудили США і країни Європейського союзу, а також українське МЗС.

Далі кілька важливих подій в Україні та світі

В Азербайджані затримали підозрюваного у побитті народного депутата Мустафи Найєма, повідомляє українське МВС. У відомстві додали, що вже початі екстрадиційні процедури щодо 29-річного затриманого.

У соціальній мережі Facebook жителі України пропонують безкоштовне житло іноземним вболівальникам, які відвідають фінал Ліги чемпіонів у Києві наприкінці травня.

Американська космічна агенція НАСА запустила місію з вивчення глибинних шарів ґрунту і сейсмічної активності на Марсі. Місія InSight Mars вивчатиме внутрішні об’єкти планети через проведення сейсмічних досліджень, використання геодезичних методів і теплопередачі, повідомляє НАСА.

Від Жидівського куреня – до Єврейської чоти УДА

В Україні у зоні бойових дій на Донбасі, іноді й у мирних містах під час мітингів, можна бачити синьо-жовті, а то й червоно-чорні прапори із зіркою Давида. Це означає, що серед бійців підрозділу, або серед учасників мітингу є українці єврейського походження, які боронять Україну від зовнішньої агресії. Сучасна військова співпраця між українцями та євреями сягає часів Української революції 1917–1921 років. Про цей шлях розповідає журналістка Радіо Свобода в матеріалі «Україна-Ізраїль: від Жидівського куреня УГА і загонів «Хагани» – до Єврейської чоти УДА».

Українці в дивізії «Галичина»

75 років тому – навесні 1943 року – почалося формування дивізії «Ваффен СС» «Галичина». Про цей фронтовий підрозділ, який воював у Другій світовій війні на боці Третього рейху, та про те, що спонукало українців іти до лав дивізії «Галичина», читайте у матеріалі.

Інтерв’ю з В’ятровичем

Заявляти, що в Україні поширені пронацистські настрої, є величезним перебільшенням. На цьому наголосив у розмові Радіо Свобода голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. Водночас він визнав, що в Україні є певна частина людей, які позиціонують себе українськими націоналістами, але висловлюють своє захоплення нацистами, українцями в лавах нацистської армії в роки Другої світової війни. Як зазначив В’ятрович, «це дуже дивні «українські націоналісти», зважаючи на те, що справжній націоналістичний рух воював проти гітлерівців. При цьому В’ятрович вважає такі погляди маргінальними для України і їхнє поширення є не більшим, ніж в інших державах Європи. Про це та інше читайте в інтерв’ю за лінком.

Україна проти нацизму

І завершує історичний блок відео «Живий герб України», яке певною мірою доводить слова Володимира В’ятровича. До 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Києві відбувся флеш-моб. 500 курсантів створили «Живий герб України». Також учасники провели урочистий парад та винесли на схили Дніпра разом із воїнами-учасниками нинішньої війни України з Росією 73 українських прапори.

Пам’ятаймо про минуле!

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