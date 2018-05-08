Четверте президентство Путіна: це буде найслабший президент – політолог

Справжнє обличчя Володимира Путіна – це не він сам на інавгурації, а силове придушення протестів, що почались напередодні, вважає політолог Микола Давидюк. А політолог Ігор Тишкевич вважає таку реакцію традиційною для Росії ще з часів імперії. І додає: навіть якщо протести досягнуть мети і замість Путіна наступним президентом стане, наприклад, опозиціонер Олексій Навальний, до суттєвих змін в Росії це не призведе.

Політолог Микола Давидюк вважає, що нову каденцію президента Володимир Путін починає не в кращій формі.

Путін входить в повноваження не у всій силі

«Дійсно, Путін входить у повноваження не у всій силі, з якою, наприклад, входив раніше. Це буде, по суті, найслабший президент з тих п’яти Путінів, які були, враховуючи каденцію Медведєва (7 травня відбулася четверта інавгурація Володимира Путіна на посаду президента Росії – ред.)», – очікує він.

На думку політолога, бадьорості російському лідеру не додали і акції протесту під гаслом «Він нам не цар», які пройшли на тлі інавгурації та зазнали жорсткого придушення з боку правоохоронців.

Перед інавгурацією Путін показав своє справжнє обличчя

«Насправді перед інавгурацією Путін показав своє справжнє обличчя. Його обличчя не те, з яким він ходив по Кремлю, не те, що вони в постановочному відео знімали, як він на картини заглядався. Все-таки його справжнє обличчя – коли били дітей, пакували їх до автозаків та відправляли до в’язниці. Більше ніж півтори тисячі людей було затримано на такій акції», – зазначив Давидюк в ефірі Радіо Свобода.

Експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич вважає безкомпромісне придушення акцій соціального невдоволення не тільки традицією, а й запорукою стабільності російської влади.

Це російська традиція – якщо починаються протестні акції, треба придушувати на самому початку

«Якщо подивитись на історію Російської імперії, Радянського Союзу та Росії, то кожен цар чи президент, який давав, як це називають в Росії, слабину, погано закінчував. Це саме російська традиція – якщо починаються протестні акції на тлі, коли ти ведеш агітацію про єднання суспільства, а сьогодні ми маємо те ж саме «побєдобєсіє» і все інше – якщо починається акція тих, хто незгоден із такою політикою, їх, відповідно до російської традиції, треба придушувати на самому початку», – міркує він.

Звернувши увагу на те, що на вулиці вийшло чимало молодих людей, політичний експерт зауважує: їх було не надто багато, але достатньо, щоб становити джерело тривоги для Кремля.

Влада демонструє молоді: хлопці й дівчата, у вас є вибір

«Влада демонструє цими розгонами і пакуваннями молоді: хлопці й дівчата, у вас є вибір. Якщо ви йдете за владою, працюєте в рамках, які встановлює ця державна ідеологія великої Росії та інше, то у вас все буде чудово, ви будете мати і можливість гарного відпочинку, можливість роботи. Якщо спробуєте йти проти системи, то у вас не буде нічого. І це теж традиційно для Російської імперії, для Радянського союзу», – каже Тишкевич.

Директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортнік вважає, що метою заходів було зіпсувати інформаційне тло інавгурації президента Росії Володимира Путіна.

Ставилося за мету погіршення інформаційного тла інавгурації Путіна

«Мені здається, що російська опозиція намагалася використати інформаційний фактор Вірменії, де протестуючі досягли безумовного успіху, примусили владу фактично капітулювати. Цей приклад сусідньої країни, країни, яка тісно пов’язана з Росією, намагалися екстраполювати на російську дійсність. Не думаю, що насправді Навальний і інші опозиціонери ставили собі за завдання зміну російської влади. Швидше за все, ставилося за мету погіршення інформаційного тла інавгурації президента Путіна», – припускає Бортнік.

Микола Давидюк звертає увагу на те, що молоді учасники протестів старшого підліткового або студентського віку не пам’ятають іншого президента, окрім Путіна.

Людина, якій сьогодні 18-20 років, не бачила когось іншого при владі

«Людина, якій сьогодні 18-20 років, не бачила когось іншого при владі. Для неї Путін – це держава, і така держава цю людину не влаштовує. Насправді в якийсь час вони забули виховувати нове покоління, думали, що вони дивляться телевізор. Телевізор вже ніхто не дивився», – наголошує Давидюк.

Саме цим, на думку політолога, пояснюється популярність російського опозиціонера Олексія Навального.

Путін президент телевізора, але не для молоді

«Навальний використовує всі знайомі для молоді інструменти комунікації і виводить їх на вулиці. Зрозуміло, що поки що це не такий масовий протест, але це насправді серйозний дзвіночок для Путіна, що він вже не є президентом для всієї Росії. Так, Путін президент телевізора, але не президент для молоді», – додає він.

Давидюк не погоджується з Тишкевичем в тому, що зміна влади в Росії відбувається внаслідок браку жорсткості у влади попередньої.

«В історії Росії були протести, коли царі розстрілювали мітингувальників, але це не зупиняло протести. Навпаки, це піднімало ще більшу хвилю і люди виходили ще в більшій кількості, а потім взагалі починали підтримувати більшовиків», – нагадує він і робить висновок, що успіх протестів залежить від їхніх передумов.

Навальний нічим не кращий за Путіна

Втім, навіть якщо протестна хвиля під проводом Навального візьме гору, це не означатиме зміну статусу-кво в Росії, впевнений Тишкевич.

«З точки зору України, Навальний нічим не кращий за Путіна – він так само виступає за «російський Крим», за «велику Росію» і сфери її впливу, до яких має входити і Україна. Тому ідеологічні рамки не змінюються, Навальний грає на тому ж полі. З одного боку, тим самим він небезпечний для Володимира Путіна, бо дає альтернативу його оточенню, що можна дещо поміняти царя. З іншого боку, якщо казати про зміну системи керування, політики Росії, то поки що я не бачу передумов для таких речей», – міркує експерт.

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